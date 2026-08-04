NACON: Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

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Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social    
        
        
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers    
        
DateNombre total d'actions composant le capital socialDroits de vote bruts *Droits de vote nets    
29/07/2026109,172,490172,985,776172,766,182   
      
* Acquisition de droits de vote double après 2 ans de détention (statuts).  
      
NACON - RCS 852 538 461    
Société cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris, compartiment B    
ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP    
     
      



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NACON Information mensuelle DDV 29 07 2026
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