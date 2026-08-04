HighCo : déclaration mensuelle des droits de vote

INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS
Déclaration au titre des articles L.233-8 II du Code de commerce
et 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers
|Date d’arrêté des informations
|Nombre d’actions composant le capital
|Nombre d’actions
privées de droits de vote (*)
|Nombre de droits de vote pour le calcul des seuils (**)
|Nombre de droits de vote exerçables
|31 juillet 2026
|20 455 403
|638 338
|22 176 881
|21 538 543
|30 juin 2026
|20 455 403
|628 838
|22 181 578
|21 552 740
|31 mai 2026
|20 455 403
|623 850
|22 193 841
|21 569 991
|30 avril 2026
|20 455 403
|1 071 290
|22 193 665
|21 122 375
|31 mars 2026
|20 455 403
|1 077 151
|22 226 551
|21 149 400
|28 février 2026
|20 455 403
|1 071 028
|22 226 551
|21 155 523
|31 janvier 2026
|20 455 403
|1 063 865
|22 224 542
|21 160 677
|31 décembre 2025
|20 455 403
|1 061 579
|22 227 905
|21 166 326
(*) exclusivement constitué des actions auto-détenues.
(**) droits de vote théoriques pour le calcul des franchissements de seuil incluant les actions privées de droit de vote (article 223-11 du Règlement général de l’AMF).
A propos de HighCo
Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et les retailers dans la mise en place de leurs activations promotionnelles avec un modèle unique, intégrant la conception, la diffusion, le traitement et le pilotage des opérations.
Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 500 collaborateurs.
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Prochain rendez-vous
Les publications auront lieu après la clôture des marchés.
Marges brutes trimestrielles
Marge Brute T3 et 9 mois 2026 : Mercredi 21 octobre 2026
Marge Brute 2026 : Mercredi 27 janvier 2027
Résultats
Résultats semestriels 2026 : Mercredi 9 septembre 2026
Réunions d'analystes (Société Française des Analystes Financiers - SFAF)
Conférence téléphonique sur les Résultats semestriels 2026, à 10h00 : Jeudi 10 septembre 2026
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).
ISIN : FR0000054231
Reuters : HIGH.PA
Bloomberg : HCO FP
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