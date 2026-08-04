Volatus Aerospace s'associe à Singular Aircraft pour lancer un aéronef autonome de transport lourd destiné à la lutte contre les feux de forêt au Canada

VAUGHAN, Ontario, 04 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSX : FLT) (OTCQX : TAKOF) (Francfort : ABB) (« Volatus » ou la « Société »), entreprise mondiale du secteur de l'aérospatiale et de la défense ayant son siège social au Canada, annonce aujourd'hui la prochaine étape de son initiative nationale de lutte contre les feux de forêt grâce à un partenariat stratégique avec Singular Aircraft S.L. (« Singular »), concepteur du FlyOx 1, une plateforme d'aéronef autonome multimission à forte capacité de chargement .

Cette entente fait de Volatus le partenaire stratégique canadien de Singular et établit le cadre nécessaire à l'introduction du FlyOx 1 au Canada, tout en évaluant les possibilités de fabrication canadienne, d'intégration des systèmes, de déploiement opérationnel et de soutien à long terme au pays. Ensemble, les deux entreprises entendent développer une capacité souveraine canadienne destinée à soutenir les interventions contre les feux de forêt, la gestion des mesures d'urgence, la sécurité publique et d'autres applications gouvernementales.

« Le Canada exploite déjà l'une des flottes d'aéronef contre les incendies les plus respectées au monde. Notre objectif n'est pas de la remplacer, mais de la renforcer grâce à une nouvelle catégorie de capacités aériennes autonomes capables de détecter les incendies plus tôt, d'intervenir plus rapidement, d'opérer à proximité des incidents émergents et d'offrir aux gouvernements de nouvelles options opérationnelles lorsque chaque minute compte », a déclaré Glen Lynch, chef de la direction de Volatus Aerospace.

« Pour Volatus, il ne s'agit pas simplement d'introduire un nouvel aéronef. Il s'agit de bâtir une capacité souveraine canadienne dans le domaine de l'aérospatiale autonome de pointe, en réunissant la fabrication canadienne, l'expertise opérationnelle canadienne et les technologies de prochaine génération afin de renforcer la résilience nationale tout en créant une plateforme capable d'évoluer au rythme des besoins des gouvernements. »

Conçu à l'origine pour la lutte aérienne autonome contre les feux de forêt, le FlyOx 1 est devenu une plateforme multimission d'aéronef autonome à forte capacité d'emport pouvant soutenir les interventions contre les feux de forêt, la gestion des mesures d'urgence, la logistique, la sécurité publique et d'autres opérations gouvernementales. Avec une masse maximale au décollage d'environ 4 000 kilogrammes et la capacité d'emporter 1 560 litres d'eau, de produit retardant ou d'autres charges utiles selon la mission, le FlyOx 1 représente une nouvelle catégorie d'aéronefs autonomes, bien distincte des petits systèmes sans pilote généralement associés aux opérations commerciales de drones.

La plateforme combine une importante capacité d'emport, une grande autonomie, des capacités amphibies, un décollage et un atterrissage entièrement automatisés, ainsi que la possibilité d'opérer à partir de pistes non aménagées, permettant ainsi un déploiement rapide à proximité des incidents. Elle a réalisé des vols documentés sous la supervision de cinq autorités nationales de l'aviation civile et militaire réparties sur quatre continents, y compris des démonstrations de largage aérien d'eau.

« Nous avons conçu le FlyOx 1 comme un véritable aéronef, et non comme un drone : une plateforme aérienne autonome à forte capacité d'emport capable de transporter des charges importantes sur de longues distances, à partir de la terre ferme ou de plans d'eau. Cette combinaison ouvre des possibilités inédites dans le domaine de l'aviation autonome », a déclaré Luis Carrillo, propriétaire de Singular Aircraft. « Volatus apporte la base industrielle canadienne, l'expertise opérationnelle et les relations gouvernementales nécessaires pour concrétiser cette vision, tandis que Singular met à contribution une plateforme aérienne éprouvée et une capacité de production déjà établie. Ensemble, nous croyons pouvoir créer une toute nouvelle catégorie de capacités souveraines en aviation autonome pour le Canada. »

Volatus a déjà amorcé des discussions avec les gouvernements, les organismes de réglementation et les organisations responsables de la gestion des feux de forêt partout au Canada afin d'évaluer les exigences opérationnelles, les parcours de certification et les futures possibilités de démonstration. Tout déploiement du FlyOx 1 au Canada demeure assujetti aux approbations de Transports Canada, ainsi qu'à la réussite des évaluations techniques, opérationnelles et réglementaires requises.

Cette initiative constitue une étape importante de la stratégie globale de Volatus visant à faire progresser les capacités souveraines canadiennes en aérospatiale autonome grâce à l'intégration de plateformes aériennes de pointe, de services opérationnels, de la fabrication canadienne et de technologies de gestion de mission destinées à soutenir la sécurité publique, la gestion des mesures d'urgence et d'autres missions gouvernementales.

À propos de Volatus Aerospace Inc.

Volatus est une société canadienne du secteur de l’aérospatiale et de la défense, contrôlée par des intérêts canadiens, qui offre à l’échelle mondiale des systèmes sans pilote intégrés, des services de renseignement aérien et des services opérationnels essentiels aux missions. La Société fournit des systèmes aériens sans pilote, des services de renseignement aérien, des logiciels d’autonomie ainsi que des solutions de formation avancée destinés aux marchés des infrastructures civiles, de la sécurité publique et de la défense.

Grâce à sa plateforme intégrée combinant fabrication, opérations, formation et développement technologique, Volatus permet l'adoption et la mise à l'échelle de systèmes autonomes tout en soutenant le développement des capacités aérospatiales souveraines au Canada et sur les marchés connexes.

La Société exploite une plateforme mondiale soutenant les opérations de drones, la formation des pilotes, la vente d'équipements et les services de données tout en continuant d'élargir ses capacités en autonomie, opérations à distance et technologies aériennes de nouvelle génération.

Informations prospectives

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Volatus Aerospace Inc.

Rob Walker, Chef des services commerciaux +1-833-865-2887

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