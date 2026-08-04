Command Alkon annonce l’acquisition par Francisco Partners de la participation majoritaire détenue par Thoma Bravo

HILLIARD, Ohio et LONDRES et SAN FRANCISCO, 04 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Command Alkon, le partenaire technologique de confiance au service de l’industrie des matériaux de construction, annonce aujourd’hui que Francisco Partners, l'une des principales sociétés d'investissement mondiales spécialisée dans l'accompagnement des entreprises technologiques, a conclu un accord en vue d’acquérir la participation majoritaire détenue par Thoma Bravo au capital de Command Alkon. Thoma Bravo est la plus grande société d’investissement au monde spécialisée dans les logiciels. Heidelberg Materials, l’un des plus grands fabricants intégrés de matériaux et de solutions de construction au monde, conservera une participation minoritaire importante au capital de Command Alkon.

Command Alkon est un leader mondial des solutions logicielles et des plateformes technologiques destinées à l’industrie des matériaux de construction. Plus de 14 000 installations de production dans plus de 80 pays s’appuient sur les technologies de Command Alkon pour numériser leurs opérations, optimiser leur logistique et bénéficier d’une visibilité en temps réel sur l’ensemble de l’écosystème de la construction. Sa plateforme technologique Command Cloud permet aux clients de connecter les opérations essentielles au fonctionnement de leur entreprise grâce à des flux de travail sécurisés et intégrés qui renforcent la visibilité, améliorent l’efficacité et facilitent la prise de décision. Elle constitue une plateforme flexible pour les innovations futures, notamment l’informatique en périphérie de réseau (edge computing), les flux de travail assistés par l’intelligence artificielle et les analyses adaptées aux spécificités du secteur. La plateforme accompagne les clients sur l’ensemble des marchés des matériaux de construction, avec des solutions couvrant notamment l’automatisation de la production, la planification des livraisons, la gestion intelligente des flottes, les technologies de terrain connectées et l’aide à la décision alimentée par l’intelligence artificielle.

L’investissement de Francisco Partners et le maintien du partenariat avec Heidelberg Materials témoignent de leur confiance dans la stratégie à long terme de Command Alkon, dans sa connaissance approfondie du secteur et dans sa capacité à fournir la plateforme opérationnelle qui aide les entreprises de matériaux de construction à moderniser et à connecter leurs opérations. Command Alkon sera ainsi en mesure de renforcer ses capacités en matière d’IA agentique et de pilotage autonome des installations de production, de poursuivre son expansion mondiale et d’enrichir son offre de solutions de paiement. Alors que Command Alkon célèbre son 50ᵉ anniversaire, cet investissement lui donnera les moyens de poursuivre son engagement de longue date : aider ses clients à améliorer leurs performances grâce à des technologies conçues spécifiquement pour l'industrie des matériaux de construction.

« Nous sommes extrêmement fiers des innovations que nous avons apportées et de la confiance que nos clients nous accordent depuis plus de cinquante ans. Ce partenariat renforce notre capacité à innover plus rapidement, à investir de manière stratégique et à continuer de faire progresser les technologies essentielles sur lesquelles nos clients s’appuient chaque jour », a déclaré Martin Willoughby, CEO de Command Alkon. « Notre mission reste inchangée : aider nos clients à réussir. Aux côtés d'Heidelberg Materials et de Thoma Bravo, nous avons accéléré notre transformation et renforcé notre capacité d'innovation au cours des six dernières années, en menant avec succès la transition de notre industrie vers le cloud, en développant nos capacités en matière d'intelligence artificielle et en enregistrant une croissance remarquable. Nous sommes heureux de continuer à bâtir sur ces bases avec Francisco Partners, qui partage notre vision à long terme : aider les entreprises du secteur des matériaux de construction à optimiser leurs activités. Nous nous réjouissons également qu'Heidelberg Materials poursuive son engagement en tant qu'actionnaire minoritaire et mette à profit sa connaissance approfondie du secteur, tandis que nous continuons d'accompagner nos clients sur l'ensemble des marchés que nous servons. »

« Command Alkon a bâti une plateforme technologique qui soutient des opérations critiques dans l’un des secteurs les plus essentiels au monde », ont déclaré Petri Oksanen et Quentin Lathuille, associés chez Francisco Partners. « Les investissements dans les infrastructures s’accélèrent sur les principaux marchés, et l’intelligence artificielle accroît considérablement la valeur que Command Alkon peut apporter à ses clients. Sa plateforme est particulièrement bien positionnée pour saisir ces opportunités, et nous voyons un fort potentiel pour développer davantage ses capacités en matière d’IA agentique et de pilotage autonome des installations de production. Nous sommes impatients de collaborer avec l’équipe de Command Alkon et Heidelberg Materials afin de mener à bien cette nouvelle phase de développement, tout en continuant d’aider les clients de Command Alkon à moderniser leurs opérations, à se développer et à réussir. »

Sous l’actionnariat majoritaire de Thoma Bravo, Command Alkon a mené une transformation numérique de grande ampleur, qui a accéléré sa croissance et fait considérablement progresser sa plateforme. Command Alkon a amorcé sa transition vers le cloud avec Command Cloud, lancé des fonctionnalités alimentées intégrant l’intelligence artificielle, notamment Batch AI et la plateforme d’IA agentique Command Intelligence, et enrichi sa plateforme grâce à des acquisitions stratégiques.

« Nous avons apporté notre expertise reconnue dans le développement des entreprises de logiciels, tandis qu’Heidelberg Materials a apporté la connaissance approfondie du secteur, la vision stratégique et la proximité directe avec les clients. Martin et son équipe ont su mettre ces atouts au service de la modernisation de l'entreprise, de son portefeuille de solutions et, plus largement, de la transformation de l'industrie, », a déclaré A.J. Rohde, associé principal chez Thoma Bravo. « Ce partenariat a été une réussite majeure, démontrant ce qu’il est possible d’accomplir lorsqu’un fonds de capital-investissement et un groupe industriel s’associent pour stimuler l’innovation. Nous sommes extrêmement fiers de ce que nous avons construit avec Command Alkon et nous nous réjouissons de voir l’entreprise poursuivre son développement avec succès », a ajouté George Jaber, directeur chez Thoma Bravo.

« Command Alkon a mené avec succès la transformation numérique de notre industrie et s’attache désormais à exploiter pleinement le potentiel de l’IA et des opérations autonomes au bénéfice de ses clients », a déclaré Dennis Lentz, Chief Digital Officer et membre du Directoire d’Heidelberg Materials. « Après une période de croissance fructueuse aux côtés de Thoma Bravo, nous sommes heureux de nous associer à Francisco Partners pour la prochaine étape de ce parcours. Nous sommes impatients de conjuguer notre connaissance approfondie du secteur avec l’expertise technologique de Francisco Partners afin d’accélérer le développement des capacités de Command Alkon et de créer une valeur durable dans l’ensemble de notre industrie. »

La finalisation de la transaction est prévue au second semestre 2026, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires d'usage.

Deutsche Bank Securities intervient en qualité de conseil financier et Paul Hastings LLP en qualité de conseil juridique de Francisco Partners. Evercore intervient en qualité de conseil financier et Kirkland & Ellis LLP en qualité de conseil juridique de Thoma Bravo et Command Alkon. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP intervient en qualité de conseil juridique d’Heidelberg Materials.



À propos de Command Alkon



Command Alkon est le leader mondial des logiciels et des plateformes technologiques destinés à l’industrie des matériaux de construction. Grâce à Command Cloud, l’entreprise relie les matières premières, la production, la planification des livraisons, la logistique et les fonctions financières au sein d’une plateforme unique conçue spécifiquement pour les producteurs de béton prêt à l’emploi, d’enrobés bitumineux et de granulats. Avec 50 ans d'expertise au service de l'industrie et une présence dans plus de 80 pays, Command Alkon soutient les opérations essentielles de milliers de producteurs à travers le monde en leur offrant une visibilité en temps réel, une meilleure maîtrise opérationnelle et des analyses fondées sur les données tout au long de la chaîne de valeur des matériaux de construction.



À propos de Francisco Partners



Francisco Partners est l'une des principales sociétés d'investissement mondiales, spécialisée dans l'accompagnement et le développement des entreprises technologiques et des entreprises dont l'activité s'appuie sur les technologies numériques. Depuis sa création il y a plus de 25 ans, Francisco Partners a investi dans plus de 500 entreprises technologiques, ce qui en fait l’un des investisseurs les plus actifs et les plus établis du secteur technologique. Avec plus de 75 milliards de dollars de capitaux levés à ce jour, la société investit dans des entreprises où son expertise sectorielle et son savoir-faire opérationnel permettent à celles-ci d'exprimer pleinement leur potentiel. Pour plus d’informations sur Francisco Partners, consultez www.franciscopartners.com.



À propos de Thoma Bravo

Thoma Bravo est la plus grande société d’investissement au monde spécialisée dans les logiciels, avec plus de 172 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 31 mars 2026. Aux côtés de certains des investisseurs les plus expérimentés au monde, les activités de capital-investissement et de dette privée de Thoma Bravo reflètent une stratégie d'investissement ciblée, soutenue par une exécution rigoureuse, une expertise sectorielle approfondie et la stabilité de son équipe dirigeante. Depuis plus de 20 ans, Thoma Bravo a acquis ou investi dans près de 590 entreprises de logiciels et de technologie, représentant une valeur d'entreprise cumulée de près de 320 milliards de dollars (en tenant compte des investissements majoritaires et minoritaires ainsi que des acquisitions complémentaires). Pour en savoir plus, consultez thomabravo.com et la page LinkedIn de Thoma Bravo.



À propos d’Heidelberg Materials

Heidelberg Materials est l’un des plus grands fabricants intégrés de matériaux et de solutions de construction au monde, occupant des positions de leader dans les secteurs du ciment, des granulats et du béton prêt à l’emploi. Près de 49 000 collaborateurs dans près de 50 pays contribuent à façonner notre trajectoire de croissance. Forts de notre envergure mondiale, nous créons des synergies dans les domaines de la durabilité, de la transformation numérique et de l’excellence technique. À l’avant-garde de l’industrie dans la transition vers la neutralité carbone, nous aidons nos clients à construire un avenir plus durable grâce à une offre croissante de matériaux de construction bas carbone et issus de l’économie circulaire.



Contacts



Pour Command Alkon

Karli Langner

+1 205-879-3282 x 3968

klangner@commandalkon.com



Pour Francisco Partners

Prosek Partners

Pro-FP@prosek.com



Pour Thoma Bravo

Abby Farr

+1 646-957-2067

afarr@thomabravo.com



FGS Global

Akash Lodh

+1 202-758-4263

ThomaBravo-US@fgsglobal.com

Pour Heidelberg Materials

Christoph Beumelburg

+49 6221 48113-249

info@heidelbergmaterials.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c50ef3d1-372a-4d35-9ba3-5c957e2fa524/fr