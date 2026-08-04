NACON: Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

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Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social  
      
      
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers  
      
DateNombre total d'actions composant le capital socialDroits de vote brutsDroits de vote nets  
31/07/2026109,172,490172,986,062172,764,042 
    
 
    
NACON - RCS 852 538 461  
Société cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris, compartiment B  
ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP  
   
    



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NACON Information mensuelle DDV 31 07 2026
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