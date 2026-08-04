HighCo : déclaration mensuelle des droits de vote

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INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS

Déclaration au titre des articles L.233-8 II du Code de commerce
et 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

Date d’arrêté des informationsNombre d’actions composant le capitalNombre d’actions
privées de droits de vote (*)		Nombre de droits de vote pour le calcul des seuils (**)Nombre de droits de vote exerçables
31 juillet 202620 455 403638 33822 176 88121 538 543
30 juin 202620 455 403628 83822 181 57821 552 740
31 mai 202620 455 403623 85022 193 84121 569 991
30 avril 202620 455 4031 071 29022 193 66521 122 375
31 mars 202620 455 4031 077 15122 226 55121 149 400
28 février 202620 455 4031 071 02822 226 55121 155 523
31 janvier 202620 455 4031 063 86522 224 54221 160 677
31 décembre 202520 455 4031 061 57922 227 90521 166 326

(*) exclusivement constitué des actions auto-détenues.
(**) droits de vote théoriques pour le calcul des franchissements de seuil incluant les actions privées de droit de vote (article 223-11 du Règlement général de l’AMF).

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et les retailers dans la mise en place de leurs activations promotionnelles avec un modèle unique, intégrant la conception, la diffusion, le traitement et le pilotage des opérations.
Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 500 collaborateurs.
HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

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Directrice Générale                 Relations Presse
+33 1 77 75 65 06                +33 4 88 71 35 46
comfi@highco.com                 n.cassar@highco.com

Prochain rendez-vous

Les publications auront lieu après la clôture des marchés.

Marges brutes trimestrielles
Marge Brute T3 et 9 mois 2026 : Mercredi 21 octobre 2026
Marge Brute 2026 : Mercredi 27 janvier 2027

Résultats 
Résultats semestriels 2026 : Mercredi 9 septembre 2026

Réunions d'analystes (Société Française des Analystes Financiers - SFAF)
Conférence téléphonique sur les Résultats semestriels 2026, à 10h00 : Jeudi 10 septembre 2026

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).
ISIN : FR0000054231
Reuters : HIGH.PA
Bloomberg : HCO FP
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Déclaration mensuelle des DDV - 31_07_2026
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