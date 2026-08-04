De nouvelles données de Visa démontrent que la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ a entraîné une hausse des dépenses pouvant atteindre 24,6 % à Toronto et à Vancouver

Les dépenses effectuées les jours de match dans les villes hôtes canadiennes ont augmenté pendant le tournoi, mettant en évidence les retombées économiques de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ pour les entreprises locales.



TORONTO, 04 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la suite des 13 matchs inoubliables de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ disputés au Canada, les données de Visa révèlent que le tournoi a laissé une empreinte économique mesurable dans les villes hôtes canadiennes. Les dépenses effectuées les jours de match ont augmenté jusqu’à 24,6 % à Toronto et 12,7 % à Vancouver par rapport à la même période en 2025, mettant en évidence la façon dont les grands événements sportifs peuvent créer des « économies éphémères » temporaires et hautement concentrées, stimulées par l’augmentation des dépenses de consommation et l’afflux de visiteurs internationaux.

Un tournoi d’économies éphémères

L’analyse de Visa des dépenses effectuées en personne par carte à Toronto et à Vancouver pendant le tournoi a révélé plusieurs faits saillants :

Toronto a enregistré la plus forte hausse des dépenses les jours de match lorsque l’Allemagne a affronté la Côte d’Ivoire le 20 juin, les dépenses ayant été supérieures de 24,6 % aux dépenses quotidiennes moyennes enregistrées pendant la même période du tournoi en 2025.

lorsque l’Allemagne a affronté la Côte d’Ivoire le 20 juin, les dépenses ayant été Vancouver a également enregistré une hausse marquée des dépenses lorsque l’Australie a affronté la Turquie le 13 juin, les dépenses ayant été supérieures de 12,7 % aux dépenses quotidiennes moyennes enregistrées pendant la même période du tournoi en 2025.

lorsque l’Australie a affronté la Turquie le 13 juin, les dépenses ayant été Le match de phase de groupes opposant le Canada au Qatar à Vancouver le 18 juin a entraîné une hausse de 4,9 % des dépenses dans la ville, soulignant les retombées économiques des matchs de l’équipe nationale, qui rassemblent les partisans dans l’ensemble des villes hôtes.





Au Canada, la campagne « Tap In » de Visa a prolongé l’effervescence de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ au-delà du terrain, grâce à des expériences destinées aux partisans ainsi qu’à un soutien aux entrepreneurs et aux petites entreprises, contribuant ainsi à créer un héritage durable dans les collectivités hôtes.

« La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ a démontré à quel point le sport a le pouvoir de rassembler les gens et de créer de véritables occasions économiques pour les collectivités canadiennes », a déclaré Michiel Wielhouwer, président et directeur national de Visa Canada. « À Toronto et à Vancouver, chaque paiement sans contact a contribué à raconter une histoire plus vaste — celle de partisans qui soutiennent les entreprises locales, de visiteurs qui découvrent nos villes hôtes et de paiements numériques qui favorisent un commerce rapide, sécuritaire et fluide pendant l’un des plus grands événements sportifs au monde. »

M. Wielhouwer a ajouté : « Visa est fière de contribuer à rendre possibles des moments comme ceux-ci pour les partisans, les commerçants et les villes. Les villes hôtes canadiennes ont démontré comment de grands événements peuvent créer des occasions immédiates pour les entreprises de toutes tailles, tout en offrant aux visiteurs des moyens de paiement rapides, fiables et pratiques. »

Alors que le Canada se tourne vers de futurs événements sportifs et culturels d’envergure mondiale, les données de Visa envoient un message clair : où la culture rayonne, le commerce suit.

Source et méthodologie

Source : VisaNet. L’analyse des villes hôtes canadiennes porte uniquement sur Toronto et Vancouver; elle comprend uniquement les dépenses effectuées en personne par carte; les dépenses effectuées dans les stades sont incluses. La période de comparaison s’étend du 11 juin au 17 juillet 2026 par rapport aux mêmes dates en 2025. Tous les montants sont en dollars canadiens.

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un chef de file mondial des paiements numériques, facilitant les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les organismes gouvernementaux dans plus de 200 pays et territoires. Sa mission consiste à connecter le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, pratique, fiable et sûr qui soit, et ce afin de permettre aux particuliers, aux entreprises et aux économies de prospérer. Selon Visa, les économies qui intègrent tous les individus, partout dans le monde, encouragent tout un chacun, où qu’il soit, et l’entreprise considère que l’accès est fondamental pour l’avenir des transferts monétaires. Pour en savoir plus, visitez le site Visa.com.

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Mohamad Zigby, canadamediainquiries@visa.com

