NACON





Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

Date Nombre total d'actions composant le capital social Droits de vote bruts * Droits de vote nets

29/07/2026 109,172,490 172,985,776 172,766,182

* Acquisition de droits de vote double après 2 ans de détention (statuts).

NACON - RCS 852 538 461

Société cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris, compartiment B