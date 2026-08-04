Haleon Canada nomme Daniela Cavinatto au poste de directrice générale

MISSISSAUGA, Ontario, 04 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Haleon, un chef de file mondial dans le domaine des biens de consommation, a annoncé aujourd’hui la nomination de Daniela Cavinatto au poste de directrice générale, Canada. Daniela se joint à Haleon après avoir accumulé plus de 25 ans d’expérience dans la direction à l’échelle internationale et après avoir fait ses preuves en stimulant la croissance, en dirigeant des entreprises pendant des périodes de transformation et en constituant des équipes hautement performantes au sein de marchés de consommation complexes.

Dans le cadre de son poste, Daniela dirigera Haleon Canada alors que l’entreprise continue de consolider son leadership au sein du marché, d’accroître sa gamme de marques fiables, dont Advil, Sensodyne et Centrum, et de réaliser sa mission d’offrir de meilleurs produits de santé au quotidien avec humanité.

« Daniela est une dirigeante d’entreprise compétente qui est en mesure de favoriser la croissance, de gérer des situations complexes et de produire des résultats au sein de marchés dynamiques, a déclaré Nathalie Gerschtein, présidente, Amérique du Nord, Haleon. Le Canada est un marché en croissance important pour Haleon et Daniela a le sens des affaires, la perspective internationale et l’expérience en direction nécessaires pour maintenir notre élan. Je suis heureuse d’accueillir Daniela au sein de notre équipe de direction de l’Amérique du Nord et je suis impatiente de collaborer avec elle pour consolider notre gamme de marques fiables et faire avancer notre leadership dans le domaine de la santé grand public. »

Avant de se joindre à Haleon, Daniela a occupé le poste de directrice générale, Canada, du groupe LEGO où elle a réussi sa mission en redéfinissant la stratégie commerciale, en consolidant les partenariats avec les clients et en optimisant les investissements commerciaux. Tout au long de son parcours professionnel, elle a occupé des postes de direction en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Europe, accumulant de l’expérience en direction générale, en ventes, en marketing, en développement de la clientèle, en commerce électronique, en activités de détail et en gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Connue pour avoir dirigé des entreprises durant des périodes de transformation et constitué des équipes solides, Daniela est dotée d’un sens des affaires, d’une discipline opérationnelle et d’une perspective internationale qui aideront Haleon à réaliser ses ambitions au Canada.

« Tout au long de mon parcours professionnel, j’ai été inspirée par les possibilités de transformer des entreprises, d’accélérer la croissance et d’aider des équipes à concrétiser leurs objectifs ambitieux, a affirmé Daniela Cavinatto, directrice générale, Haleon Canada. C’est ce qui rend cette occasion très intéressante. La gamme de Haleon s’appuie sur la science et la compréhension des consommateurs; 6 foyers canadiens sur 10 comptent sur au moins l’une de nos marques iconiques. Diriger une entreprise d’une telle envergure et ayant une telle incidence est un vrai privilège. C’est une occasion qui m’inspire profondément. Je suis motivée par le chemin à parcourir et je suis heureuse de travailler avec notre équipe compétente, nos clients et nos partenaires alors que nous continuons de progresser, d’innover et de maintenir le bel élan de Haleon au Canada. »

À propos de Haleon

Haleon (LSE/NYSE : HLN) est un chef de file mondial dans le domaine de la santé grand public qui est entièrement axé sur l’amélioration de la santé au quotidien. La gamme de produits de Haleon couvre trois principales catégories : soins bucco-dentaires, médicaments sans ordonnance et mieux-être. Les marques phares de Haleon Canada comprennent notamment : Advil, Buckley, Centrum, Emergen-C, Sensodyne, TUMS et Voltaren. Elles s’appuient sur la science éprouvée, l’innovation et une profonde connaissance de l’humain. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Haleon et ses marques, visitez Haleon Canada ou envoyez un courriel à l’adresse MediaCanada@haleon.com.

Aaron Short Media Inquiries Nvoy Strategies Haleon aaron.short@nvoystrategies.com mediacanada@haleon.com

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