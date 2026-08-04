Télésat signe un contrat de 2,3 milliards de dollars pour des services de communications militaires par satellite dans l’Arctique, augmentant de 44 % la capacité et l’envergure du réseau Télésat Lightspeed

OTTAWA, 04 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Telesat LEO ULC, une filiale de Telesat Corporation (NASDAQ et TSX : TSAT), l’un des opérateurs de satellites les plus importants et les plus innovants au monde, a annoncé aujourd’hui avoir signé avec l’Agence de l’investissement pour la défense (AID) un contrat d’une valeur de 2,3 milliards de dollars. Ce contrat vise l’emploi des services de Télésat Lightspeed afin de fournir une connectivité sécurisée utilisant le spectre militaire en bande Ka (Mil-Ka) dans l’Arctique aux Forces armées canadiennes (FAC) dans le cadre du Projet de communications par satellite améliorées – Polaire (PCSA-P). Le contrat comprend également deux options de prolongation de contrat de cinq ans, évaluées à environ 200 millions de dollars chacune, portant ainsi la valeur totale du contrat à 2,7 milliards de dollars. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

Le contrat prévoit une période de service de 15 ans, ce qui comprend les deux périodes optionnelles, et la prestation des services devrait débuter en 2028. La mise en service mondiale prévue de Télésat Lightspeed demeure en bonne voie pour le premier trimestre de 2028.

Il s’agit du plus important contrat de l’histoire de Télésat. Celui-ci accroîtra considérablement l’envergure et la capacité du réseau Télésat Lightspeed et positionnera l’entreprise en vue d’une croissance accélérée. Grâce à cette entente, Télésat pourra immédiatement agrandir son réseau Télésat Lightspeed de 69 satellites supplémentaires entièrement financés, faisant passer la constellation initiale de 156 à 225 satellites. Tous ces satellites seront fabriqués par MDA Space et offriront à la fois des services dans le spectre commercial et militaire en bande Ka. Cette expansion sera financée au moyen de paiements liés à l’atteinte de jalons, versés par le gouvernement du Canada à compter du troisième trimestre de 2026.

« Ce contrat garantit aux Forces armées canadiennes l’accès à une connectivité sécurisée, résiliente et souveraine plusieurs années plus tôt que prévu, et ce, à un excellent rapport qualité-prix, avec une architecture évolutive conçue pour répondre aux futures exigences opérationnelles mondiales et favoriser l’interopérabilité avec les alliés et les partenaires du Canada », a déclaré Dan Goldberg, président et chef de la direction de Télésat. « Une connectivité à haute vitesse et à faible latence est essentielle aux forces militaires modernes, et Télésat Lightspeed devrait constituer un élément fondamental des futures opérations des FAC et des gouvernements alliés. »

M. Goldberg a ajouté : « Ce contrat représente également une transformation majeure de l’envergure et du potentiel commercial de Télésat Lightspeed. L’expansion importante de notre constellation, combinée à la demande croissante pour des communications satellitaires sécurisées à l’échelle mondiale, nous positionne favorablement pour accélérer la croissance de nos activités tout en répondant aux besoins évolutifs et essentiels des clients de la défense et du secteur commercial. »

Ce contrat initial constitue la première phase des livrables du programme PCSA-P visant à fournir les capacités de service utilisant le spectre militaire en bande Ka au moyen de Télésat Lightspeed. En vertu de l’entente annoncée aujourd’hui, Télésat fournira une connectivité Mil-Ka aux FAC dans l’ensemble de la région arctique canadienne, couvrant les latitudes comprises entre 65 et 90 degrés nord. Le volet Mil-Ka du programme PCSA-P comprend également des services d’intégration de réseau de bout en bout, notamment les terminaux utilisateurs, les infrastructures terrestres et de contrôle, la formation et les services de soutien. Ces éléments feront l’objet d’une entente distincte entre l’AID et Télésat.

Grâce à l’intégration de capacités sécurisées en bande Ka militaire à sa constellation, Télésat Lightspeed sera en mesure non seulement de répondre aux besoins du Canada dans l’Arctique, mais également de satisfaire aux exigences plus vastes des pays membres de l’OTAN et d’autres partenaires alliés, en soutenant l’interopérabilité et la coordination des missions entre différentes régions géographiques et domaines opérationnels.

Les 69 satellites additionnels de Télésat Lightspeed annoncés aujourd’hui seront fabriqués par MDA Space dans son usine de fabrication de satellites à haut volume et à la fine pointe de la technologie située à Montréal. Ils seront lancés par SpaceX à bord de fusées Falcon 9 déjà réservées, en plus d’une autre fusée Falcon 9 dont le lancement demeure assujetti à la conclusion d’une entente de services de lancement. Cette expansion porte l’investissement total prévu de Télésat dans son réseau de 225 satellites à environ 7 milliards de dollars, dont 2,7 milliards de dollars ont déjà été investis à ce jour. Le programme devrait créer et maintenir des milliers d’emplois de qualité au Canada, stimuler les exportations nationales et contribuer à positionner le Canada à l’avant-garde de la nouvelle économie spatiale.

Le programme PCSA-P comprend également une constellation et des services en ultra-haute fréquence (UHF) et en bande X, pour lesquels MDA Space agira à titre d’entrepreneur principal responsable de la réalisation intégrale de la mission. MDA Space poursuit actuellement les travaux de définition et de développement de cette composante du programme PCSA-P, dans laquelle Télésat jouera un rôle important à titre de sous-traitant, notamment comme intégrateur de systèmes principal de la mise en œuvre des réseaux Mil-Ka, UHF et bande X.

Appel avec les investisseurs

Télésat tiendra une conférence téléphonique avec les investisseurs le 4 août 2026 à 08h30 (HE) afin de discuter du contrat et des prévisions financières mises à jour de l’entreprise.

Diffusion Web

La conférence téléphonique destinée aux investisseurs, y compris les diapositives d’accompagnement, pourra être suivie en mode écoute seulement à l’adresse suivante: https://edge.media-server.com/mmc/p/48zvan8d/

Instructions pour participer par téléphone :

Le numéro sans frais pour participer à la conférence téléphonique est le +1-800-715-9871. Les participants à l’extérieur de l’Amérique du Nord doivent composer le +1-646-307-1963. Le code d’accès est 9712484, suivi du carré (#).

Veuillez prévoir au moins 15 minutes avant l’heure prévue du début de la conférence afin d’établir la connexion. En cas de difficultés techniques, composez *0 et informez l’opérateur du nom de l’entreprise (Télésat) et du nom de l’animateur (James Ratcliffe).

Une copie de la présentation utilisée lors de l’appel sera mise à disposition sur le site Web de Telesat à l’adresse suivante après la tenue de l’appel: https://www.telesat.com/investor-relations/investor-relations-resources/

À propos de Télésat

Télésat Corporation (Nasdaq et TSX: TSAT) (“Telesat”) est un opérateur mondial de satellites et un chef de file des communications satellitaires de pointe qui redéfinit la connectivité grâce à son réseau Télésat Lightspeed en orbite basse terrestre (OTB).

Conçu dès le départ pour assurer l’interopérabilité avec les applications gouvernementales et d’entreprise, Télésat Lightspeed offre une connectivité Ethernet de transporteur à large bande sécurisée, résiliente et à haut rendement, avec des vitesses comparables à celles de la fibre optique. Son architecture logicielle avancée prend en charge les services commerciaux ainsi que les services utilisant le spectre militaire en bande Ka, permettant des communications essentielles aux missions grâce à une sécurité renforcée et une protection accrue contre les menaces en constante évolution.

Conçu pour satisfaire aux exigences les plus rigoureuses, Télésat Lightspeed offre aux clients des secteurs des télécommunications, des entreprises, de l’aviation, du maritime et de la défense une souplesse et un contrôle sans précédent, leur permettant de gérer d’une manière dynamique leurs propres services et de fournir des solutions de connectivité différenciées de bout en bout partout dans le monde.

Forte de près de 60 années d’innovation, d’excellence en ingénierie et d’une approche collaborative axée sur la réussite de ses clients, Télésat est idéalement positionnée pour offrir des solutions de connectivité sécurisées, évolutives et adaptées à l’avenir. Ces solutions aident les clients à résoudre leurs défis de communication les plus complexes, à stimuler leur croissance et à assurer le succès de leurs missions.

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Relations avec les médias

Monique Scotti

pr@telesat.com

W2 Communications pour Telesat

telesat@w2comm.com

Relations avec les investisseurs

James Ratcliffe

+1 613 748 8424

ir@telesat.com

Déclaration de règle refuge par rapport aux énoncés prospectifs de Télésat

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui ne sont pas fondées sur des faits historiques, y compris, sans s’y limiter, le calendrier prévu de la mise en service commerciale mondiale de Télésat Lightspeed, le début de la prestation de services aux termes de certains contrats, l’incidence de certains contrats sur l’envergure et la capacité de Télésat, le calendrier des paiements d’étape prévus aux termes de certains contrats, l’incidence de certains contrats sur l’économie canadienne, les perspectives de croissance de Télésat Lightspeed, l’augmentation de la demande provenant du secteur de la défense et d’autres secteurs d’activité, ainsi que la conclusion de contrats additionnels à l’avenir, et constituent des « forward-looking statements », de « forward-looking information » et « informations prospectives » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États‑Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières.

Lorsqu’ils sont utilisés dans les présentes, les énoncés qui ne sont pas de nature historique ou qui renferment les termes « sera », « garantir », « prévu », « prévoit », « attendu », « positionné » ou d’autres expressions semblables constituent des déclarations prospectives. De plus, Télésat ou ses représentants ont fait ou peuvent faire, oralement ou par écrit, des déclarations prospectives, ou ont fourni des informations prospectives qui peuvent être incluses dans diverses déclarations effectuées de temps à autre auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC ») et des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières, parmi autres documents, ainsi que dans des communiqués de presse ou des déclarations orales faites avec l’approbation d’un dirigeant autorisé de Télésat. Tous les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse sont faits uniquement à la date indiquée au début de celui-ci. Télésat ne s’engage aucunement à mettre à jour les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse si des faits ou des circonstances venaient à changer après la date du présent communiqué.

Ces déclarations prospectives et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performance future ou événements futurs. Elles sont basées sur les attentes actuelles de Télésat et sont soumises à un certain nombre de risques, d’incertitudes, d’hypothèses et d’autres facteurs, dont certains échappent au contrôle de Télésat, sont difficiles à prévoir et pourraient entraîner des résultats réels différents de ceux exprimés, inférés ou prévus dans les déclarations prospectives et les informations prospectives.

Les risques et incertitudes connus comprennent notamment les risques liés à des facteurs financiers, y compris les fluctuations des marchés financiers mondiaux, l’accès au capital nécessaire à la construction de notre constellation de satellites en orbite terrestre basse (OTB) et la capacité de refinancer l’endettement de Télésat GEO Inc., l’issue des litiges liés à l’endettement de Télésat GEO Inc. et à la distribution de 62% des capitaux propres, la volatilité de la valeur des titres dans un secteur d’activité où les évaluations peuvent être influencées par des facteurs économiques et d’autres facteurs indépendants de la volonté de Télésat, l’inflation, la hausse des taux d’intérêt ou le maintien de taux d’intérêt élevés pendant une période prolongée, les fluctuations des taux de change ainsi que les droits de douane; les risques associés à l’exploitation de satellites et à la prestation de services par satellite, notamment les retards dans la construction ou le lancement de satellites, les échecs de lancement, les défaillances en orbite, la dégradation des performances des satellites ou la dépendance à l’égard d’importants clients; la capacité de déployer avec succès une constellation mondiale avancée de satellites en OTB et le calendrier d’un tel déploiement; la capacité de Télésat de satisfaire aux conditions de décaissement des prêts prévues dans les ententes de financement de la constellation; les défis technologiques, notamment en ce qui concerne le développement et le déploiement, par Télésat et ses entrepreneurs, des nouvelles technologies requises pour achever la constellation dans les délais prévus par Télésat, ou même de l’achever; la disponibilité des services et des composants au sein des chaînes d’approvisionnement de Télésat et de ses entrepreneurs; la concurrence, notamment celle exercée par d’autres systèmes en OTB déjà déployés ou en voie de l’être; les risques associés à la réglementation gouvernementale nationale et étrangère, y compris les restrictions et exigences réglementaires gouvernementales, l’accès à un spectre orbital suffisant pour fournir efficacement les services ainsi que l’accès à des marchés géographiques suffisants pour commercialiser ces services; la capacité de Télésat de développer d’importantes capacités commerciales et opérationnelles; ainsi que sa capacité d’accroître l’utilisation de ses satellites existants.

La liste ci-dessus des facteurs importants n’est pas exhaustive. Les investisseurs devraient examiner les autres facteurs de risque abordés dans le rapport annuel de Télésat Corporation sur le formulaire 20-F, les rapports trimestriels sur formulaire 6‑K et les autres documents déposés auprès de la SEC et des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, disponibles à www.sec.gov et à www.sedarplus.ca.