Communiqué de presse

04 août 2026

HSBC CONTINENTAL EUROPE

RESULTATS SEMESTRIELS 2026

Le Conseil d'Administration de HSBC Continental Europe, réuni le 3 août 2026, a examiné et a arrêté les comptes pour le premier semestre 2026.

La performance du premier semestre 2026 reflète la croissance des revenus de banque transactionnelle au sein de Corporate and Institutional Banking (CIB) et des revenus de gestion d’actifs au sein de la Banque internationale de gestion de patrimoine (IWPB), ainsi que la baisse du coût du risque et la baisse des charges d’exploitation. Ces effets ont toutefois été plus que compensés par les impacts de la sortie d’activités non stratégiques.

Le Groupe HSBC se concentre sur le renforcement de son leadership et de sa part de marché dans les domaines où il dispose d’un avantage concurrentiel clair et où les opportunités de croissance et de soutien à ses clients sont les plus importantes. En Europe, cela passe par la mise en relation de ses clients avec les opportunités offertes par le réseau international du Groupe HSBC, et par le soutien aux besoins de la clientèle mondiale du Groupe HSBC en Europe.

En 2026, le Groupe HSBC a reçu le prix Euromoney Awards for Excellence, qui récompense « la manière dont nous servons nos clients à travers le monde ». HSBC Continental Europe a aussi reçu le prix Best Bank en France pour les grandes entreprises.

Le produit net bancaire avant variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues pour les activités poursuivies s’établit à 1 580 millions EUR, contre 1 807 millions EUR au premier semestre 2025, reflétant une baisse des revenus suite à la sortie d’activités non stratégiques, partiellement compensée par la croissance des revenus de banque transactionnelle au sein de CIB et la croissance des revenus de gestion d’actifs au sein de IWPB.

Les variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues pour les activités poursuivies constituent une charge de 31 millions EUR, contre une charge de 73 millions EUR au premier semestre 2025. Le coût du risque1, s’élève à 15 points de base, contre 32 points de base au premier semestre 2025. Le profil du risque du portefeuille reste diversifié et stable.

Les charges d’exploitation pour les activités poursuivies s’élèvent à 1 162 millions EUR, contre 1 292 millions EUR au premier semestre 2025, en raison des coûts de restructuration plus faibles et de l’impact des initiatives de réduction des coûts.

Le résultat avant impôt pour les activités poursuivies s’élève à 387 millions EUR, contre 442 millions EUR au premier semestre 2025 en raison des éléments mentionnés ci-dessus.



Le résultat net pour les activités poursuivies et non poursuivies correspond à un bénéfice de 46 millions EUR, contre 373 millions EUR au premier semestre 2025, et inclut la perte sur la cession de HSBC Bank Malta p.l.c. pour 0,3 milliard EUR.

Le bilan consolidé de HSBC Continental Europe présente un total d’actifs de 266 milliards EUR au 30 juin 2026, contre 251 milliards EUR au 31 décembre 2025.

Au 30 juin 2026, HSBC Continental Europe affiche un ratio de liquidité à court terme (LCR)2 moyen de 151% et un ratio de liquidité à long terme (NSFR)2 de 160%. La banque présente un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)3 de 15,4%, et un ratio de fonds propres totaux de 20,4%. Le ratio de levier3 est de 4,4%.



Annexe

Les comptes semestriels ont fait l’objet d’un examen limité de la part des Commissaires aux comptes.

Compte de résultat consolidé simplifié

en millions EUR Semestre se terminant au

30 juin 2026 Semestre se terminant au

30 juin 2025 Activités poursuivies Marge nette d’intérêt 543 628 Commissions nettes 556 637 Résultat net des instruments financiers détenus à des fins de transaction ou gérés à la juste valeur 402 463 Autres produits d’exploitation 79 79 Produit net bancaire avant variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues 1 580 1 807 Variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues (31) (73) Total des charges d’exploitation (1 162) (1 292) Résultat avant impôt 387 442 Impôt sur les bénéfices (114) (73) Résultat après impôt au titre des activités poursuivies 273 369 Résultat après impôt au titre des activités non poursuivies (227) 4 Résultat net 46 373 Résultat net part du groupe 35 360 Part des intérêts minoritaires 11 13

Profit/(perte) par ligne-métier au cours de la période

Activités poursuivies CIB IWPB Corporate Centre Total en millions EUR Semestre se terminant au 30 juin 2026 Produit net bancaire avant variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues 1 405 151 24 1 580 Variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues (31) — — (31) Produit net bancaire 1 374 151 24 1 549 Total des charges d’exploitation (947) (138) (77) (1 162) Résultat avant impôt 427 13 (53) 387 Semestre se terminant au 30 juin 2025 Produit net bancaire avant variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues 1 547 154 106 1 807 Variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues (73) — — (73) Produit net bancaire 1 474 154 106 1 734 Total des charges d’exploitation (1 060) (155) (77) (1 292) Résultat avant impôt 414 (1) 29 442

Cession d’actifs et norme comptable relative aux actifs non courants ou groupes destinés à être cédés détenus en vue de la vente

HSBC Continental Europe classe en actifs non courants et groupe d’actifs destinés à la vente (actifs et passifs) les éléments dont le recouvrement est assuré principalement par la vente plutôt que par l’usage continu. Pour être classé en actifs destinés à la vente, l’actif ou le groupe d’actifs doit être disponible pour une cession immédiate dans son état actuel sous réserve uniquement des conditions habituelles et coutumières pour la vente de tels actifs et la vente doit être hautement probable.

Au 30 juin 2026, le groupe d’actifs suivant rempli les critères d’actifs destinés à la vente :

Activités de conservation de titres en Allemagne

Le 27 juin 2025, HSBC Continental Europe a conclu un accord pour céder ses activités de conservation de titres en Allemagne à BNP Paribas. Cette transaction se déroule par étapes, à compter du premier semestre 2026. Le groupe d’actifs destinés à la vente répond aux critères de classement en actifs destinés à la vente depuis le deuxième trimestre 2025. Les soldes demeurants classés en actifs destinés à la vente au 30 juin 2026 s’élèvent à 0,6 milliard EUR d’actifs et 6,7 milliards EUR de passifs. La cession devrait générer un gain de cession avant impôt estimé à 0,1 milliard EUR, qui sera comptabilisé au fur et à mesure de la réalisation des transferts de clients.

Activité d’administration de fonds en Allemagne

Le 11 juillet 2025, HSBC Continental Europe a conclu un accord pour vendre son activité d’administration de fonds en Allemagne, Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, à BlackFin Capital Partners S.A.S. Cette activité répond aux critères des activités classées comme détenues en vue de la vente depuis le troisième trimestre de 2025, avec un solde non significatif classé comme détenu en vue de la vente au 30 juin 2026. Cette transaction, qui a reçu l’approbation des autorités réglementaires, devrait être finalisée durant le second semestre 2026, date à laquelle un gain non significatif sur la cession sera comptabilisé.

HSBC Bank Malta p.l.c.

Le 16 septembre 2025 HSBC Continental Europe a signé une promesse d'achat avec CrediaBank S.A. portant sur la cession potentielle de sa participation majoritaire de 70,03% dans HSBC Bank Malta p.l.c. Le 22 décembre 2025, conformément aux termes de la promesse d'achat et après la finalisation du processus d'information et de consultation des employés de HSBC Continental Europe en France, une convention de cession a été signée pour cette transaction.

Le groupe d’actifs destinés à la vente répond aux critères de classement en actifs destinés à la vente depuis le premier trimestre 2026 lors de laquelle une perte sur cession avant impôt de 0,3 milliard EUR a été comptabilisée. Au 30 juin 2026, 7,3 milliards EUR d’actifs et 7,1 milliards EUR de passifs demeurent classés en actifs destinés à la vente. La réalisation de la transaction reste soumise à l’obtention des autorisations réglementaires et devrait être finalisée lors du premier semestre 2027.

HSBC Bank Malta p.l.c. répondait également aux critères de classification et de présentation des activités non poursuivies selon IFRS 5. En conséquence, le résultat des activités non poursuivies a été comptabilisé séparément dans le compte de résultat.

Contacts :

Raphaële Marie Hirsch raphaele.marie.hirsch@hsbc.fr +33 (0) 7 64 57 35 55

Stéphanie Préaut stephanie.preaut@hsbc.fr +33 (0) 6 75 31 16 58

HSBC Continental Europe

Basée à Paris, HSBC Continental Europe est une filiale indirecte de HSBC Holdings plc. HSBC Continental Europe regroupe des activités de banque pour les entreprises et les institutionnels, de banque privée, d’assurance et de gestion d’actifs en Europe continentale, y compris les activités de dix succursales européennes (en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en République Tchèque et en Suède) et de deux filiales bancaires au Luxembourg et à Malte. La mission de HSBC Continental Europe est de servir à la fois les clients basés en Europe continentale pour leurs besoins dans le monde entier et les clients du Groupe HSBC pour leurs besoins en Europe continentale.

HSBC Holdings plc

HSBC Holdings plc, maison-mère du Groupe HSBC, a son siège situé à Londres. HSBC sert des clients dans le monde entier au travers d’implantations réparties dans 56 pays et territoires. Avec 3 438 milliards USD d’actifs au 30 juin 2026, HSBC est l’un des premiers groupes de services bancaires et financiers au monde.

1 Variations relatives aux dépréciations pour pertes de crédit attendues divisées par les encours de prêts à la clientèle en fin de période.

2 Calculé selon le texte CRR II (règlement UE 2019/876).

3 Incluant les dispositions transitoires selon le règlement CRR3/CRD6.

Pièce jointe