CCC salue le lancement du Bureau des exportations stratégiques

OTTAWA, Ontario, 04 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Corporation commerciale canadienne (CCC) salue la création du Bureau des exportations stratégiques par le gouvernement du Canada, une initiative qui renforcera la compétitivité du Canada à l’échelle mondiale. Depuis plus de vingt ans, la CCC travaille avec des entreprises canadiennes qui poursuivent des possibilités d’affaires complexes dans les secteurs de l’aérospatiale, de la défense, de l’énergie nucléaire et des infrastructures auprès d’acheteurs gouvernementaux partout dans le monde. Nous constatons directement que la réussite dans ces secteurs dépend de plus en plus d’une approche nationale coordonnée qui regroupe la promotion commerciale, le financement ainsi que les solutions de structuration et de passation de contrats appuyées par le gouvernement. Le lancement du Bureau des exportations stratégiques constitue une étape importante pour renforcer la capacité du Canada à faire concurrence et à obtenir des contrats sur les marchés mondiaux.

À titre d’organisme de passation de contrats de gouvernement à gouvernement (GÀG) du Canada, la CCC aide depuis 80 ans les entreprises canadiennes à structurer, conclure et exécuter certains des contrats d’exportation les plus complexes et les plus stratégiques du pays dans les secteurs de la défense, de l’aérospatiale, des infrastructures, de l’énergie et de l’agriculture. La CCC a été témoin d’une évolution importante des marchés publics internationaux, les gouvernements recherchant de plus en plus des partenaires de confiance capables de réaliser des projets complexes à long terme qui appuient leurs priorités nationales.

« Les exportateurs canadiens évoluent dans un environnement mondial de plus en plus concurrentiel, où les grands marchés publics sont souvent soutenus par une mobilisation gouvernementale coordonnée, le financement de projets, l’assistance technique, la diplomatie commerciale et des partenariats industriels à long terme », a déclaré Bobby Kwon, président-directeur général de la CCC. « La création du Bureau des exportations stratégiques représente une étape importante vers le regroupement de ces capacités dans le cadre d’une approche Équipe Canada, afin d’aider les entreprises canadiennes à saisir des possibilités qui créent des emplois, stimulent la croissance économique et favorisent une prospérité durable au pays. »

La CCC accueille également favorablement la création du Conseil consultatif sur les exportations stratégiques, qui fournira au gouvernement un accès direct aux points de vue des chefs de file de l’industrie concernant les possibilités de diversification des exportations et les obstacles auxquels les entreprises canadiennes sont confrontées. La création du Bureau des exportations stratégiques et du Conseil consultatif reflète l’importance d’harmoniser les capacités diplomatiques, commerciales et financières du Canada afin d’appuyer les exportateurs qui poursuivent des possibilités internationales de grande envergure.

Alors que le Canada cherche à accroître ses exportations au-delà des marchés traditionnels et à renforcer sa présence commerciale internationale, la CCC se réjouit à la perspective de collaborer avec Affaires mondiales Canada, Exportation et développement Canada, le ministère de la Défense nationale et d’autres partenaires fédéraux afin d’aider les entreprises canadiennes à obtenir des contrats internationaux stratégiques et à fournir des solutions qui mettent en valeur l’innovation, l’expertise et la fiabilité canadiennes partout dans le monde.

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À propos de la CCC

La CCC est l’agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Depuis 80 ans, la CCC aide les entreprises canadiennes à accéder aux marchés internationaux grâce à la passation de contrats gouvernement à gouvernement, facilitant des milliards de dollars d’exportations dans des secteurs comme la défense, l’aérospatiale, les infrastructures, la transition énergétique et la fabrication de pointe. Pour en savoir plus, visitez ccc.ca/fr.