Vertex treibt Wachstum mit erweitertem Führungsteam voran

LONDON, Aug. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex Inc. der weltweit tätige Anbieter von Lösungen für indirekte Steuern und Compliance unter dem Leitbild Decision-to-Defense™, gab heute drei Neuzugänge im Führungsteam bekannt. Sie werden das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase unterstützen: Chatelle Lynch übernimmt die Position des Chief People Officer, Carlos Mercuriali wird Senior Vice President und Regional Manager für Europa, und Bala Chandran tritt seine neue Rolle als Chief Product and Technology Officer an. Gemeinsam stärken diese Ernennungen die globale Wachstumsstrategie von Vertex, indem sie die Führungskompetenz in den Bereichen Talentmanagement, regionales Business und technologische Innovation erweitern.

Chatelle Lynch verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung von Organisationsstrategien bei Unternehmen, die sich in Transformationsphasen befinden. Unter anderem war sie als Chief People Officer bei The RealReal und McAfee tätig. Bei Vertex wird sie die globale Personalstrategie - und Unternehmenskultur verantworten. Ihr Fokus liegt darauf, die erforderlichen Talente zu gewinnen und die organisatorischen Voraussetzungen für die weitere Skalierung des Unternehmens zu schaffen.

Carlos Mercuriali bringt mehr als zwei Jahrzehnte internationale Führungserfahrung in den USA, Lateinamerika und der EMEA-Region mit. Er verfügt über umfassende Expertise in den Bereichen Enterprise-SaaS, Steuer- und Compliance-Technologie sowie Cloud-Software. Zuletzt war er als SVP und General Manager, International bei Avalara tätig. Er wird das Europageschäft von Vertex leiten und die regionale Strategie, die Kundenbeziehungen, Partnerschaften sowie die Go-to-Market-Aktivitäten verantworten. Der europäische Markt befindet sich derzeit in einem tiefgreifenden Wandel: E-Invoicing-Vorgaben, Echtzeit-Meldepflichten und kontinuierliche Compliance-Anforderungen verändern in rasantem Tempo die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten.

Bala Chandran verstärkt Vertex mit mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Technologie und künstliche Intelligenz. Er war in leitenden Positionen bei führenden Technologieunternehmen wie Amazon und Oracle tätig, zuletzt als Senior Vice President bei Oracle Health. Während Vertex die Transformation zum SaaS-Anbieter und seine AI-first-Strategie weiter vorantreibt, wird er die Bereiche Produktmanagement, Softwareentwicklung, Informationssicherheit und Innovationen rund um neue Technologien verantworten.

„Unsere Kunden befinden sich in einer Phase tiefgreifender Veränderungen. Dazu zählen die Ausweitung verpflichtender elektronischer Rechnungsstellung und zunehmende Echtzeit-Compliance-Anforderungen. Gleichzeitig wächst der Druck, effizienter und intelligenter zu arbeiten“, betont Christopher Young, Chief Executive Officer von Vertex.

„Während wir unser Business weltweit weiter skalieren und uns zu einem AI-first-Unternehmen entwickeln, werden Chatelle Lynch, Carlos Mercuriali und Bala Chandran unseren Mehrwert für die Kunden weiter stärken. Zugleich bringen sie die erforderliche Führungskompetenz, operative Erfahrung und technologische Expertise mit, um unser langfristiges Wachstum zu unterstützen.“

Diese Neuzugänge erfolgen zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Vertex. Das Unternehmen investiert weiterhin in Führungskompetenz, Technologie und globale Präsenz. Damit Vertex schafft die Voraussetzungen, um mitzugestalten, wie die weltweit führenden Unternehmen in einem zunehmend komplexen Compliance-Umfeld erfolgreich agieren.

Gemeinsam mit den jüngsten Neuzugängen im Führungsteam, darunter Allison Cerra als Chief Marketing Officer und Aneel Jaeel als Chief Operations Officer, stärken sie die Fähigkeit des Unternehmens, Strategie, Umsetzung, Kundenerlebnis und Unternehmenskultur noch enger aufeinander abzustimmen.

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Über Vertex

Vertex ist das weltweit tätige Unternehmen für indirekte Steuern und Compliance unter dem Motto „Decision-to-Defense™“. Vertex unterstützt Unternehmen dabei, den gesamten Transaktionszyklus im Bereich der indirekten Steuern und Compliance zu kontrollieren – von der Steuerermittlung und elektronischen Rechnungsstellung bis hin zur Berichterstattung, Einreichung und Verteidigung bei Steuerprüfungen –, um Ergebnisse leichter nachweisen und im Laufe der Zeit verbessern zu können. Vertex genießt das Vertrauen von mehr als 60 % der Fortune-500-Unternehmen und kombiniert jahrzehntelange Steuererfahrung, fundiertes globales Steuer- und Compliance-Wissen sowie nahtlose Integrationen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, weltweit sicher agieren zu können. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Nordamerika und weitere Standorte in Südamerika und Europa. Vertex hat es sich zum Ziel gesetzt, die Performance von Unternehmen und Organisationen durch vertrauenswürdige Transaktionen zu gewährleisten.

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