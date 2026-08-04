BPCE : Résultats du 2e trimestre et du 1er semestre 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 4 août 2026

Résultats du 2e trimestre et du 1er semestre 2026

Résultat net1 en forte hausse de 38 % au T2-26

Intégration de novobanco depuis le 30 avril 2026

CHIFFRES CLES2

T2-26

PNB en hausse de 13 % vs. T2-25, à 7,2 Md€, trimestre record

RBE en forte croissance, + 33 % YoY grâce à une très bonne maîtrise des charges

Coefficient d’exploitation3 à 60,9 %, - 5,5 pp YoY

Résultat net1 de 1,3 Md€, + 38 % YoY

S1-26

PNB en hausse de 10 % sur un an, à 13,9 Md€, porté par tous les métiers

RBE en forte croissance de 25 %

Coefficient d’exploitation3 à 62,9 %, - 4,4 pp YoY

Résultat net de 2,4 Md€, + 30 % YoY





Niveau de solvabilité très élevé : Ratio CET1 de 15,5 %4 à fin juin 2026, intégrant l’acquisition de novobanco

METIERS

BANQUE DE PROXIMITÉ EN FRANCE

PNB en hausse de 13 % au T2-26 et au S1-26, porté par la dynamique commerciale et la marge nette d’intérêt

Conquête de 415 000 nouveaux clients YTD pour les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne

+ 24 Md€ de collecte d’épargne financière pour les deux réseaux et progression des encours de crédit de 2 % sur un an

BANQUE DE PROXIMITÉ EN EUROPE

PNB en progression de 94 % au 1er semestre 2026, à 687 M€, intégrant novobanco depuis le 30 avril 2026

Croissance de 6 % des encours de crédit 5 depuis le début de l’année pour novobanco

depuis le début de l’année pour novobanco + 18 % de production de crédit sur un an au S1-26 pour BPCE Equipment Solutions

ASSURANCE ET GESTION D’ACTIFS

PNB de + 9 % au T2-26 YoY, dont + 33% pour l’Assurance et + 4 % en Gestion d’actifs à change constant

10 Md€ de collecte brute en assurance-vie au S1-26 pour BPCE Assurances, + 13 % sur un an

+ 67 Md€6 d’actifs sous gestion au S1-26 YTD dans la Gestion d’actifs, dont 18 Md€ de collecte nette

BANQUE DE GRANDE CLIENTELE

PNB en hausse de 8 % au T2-26 YoY à change constant

+ 16 % de revenus pour Global Markets au T2-26 YoY à change constant, dont + 59 % pour Equity

au T2-26 YoY à change constant, dont + 59 % pour Progression du PNB de 2 % pour Global Banking au T2-26 YoY à change constant

COMPTE DE RESULTATS & CAPITAL

Coefficient d’exploitation de 60,9 % au T2-26 et de 62,9 % au S1-26, en nette amélioration de respectivement

5,5 pp et 4,4 pp sur un an, grâce à des charges bien maîtrisées intégrant un programme d’investissement soutenu

Coût du risque avéré de 670 M€ au T2-26, soit 29 pb, stable vs. T1-26. Politique de provisionnement prudente qui intègre 4 pb pour risques futurs au T2-26

Solidité financière : ratio de CET1 à 15,5 %3 à fin juin 2026 intégrant l’acquisition de novobanco au 2e trimestre

2026 ; réserves de liquidité de 332 Md€ et ratio LCR de 141 % à fin juin 2026

Les états financiers trimestriels du Groupe BPCE au 30 juin 2026, arrêtés par le directoire du 3 août 2026, ont été vérifiés et contrôlés par le conseil de surveillance, présidé par Éric Fougère, du 4 août 2026.

La présentation de l’organisation des métiers du groupe a été revue au deuxième trimestre 2026 à l’occasion de l’intégration de novobanco, et du déploiement de Vision 2030 et a donné lieu à des pro forma.

Elle s’organise désormais autour de quatre métiers :

Le métier Banque de proximité (BPF) en France dont : les réseaux Banque Populaire et Caisses d’Epargne l'activité Solutions et Expertises financières en France (SEF France), incluant les financements spécialisés (affacturage, crédit-bail, crédit à la consommation), les activités immobilières (Socfim, BPCE Solution Immobilières) ainsi que l'activité « titres retail »; l'activité Paiements visant à optimiser la chaîne de paiement du groupe ; Palatine, banque des ETI et de leurs dirigeants et banque Privée.

Le métier Banque de proximité en Europe (BPE) rassemble les activités dédiées à la banque de détail en Europe, dont : l'activité Solution et Expertises financières en Europe (SEF Europe) regroupant BPCE Equipment Solutions en charge du financement de biens d'équipements, Oney spécialisé dans les solutions de paiement et de financement pour le commerce et Pramex International ; Novobanco, quatrième banque de détail du Portugal.

Le métier Assurances et Gestion d’Actifs (AGA), dont : Assurances, au service des réseaux du Groupe BPCE et de leurs clients, autour de deux grandes activités : l’assurance de personnes (assurance vie, prévoyance et assurance des emprunteurs) et l’Assurance dommages (véhicules, multirisques habitation (MRH), accidents de la vie, protection juridique, santé principalement), et des cautions & garanties financières ; Gestion d’actifs et de fortune, avec deux activités :

La Gestion d’actifs, sous la marque « Natixis Investment Managers », présente sur les différents marchés internationaux, réunit les expertises de sociétés de gestion et de distribution ainsi que l’épargne salariale (« Natixis Interépargne » premier acteur de la tenue de compte d’épargne salariale en France) ;

La Gestion de fortune, sous la marque « Natixis Wealth Management », propose des solutions patrimoniales et financières adaptées aux besoins des chefs d’entreprise, cadres dirigeants, grands investisseurs privés et détenteurs d’un capital familial.

Le métier de la Banque de grande clientèle (BGC), qui met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d’investissement, agences souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Le Hors métiers quant à lui regroupe les activités transverses et celles en gestion spécifique, notamment : la contribution de l’organe central et des holdings du groupe ; les activités gérées en extinction et les activités transverses.

Les données historiques 2025 et du T1-26 ont été retraitées en pro forma (voir en annexe, le passage des données publiées aux données pro forma).

Sauf indication contraire, les données financières et commentaires afférents portent sur les résultats publiés du groupe et des métiers, les variations sont exprimées pour le T2-26 par rapport au T2-25 et pour le S2-26 par rapport au S1-25.

Groupe BPCE





​ T2-26​ T2-25​ % Variation​​ S1-26​ S1-25​ % Variation​​ Produit net bancaire ​ 7 162 6 315 13 % 13 919 12 619 10 % Frais de gestion ​ (4 483) (4 304) 4 % (8 973) (8 662) 4 % Résultat brut d’exploitation ​ 2 679 2 011 33 % 4 946 3 957 25 % Coût du risque ​ (848) (559) 52 % (1 502) (1 210) 24 % Résultat avant impôt 1 865 1 468 27 % 3 495 2 786 25 % Impôts sur le résultat ​ (490) (472) 4 % (1 097) (939) 17 % Résultat net (part du groupe)​ 1 349 976 38 % 2 357 1 811 30 % Coefficient d’exploitation sous-jacent​7 60,9 % 66,3 % (5,5) pp 62,9 % 67,2 % (4,4) pp

Le produit net bancaire du Groupe BPCE, à 7 162 millions d’euros est en hausse de 13 % au T2-26, et en hausse de 10 % à 13 919 millions d’euros au S2-26, grâce à une activité commerciale dynamique sur tous les métiers.

Les revenus de Banque de proximité en France (BPF) sont en hausse de 13 % T2-26 et au S1-26 et atteignent respectivement 4 253 millions d’euros et 8 441 millions d’euros.

Les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne enregistrent 415 000 nouveaux clients sur tous les marchés depuis le début de l’année.

La collecte d’épargne financière s’élève à 24 milliards d’euros à fin juin 2026 sur un an.

Les revenus de Banque de proximité en Europe (BPE) atteignent 466 millions d’euros, en hausse de 121 % au T2-26 et 687 millions d’euros, en hausse de 94 % au S1-26.

novobanco enregistre une augmentation de 6 % de ses encours de crédit 8 depuis le début de l’année.

depuis le début de l’année. La production de BPCE ES a progressé de 18 % au S1-26.

Les revenus du pôle Assurance et Gestion d’actifs (AGA) atteignent 1 194 millions d’euros au T2-26, en hausse de 9 % et 2 264 millions d’euros au S1-26 en hausse de 3 %.

La collecte brute en assurance vie a augmenté de 13 % sur un an et s’élève à 10 milliards d’euros au S1-26.

Les actifs sous gestion en Gestion d’actifs progresse de 67 milliards d’euros au S1-26 depuis le début de l’année avec 18 milliards d’euros de collecte nette.

Les revenus de la Banque de Grande Clientèle (BGC) enregistrent une hausse de 7 % au T2-26, à 1 310 millions d’euros et de 5 % au S1-26, à 2 560 millions d’euros.

Les revenus de Global Markets ont augmenté de 16 % au T2-26 à change constant.

Les revenus des plateformes internationales Amériques et Asie Pacifique Moyen Orient ont progressé au T2-26 de respectivement 19 % et 7 %.

La marge nette d’intérêt atteint 3,1 milliards d’euros au T2-26, en hausse de 25 %.

Les commissions, à 2,8 milliards d’euros au T2-26, sont quasiment stables.

Les frais de gestion augmentent de 4 % au T2-26 et au S1-26 pour atteindre respectivement 4 483 millions d’euros et 8 973 millions d’euros.

Le coefficient d’exploitation sous-jacent9 s’améliore de 5,5 pp au T2-26, à 60,9 %, et de 4,4 pp, à 62,9 % au S1- 26.

Le résultat brut d’exploitation ressort à 2 679 millions d’euros au T2-26 en hausse de 33 %, et à 4 946 millions d’euros au S1-26, en hausse de 25 %.

Coût du risque :

Les encours sains sont réputés être classés en Stage 1 ou en Stage 2 et les encours dont le risque est avéré sont classés en Stage 3.

Le coût du risque en pb est annualisé sur les encours bruts de crédits à la clientèle début de période.

M€



​ T2-25​ T3-25​ T4-25​ T1-26​ T2-26​ Groupe BPCE ​ Coût du risque en M€ ​ 559 587 669 654 75310 Coût du risque en pb 25 27 30 29 32 Coût du risque S3 en pb 27 31 31 29 29 Banque de proximité en France ​ Coût du risque en pb ​ 24 26 31 26 34 Banque de proximité en Europe Coût du risque en pb ​ 91 117 99 113 28 Banque de grande clientèle Coût du risque en pb ​ 30 28 29 30 28

Le coût du risque du Groupe BPCE s’élève à - 848 millions d’euros au T2-26, en hausse de 35 %, hors reclassement exceptionnel.

Le coût du risque des encours dont le risque est avéré (stage 3) s’élève au T2-26 à 670 millions d’euros.

En point de base il ressort à 29 pb2 au T2-26 et est stable par rapport au T1-26.

Le coût du risque des encours sains classés en stage 1 et en stage 2, à 4 pb2 reflète la politique de provisionnement prudent du groupe.

Pour les métiers, au T2-26, le coût du risque des encours dont le risque est avéré (stage 3), ressort pour :

à 32 pb pour la Banque de proximité en France,

à 44 pb pour la Banque de proximité en Europe,

à - 7 pb pour la Banque de grande clientèle.





Au T2-26 pour le Groupe BPCE, le montant total du provisionnement (provisions et taux d’encours douteux calculés sur encours bruts de crédits à la clientèle et établissements de crédit) s’élève à 17,2 millions d’euros et se décompose comme suit pour les :

encours sains classés en statut 1 (« Stage 1 ») : 1,3 milliard d’euros

encours sains classés en statut 2 (« Stage 2 ») : 4 milliards d’euros

encours dont le risque est avéré, en statut 3 (« Stage 3 ») : 11,9 milliards d’euros.





Le taux d’encours douteux sur l’encours de crédit brut s’établit à 2,8 % au 30 juin 2026, + 0,1 pp par rapport à fin décembre 2025.

Le résultat net publié part du groupe s’établit à 1 349 millions d’euros au T2-26, en hausse de 38 % et inclus une contribution exceptionnelle de 35 millions d’euros.

Accélération de l’IA et de la transformation digitale pour le Groupe BPCE et ses clients

1.4 Démultiplication des usages de l'IA

Montée en puissance de l'utilisation de l’IA dans les applications mobile (> 900 000 conversations,

+ 40 % vs. T1-26) et espaces transactionnels par nos clients

+ 40 % vs. T1-26) et espaces transactionnels par nos clients Développement de l’IA dans nos outils commerciaux (plan relationnel clients, comptes-rendus d'entretien, analyse financière). > 20 M d'opportunités commerciales proposées par l'IA

65 % des collaborateurs du groupe sont utilisateurs à fin juin 2026 (+ 15 pts vs S1-25) et 90 assistants thématiques déployés dans MAIA à fin juin 2026

1.4 Nos clients au centre du digital

78 % des clients utilisateurs de leur applications mobile fin juin 26 (+ 3 pts vs S1-25) avec un niveau de satisfaction élevé (4,6 / 4,7)

Plus de 400 000 ventes liées au digital au premier semestre 2026

TPE / professionnels : nouvel espace B2B et déploiement de l’offre d’IPaidThat

Plus de 85 % des opérations les plus fréquentes de nos clients disponibles en selfcare (sur le top 20 des opérations les plus demandées en selfcare)

Le Groupe BPCE engagé auprès de ses clients pour accélérer les transitions et mobilisé pour apporter un soutien d’urgence à ses clients sinistrés

1.4 Accélération de la transition écologique des professionnels et entreprises





En France :

Lancement d’une nouvelle offre de Location Longue Durée de Véhicules d’Occasion pour les professionnels et entreprises (économie circulaire)

Publication du 3ème Baromètre Caisse d’Epargne de la transition écologique qui révèle que cela reste une préoccupation structurante et lancement du prêt Impact pour accompagner les clients professionnels en indexant leur taux d’intérêt sur des objectifs de performance extra-financière

En Europe :

BEI et BPCE Equipment Solutions Polska : signature d’un premier accord dans le cadre d’un programme de 200 millions d’euros pour renforcer le financement des PME en Pologne

Avec au moins 80 millions d’euros de soutien aux projets de transition vers des modèles d’activité plus écologiques et plus sobres en énergie : équipements d’efficacité énergétique, transports à faibles émissions (véhicules électriques et bornes de recharge), énergies renouvelables, traitement des déchets…

1.5 Incendies en France, le Groupe BPCE déploie un dispositif d’urgence pour accompagner les clients sinistrés des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne

Des démarches d’assurance simplifiées pour les clients assurés auprès de BPCE Assurances

Déclenchement du plan Eole, le dispositif de BPCE Assurances d'accompagnement des événements de grande ampleur

Suspension des délais de déclaration de sinistre jusqu’au 31 août 2026

Une assistance immédiate pour faire face aux premières urgences

Prise en charge d’un hébergement d’urgence lorsque celui-ci n’est pas prévu par la commune, y compris en l’absence de dommages matériels au bien assuré, pour la durée d'évacuation de la résidence principale ou secondaire

Prise en charge des effets de première nécessité dans la limite de 150 € par assuré Inclusion

Des solutions de financement pour aider les particuliers, professionnels et entreprises à redémarrer

Un crédit à la consommation 11 à taux zéro pour les particuliers, sous forme de « prêt express », jusqu’à 10 000 € maximum sur une durée de 3 à 5 ans, sans frais de dossier avec une période de différé de paiement entre 6 et 24 mois

à taux zéro pour les particuliers, sous forme de « prêt express », jusqu’à 10 000 € maximum sur une durée de 3 à 5 ans, sans frais de dossier avec une période de différé de paiement entre 6 et 24 mois Un crédit professionnel1 et entreprises1 « urgence reprise » sous forme de « prêt express », jusqu’à 15 000 € maximum à un taux de 0 % sur une durée de 3 à 5 ans

1.6 Distinction et succès

Natixis est le n°1 mondial en coordination de financements durables (Q1-26 - Environmental Finance)

Succès de l’émission inaugurale European Green Bond pour un montant de 1,5 milliard d’euros.

Le Groupe BPCE est le premier groupe bancaire privé en France à émettre sous ce nouveau standard européen, le plus exigeant en matière de finance verte.

Fonds propres, capacité d’absorption des pertes, liquidité et refinancement

1.4 Ratio de CET





Le ratio de CET1 du Groupe BPCE à fin juin 2026 atteint un niveau estimé de 15,5 %. Cette évolution s’explique par les impacts :

de la mise en réserve des résultats : + 28 pb ;

de la variation des risques pondérés : - 4 pb ;

des éléments d’ Other Comprehensive Income et d’autres ajustements : + 4 pb ;

et d’autres ajustements : + 4 pb ; des ajustements réglementaires, écarts d’acquisition et d’une variation de la dotation dans le cadre du Backstop prudentiel : + 4 pb ;

prudentiel : + 4 pb ; de l’acquisition de novobanco : - 121 pb.





Le Groupe BPCE a généré une création organique de capital sur le trimestre de 24 pb.

1.7 Ratio de TLAC

La capacité totale d’absorption des pertes (TLAC, pour Total Loss-Absorbing Capacity) estimée à fin juin 2026 s’élève à 137,1 milliards d’euros. Le ratio de TLAC en pourcentage des risques pondérés est estimé à 27,8 %12 à fin juin 2026 (sans prise en compte de dette de rang senior préféré pour calculer ce ratio), très supérieur aux exigences normées par le « Financial Stability Board » qui sont au 1er juillet 2026 de 22,40 %.

1.8 Ratio de MREL

Exprimé en pourcentage des risques pondérés au 30 juin 2026, le ratio de MREL subordonné (sans prise en compte de dette de rang senior préféré pour calculer ce ratio) et le ratio de MREL total du Groupe BPCE s’établissent respectivement à 27,8 %1 et à 33,2 %, très au-dessus des exigences minimales, fixées par le SRB au 1er juillet 2026, de respectivement 24,44%13 et 27,77%2.

1.9 Ratio de levier

Au 30 juin 2026, le ratio de levier estimé s’établit à 4,8 %.

1.10 Réserves de liquidité à un niveau élevé

Le LCR (Liquidity Coverage Ratio) pour le Groupe BPCE se situe bien au-dessus des exigences règlementaires de 100 %, à 141 % en moyenne des LCR de fin de mois du 2e trimestre 2026.

Le montant des réserves de liquidité atteint 332 milliards d’euros à fin juin 2026

1.11 Programme de refinancement MLT : 84 % du programme 2026 déjà réalisé au 2 juillet 2026

Pour 2026, la taille du programme de refinancement MLT hors placements privés structurés et Asset Back Securities (ABS) est fixée à 22 milliards d’euros et la répartition par classe de dette se présente ainsi :

11 milliards d’euros de contribution au TLAC : 2,0 milliards d’euros de Tier 2 et 9 milliards d’euros de senior non préféré ;

2,5 milliards d’euros de senior préféré ;

8,5 milliards d’euros de covered bonds.





L’objectif s’agissant des ABS est de 9 milliards d’euros.

Au 2 juillet 2026, le Groupe BPCE a levé 18,6 milliards d’euros hors placements privés structurés hors ABS

(84 % du programme de 22 milliards d’euros) :

11,3 milliards d’euros de contribution au TLAC : 2,1 milliards d’euros de Tier 2 (106 % des besoins)

et 9,2 milliards d’euros de senior non préféré (102 % des besoins) ;

et 9,2 milliards d’euros de senior non préféré (102 % des besoins) ; 1,4 milliard d’euros de senior préféré (55 % des besoins) ;

5,9 milliards d’euros de covered bonds (69 % des besoins).





Les levées d’ABS s’élèvent à 6,3 milliards d’euros au 2 juillet 2026, soit 70 % de l’objectif.

Résultats des métiers

Sauf indication contraire, les données financières et commentaires afférents portent sur les résultats publiés du groupe et des métiers, les variations sont exprimées pour le T2-26 par rapport au T2-25.

1.4 Banque de proximité en France





M€ T2-26​ % Variation​ S1-26​ % Variation​​ Produit net bancaire ​ 4 253 13 % 8 441 13 % Frais de gestion ​ (2 455) 1 % (5 035) 2 % Résultat brut d’exploitation ​ 1 799 36 % 3 406 32 % Coût du risque ​ (637) 44 % (1 123) 19 % Résultat avant impôt 1 175 31 % 2 304 39 % Éléments exceptionnels (45) 28 % (91) 36 % Résultat avant impôt sous-jacent14 ​ 1 220 31 % 2 395 39 % Coefficient d’exploitation sous-jacent​15 56,7 % (7,0) pp 58,7 % (6,1) pp

Le produit net bancaire du métier Banque de proximité en France augmente de 13 % sur un an pour atteindre 4 253 millions d’euros au T2-26 et de 13 % au S1-26 à 8 441 millions d’euros.

A fin juin 2026, les encours de crédit progressent de 2 % sur un an pour s’établir à 738 milliards d’euros.

Les encours d’épargne de bilan augmentent également de 2 % sur un an pour s’établir à 715 milliards d’euros à fin juin 2026. Les encours d’épargne financière progressent quant à eux de 9 % sur un an et s’établissent à 302 milliards d’euros à fin juin 2026.

Les activités de Solutions et Expertises financières en France sont dynamiques, notamment dans le crédit-bail et le crédit à la consommation. Leurs revenus progressent respectivement au S1-26 de 3 % et de 4 %.

La marge nette d’intérêt des réseaux augmente de 27 % au S1-26.

Les commissions des réseaux augmentent de 4 % au S1-26.

Les frais de gestion sont bien maîtrisés, + 1 % au T2-26, à 2 455 millions d’euros, et + 2 % au S1-26 à 5 035 millions d’euros.

Le coefficient d’exploitation sous-jacent1 s’améliore de 7,0 pp au T2-26, à 56,7 % et de 6,1 pp au S1-26 à 58,7 %.

Le résultat brut d’exploitation du métier augmente de 36 % au T2-26 à 1 799 millions d’euros et de 32 % au S1-26 à 3 406 millions d’euros, avec de larges effets ciseaux.

Le coût du risque s’élève à - 637 millions d’euros au T2-26 en hausse de 44 % et à - 1 123 millions d’euros au

S1-26 en hausse de 19 %.

Pour le métier, le résultat avant impôt s’élève à 1 175 millions d’euros au T2-26, en hausse de 31 % et à 2 304 millions d’euros au S1-26, en hausse de 39 %.

Le résultat avant impôt sous-jacent2 s’élève à 1 220 millions d’euros au T2-26, en hausse de 31 % et à 2 395 millions d’euros au S1-26, en hausse de 39 %.

1.11.1 Réseau Banque Populaire

Le réseau Banque Populaire regroupe 14 banques coopératives (12 Banques Populaires régionales ainsi que la CASDEN Banque Populaire et le Crédit Coopératif) et leurs filiales, le Crédit Maritime Mutuel et les sociétés de caution mutuelle.

M€​ T2-26​ % Variation​​ S1-26​ % Variation​​ Produit net bancaire ​ 1 804 11 % 3 626 12 % Frais de gestion ​ (1 092) 3 % (2 217) 4 % Résultat brut d’exploitation ​ 713 27 % 1 409 28 % Coût du risque ​ (315) 42 % (548) 25 % Résultat avant impôt 414 21 % 887 32 % Éléments exceptionnels (14) 79 % (29) 41 % Résultat avant impôt sous-jacent16​ 428 22 % 916 32 % Coefficient d’exploitation sous-jacent17 59,7 % (5,2) pp 60,4 % (5,0) pp

Les encours de crédits augmentent de 1 % sur un an, pour s’établir à 306 milliards d’euros à fin juin 2026.

Les encours d’épargne de bilan augmentent de 9 milliards d’euros sur un an à fin juin 2026, avec une hausse des comptes sur livrets, réglementés et non réglementés de 2 % sur un an. Les encours d’épargne financière augmentent de 10 milliards d’euros sur un an à fin juin 2026.

Au T2-26, le produit net bancaire s’établit à 1 804 millions d’euros, en hausse de 11 %.

Au S1-26, le produit net bancaire s’établit à 3 626 millions d’euros, en hausse de 12 %, intégrant :

2 123 millions d’euros de marge nette d’intérêt 18 ,4 en hausse de 20 %,

en hausse de 20 %, 1 514 millions d’euros de commissions19, en hausse de 5 %.

Les frais de gestion, bien maitrisés, sont à 1 092 millions d’euros au T2-26, en légère hausse de 3 %, et à 2 217 millions d’euros au S1-26, en hausse de 4 %.

Il en résulte une amélioration significative du coefficient d’exploitation sous-jacent2 de 5,2 pp au T2-26, à 59,7 % et de 5,0 pp au S1-26 à 60,4 %.

Le résultat brut d’exploitation, à 713 millions d’euros au T2-26, augmente de 27 % et à 1 409 millions d’euros au S1-26, augmente de 28 %, avec de larges effets ciseaux.

Le coût du risque s’établit à - 315 millions d’euros au T2-26, en hausse de 42 % et à - 548 millions d’euros au S1- 26, en hausse de 25 %. Le coût du risque des encours dont le risque est avéré (stage 3), est en hausse de 12 % au S1-26, à -521 millions d’euros soit 33 pb.

Le résultat avant impôt ressort à 414 millions d’euros au T2-26 (+ 21 % sur un an) et à 887 millions d’euros au S1- 26 (+ 32 %).

Le résultat avant impôt sous-jacent1 ressort à 428 millions d’euros au T2-26 (+ 22 % sur un an) et à 916 millions d’euros au S1- 26 (+ 32 %).



1.11.2 Réseau Caisse d’Epargne

Le réseau Caisse d’Epargne regroupe les 15 Caisses d’Epargne coopératives ainsi que leurs filiales.

M€​ T2-26​ % Variation​​​ S1-26​ % Variation​​ Produit net bancaire ​ 1 921 19 % 3 752 16 % Frais de gestion ​ (1 065) 0 % (2 212) 2 % Résultat brut d’exploitation ​ 857 53 % 1 540 45 % Coût du risque ​ (278) 51 % (482) 17 % Résultat avant impôt 578 50 % 1 058 60 % Éléments exceptionnels (22) 14 % (44) 25 % Résultat avant impôt sous-jacent20​ 601 48 % 1 103 59 % Coefficient d’exploitation sous-jacent21 54,3 % (10,1) pp 57,8 % (8,3) pp

Les encours de crédits augmentent de 2 % sur un an, pour s’établir à 386 milliards d’euros à fin juin 2026.

Les encours d’épargne de bilan augmentent de 4 milliards d’euros sur un an à fin juin 2026, avec une hausse des comptes sur livrets, réglementés et non réglementés de 1 % sur un an. Les encours d’épargne financière augmentent de 14 milliards d’euros sur un an à fin juin 2026.

Au T2-26, le produit net bancaire s’établit à 1 921 millions d’euros, en hausse de 19 %.

Au S1-26, le produit net bancaire s’établit à 3 752 millions d’euros, en hausse de 16 %, intégrant :

2 024 millions d’euros de marge nette d’intérêt 22 ,4 en hausse de 36 %,

en hausse de 36 %, 1 788 millions d’euros de commissions23, en hausse de 4 %.

Les frais de gestion, bien maitrisés, sont à 1 065 millions d’euros, stables au T2-26 et à 2 212 millions d’euros au S1-26, en légère hausse de 2 %.

Il en résulte une amélioration très significative du coefficient d’exploitation sous-jacent2 de 10,1 pp au T2-26, à 54,3 % et de 8,3 pp au S1-26 à 57,8 %.

Le résultat brut d’exploitation, à 857 millions d’euros au T2-26, augmente de 53 % et à 1 540 millions d’euros au S1-26, augmente de 45 %, avec de très larges effets ciseaux.

Le coût du risque s’établit à - 278 millions d’euros au T2-26, en hausse de 51 % et à - 482 millions d’euros au S1- 26, en hausse de 17 %. Le coût du risque des encours dont le risque est avéré (stage 3) s’élève à -521 millions d’euros au S1-26 soit 27 pb.

Le résultat avant impôt ressort à 578 millions d’euros au T2-26 (+ 50 %) et à 1 058 millions d’euros au S1- 26 (+ 60 %).

Le résultat avant impôt sous-jacent1 ressort à 601 millions d’euros au T2-26 (+ 48 %) et à 1 103 millions d’euros au S1- 26 (+ 59 %).

1.11.3 Solutions et Expertises financières en France

M€​ T2-26​ % Variation​​ S1-26​ % Variation ​ Produit net bancaire ​ 296 4 % 592 4 % Frais de gestion ​ (146) 0 % (296) 0 % Résultat brut d’exploitation ​ 150 8 % 296 8 % Coût du risque ​ (32) 6 % (68) 4 % Résultat avant impôt 117 9 % 229 9 % Éléments exceptionnels (0) ns (1) ns Résultat avant impôt sous-jacent24 ​ 118 8 % 230 8 % Coefficient d’exploitation sous-jacent25 49,2 % (1,7) pp 49,8 % (1,5) pp

Dans les Solutions et Expertises financières en France les revenus sont en croissance dans l’ensemble des segments et confirment la tendance enregistrée en 2025.

Les Services aux particuliers maintiennent un bon niveau d’activité, aussi bien sur le crédit consommation avec des encours moyens en progression de 2 % sur un an que sur l’activité Bourse qui affiche une augmentation des ordres traités de 14 % sur un an.

Dans les Services aux entreprises, la dynamique est forte avec une hausse de 5 % des encours de crédit-bail et une accélération des synergies avec les réseaux BP et CE sur l’Affacturage (+ 12 % de conquête de nouveaux clients).

Les métiers de l’immobilier sont résilients avec une progression des encours financés de Socfim (+ 6 % sur un an) tirée exclusivement par l’activité moyen long terme et une croissance de 26 % du chiffre d’affaires dans l’immobilier résidentiel (BPCE Solutions Immobilières).

Au T2-26, le produit net bancaire s’établit à 296 millions d’euros, en hausse de 4 %.

Au S1-26, le produit net bancaire s’établit à 592 millions d’euros, en hausse de 4 %.

Les frais de gestion, bien maitrisés, sont à 146 millions d’euros au T2-26 et à 296 millions d’euros au S1-26, stables sur les deux périodes.

Il en résulte une amélioration du coefficient d’exploitation sous-jacent2 de 1,7 pp au T2-26, à 49,2 % et de 1,5 pp au S1-26 à 49,8 %.

Le résultat brut d’exploitation, à 150 millions d’euros au T2-26, augmente de 8 % et à 296 millions d’euros au S1- 26, augmente de 8 %, avec des effets ciseaux positifs.

Le coût du risque s’établit à - 32 millions d’euros au T2-26, en hausse de 6 % et à - 68 millions d’euros au S1- 26, en hausse de 4 %.

Le résultat avant impôt ressort à 117 millions d’euros au T2-26 (+ 9 %) et à 229 millions d’euros au S1- 26 (+ 9 %).

Le résultat avant impôt sous-jacent1 ressort à 118 millions d’euros au T2-26 (+ 8 %) et à 230 millions d’euros au S1- 26 (+ 8 %).

1.12 Banque de proximité en Europe

M€​ T2-26​ % Variation​​ S1-26​ % Variation ​ Produit net bancaire ​ 466 121 % 687 94 % Frais de gestion ​ (240) 86 % (381) 68 % Résultat brut d’exploitation ​ 226 177 % 306 139 % Coût du risque ​ (33) (15) % (84) 15 % Résultat avant impôt 197 375 % 226 317 % Éléments exceptionnels (0) ns (0) ns Résultat avant impôt sous-jacent26 ​ 197 375 % 226 317 % Coefficient d’exploitation sous-jacent27 51,4 % (9,8) pp 55,5 % (8,4) pp

La production de crédit28 est dynamique chez novobanco. Elle s’élève à 1,1 milliard d’euros pour les mois de mai et juin 2026.

BPCE ES enregistre une forte croissance de son activité avec une hausse de ses encours de 6 % sur un an au S1- 26.

Au T2-26, le produit net bancaire du métier Banque de proximité en Europe s’établit à 466 millions d’euros, en hausse de 121 %.

Au S1-26, le produit net bancaire s’établit à 687 millions d’euros, en hausse de 94 %.

Les frais de gestion s’élèvent à 240 millions d’euros au T2-26 (+ 86 %) et à 381 millions d’euros au S1-26 (+ 68 %).

Il en résulte une nette amélioration du coefficient d’exploitation sous-jacent2 de 9,8 pp au T2-26, à 51,4 % et de 8,4 pp au S1-26 à 55,5 %.

Le résultat brut d’exploitation, à 226 millions d’euros au T2-26, augmente de 177 % et à 306 millions d’euros au S1- 26, augmente de 139 %, avec de larges effets ciseaux.

Le coût du risque s’établit à - 33 millions d’euros au T2-26, en baisse de 15 % et à - 84 millions d’euros au S1- 26, en hausse de 15 %.

Le résultat avant impôt ressort à 197 millions d’euros au T2-26 (+ 375 %) et à 226 millions d’euros au S1- 26 (+ 317 %).

Le résultat avant impôt sous-jacent1 ressort à 197 millions d’euros au T2-26 (+ 375 %) et à 226 millions d’euros au S1- 26 (+ 317 %).

1.12.4 novobanco

novobanco est la quatrième banque portugaise dont l’acquisition par BPCE a été finalisée le 30 avril 2026.

M€​ T2-2629 Produit net bancaire ​ 246 Frais de gestion ​ (96) Résultat brut d’exploitation ​ 150 Coût du risque ​ 9 Résultat avant impôt 163 Éléments exceptionnels - Résultat avant impôt sous-jacent30 ​ 163 Coefficient d’exploitation sous-jacent​31 39,0 %

Les encours de crédits32 augmentent de 6 % depuis le début de l’année, pour s’établir à 32 milliards d’euros à fin juin 2026.

Les encours d’épargne de bilan augmentent de 1 milliard d’euros depuis le début de l’année pour s’établir à 33 milliards d’euros à fin juin 2026.

Au T2-26, le produit net bancaire s’établit à 246 millions d’euros, il intègre une marge nette d’intérêt à 191 millions d’euros et des commissions à 59 millions d’euros dont 31 millions d’euros sur les commissions de paiements.

Les frais de gestion s’élèvent à 96 millions d’euros au T2-26.

Le coefficient d’exploitation sous-jacent2 s’élève à 39,0 % au T2-26.

Le résultat brut d’exploitation s’élève à 150 millions d’euros au T2-26

Le coût du risque s’établit à + 9 millions d’euros au T2-26.

Le résultat avant impôt ressort à 163 millions d’euros au T2-26.

Le résultat avant impôt sous-jacent1 ressort à 163 millions d’euros au T2-26.

1.12.5 Solutions et Expertises financières en Europe

M€​ T2-26​ % Variation​​ S1-26​ % Variation​ Produit net bancaire ​ 220 4 % 441 24 % Frais de gestion ​ (144) 11 % (285) 26 % Résultat brut d’exploitation ​ 76 (7) % 155 21 % Coût du risque ​ (42) 10 % (93) 28 % Résultat avant impôt 34 (19) % 62 15 % Éléments exceptionnels (0) ns (0) ns Résultat avant impôt sous-jacent33 ​ 34 (19) % 62 15 % Coefficient d’exploitation sous-jacent34 65,4 % 4,2 pp 64,8 % 0,9 pp

L’activité de BPCE ES est en nette croissance avec une progression des encours de 6 % sur un an au S1-26, répartie sur l’ensemble des pays. La production est en forte augmentation de 18 % vs S1-25 sur 6 mois, notamment sur l’Italie.

L’activité commerciale est très dynamique sur oney avec des encours de crédit en croissance de 8% sur un an au S1-26, notamment en Pologne (+ 25 %). La production augmente de 4% sur un an au S1-26 portée par la production non marchande.

Au T2-26, le produit net bancaire du métier s’établit à 220 millions d’euros, en hausse de 4 %.

Au S1-26, le produit net bancaire s’établit à 441 millions d’euros, en hausse de 24 %, porté aussi bien par BPCE ES que par oney grâce au développement de leurs activités.

Les frais de gestion sont à 144 millions d’euros au T2-26, en hausse de 11 % et à 285 millions d’euros au S1-26, en hausse de 26 %.

Le coefficient d’exploitation sous-jacent2 est à 65,4 % au T2-26 augmente de 4,2 pp et est à 64,8 % au S1-26, en hausse de 0,9 pp.

Le résultat brut d’exploitation, à 76 millions d’euros au T2-26, diminue de 7 % et à 155 millions d’euros au S1-26, augmente de 21 %.

Le coût du risque s’établit à - 42 millions d’euros au T2-26, en hausse de 10 % et à - 93 millions d’euros au S1-26, en hausse de 28 %.

Le résultat avant impôt ressort à 34 millions d’euros au T2-26 (- 19 %) et à 62 millions d’euros au S1- 26 (+ 15 %).

Le résultat avant impôt sous-jacent1 ressort à 34 millions d’euros au T2-26 (- 19 %) et à 62 millions d’euros au S1-26 (+ 15 %).

1.13 Assurances et Gestion d’actifs

M€​ T2-26​ % Variation​​ S1-26​ % Variation​ Produit net bancaire ​ 1 194 9 % 2 264 3 % Frais de gestion ​ (738) 3 % (1 446) (0) % Résultat brut d’exploitation ​ 456 21 % 818 9 % Résultat avant impôt 452 18% 816 9 % Éléments exceptionnels (1) ns (4) ns Résultat avant impôt sous-jacent35 ​ 453 17 % 819 8 % Coefficient d’exploitation sous-jacent36 61,7 % (3,3) pp 63,7 % (1,9) pp

La collecte brute en Assurance vie s’élève à 10 milliards d’euros au S1-26, et progresse de 13 % sur un an.

La collecte nette en Gestion d’actifs37 s’élève à 18 milliards d’euros au S1-26.

Au T2-26, le produit net bancaire du métier s’établit à 1 194 millions d’euros, en hausse de 9 %.

Au S1-26, le produit net bancaire s’établit à 2 264 millions d’euros, en hausse de 3 %.

Les frais de gestion, sont à 738 millions d’euros au T2-26, en hausse de 3 % et à 1 446 millions d’euros au S1-26, stables sur la période.

Il en résulte une amélioration du coefficient d’exploitation sous-jacent2 de 3,3 pp au T2-26, à 61,7 % et de 1,9 pp au S1-26 à 63,7 %.

Le résultat brut d’exploitation, à 456 millions d’euros au T2-26, augmente de 21 % et à 818 millions d’euros au S1- 26, augmente 9 %, avec des effets ciseaux positifs.

Le résultat avant impôt ressort à 452 millions d’euros au T2-26 (+ 18 %) et à 816 millions d’euros au S1- 26 (+ 9 %).

Le résultat avant impôt sous-jacent1 ressort à 453 millions d’euros au T2-26 (+ 17 %) et à 819 millions d’euros au S1- 26 (+ 8 %).

1.13.6 Assurance

Les résultats présentés ci-dessous concernent BPCE Assurances et CEGC.

M€​ T2-26​ % Variation​​ S1-26​ % Variation​ Produit net bancaire ​ 310 33 % 539 12 % Frais de gestion38 ​ (46) 4 % (92) 1 % Résultat brut d’exploitation ​ 264 39 % 446 15 % Résultat avant impôt 267 38 % 452 15 % Éléments exceptionnels (0) ns (1) ns Résultat avant impôt sous-jacent39 ​ 268 36 % 454 14 % Coefficient d’exploitation sous-jacent40 14,7 % (3,2) pp 16,9 % (1,4) pp

Au S1-26, les primes41 augmentent de 13 %, à 12,3 milliards d’euros.

La collecte brute en Assurance vie s’élève à 9,9 milliards d’euros au S1-26, et progresse de 13 % sur un an

Le chiffre d’affaires Protection s’élève à 2,4 milliards d’euros au S1-26 (+ 10 % sur un an) tirés par tous les métiers. La bonne dynamique sur la partie Dommage est portée par des ajustements tarifaires.

Le Chiffre d’affaires de l’activité Cautions42 est tiré aussi bien par le segment Retail que le corporate.

Les actifs sous gestion4 en Assurance-vie s’élèvent à 133 milliards d’euros à fin juin 2026, en progression depuis le début de l’année de 7 %, tirés par une collecte nette élevée de 6,1 milliards d’euros. La collecte nette est positive aussi bien en fonds euro qu’en unités de compte.

Au T2-26, le produit net bancaire du métier Assurances s’établit à 310 millions d’euros, en hausse de 33 %.

Au S1-26, le produit net bancaire s’établit à 539 millions d’euros, en hausse de 12 %.

Les frais de gestion bien maitrisés s’élèvent à 46 millions d’euros au T2-26 (+ 4 %) et à 92 millions d’euros au S1- 26 (+ 1 %).

Il en résulte une amélioration du coefficient d’exploitation sous-jacent2 de 3,2 pp au T2-26, à 14,7 % et de 1,4 pp au S1-26 à 16,9 %.

Le résultat brut d’exploitation, à 264 millions d’euros au T2-26, augmente de 39 % et à 446 millions d’euros au S1- 26, augmente de 15 %, avec des effets ciseaux positifs.

Le résultat avant impôt ressort à 267 millions d’euros au T2-26 (+ 38 %) et à 452 millions d’euros au S1- 26 (+ 15 %).

Le résultat avant impôt sous-jacent1 ressort à 268 millions d’euros au T2-26 (+ 36 %) et à 454 millions d’euros au S1- 26 (+ 14 %).

1.13.7 Gestion d’actifs

M€​ T2-26​ % Variation​​ % Variation à change constant S1-26​ % Variation​ % Variation à change constant Produit net bancaire ​ 883 3 % 4 % 1 725 1 % 4 % Frais de gestion ​ (692) 3 % 4 % (1 353) (0) % 3 % Résultat brut d’exploitation ​ 191 2 % 4 % 372 3 % 8 % Résultat avant impôt 185 (2) % 363 2 % Éléments exceptionnels (1) ns (2) ns Résultat avant impôt sous-jacent43 ​ 186 (3) % 366 2 % Coefficient d’exploitation sous-jacent44 78,2 % 0,4 pp 78,3 % (0,5) pp

En Gestion d’actifs, les actifs sous gestion45 sont au-dessus de 1,3 trillion d’euros à fin juin 2026, grâce à une collecte positive et à des effets marché et change favorables, dans un contexte de volatilité accrue des marchés financiers (effet marché significatif notamment au T2-26). Les actifs sous gestion sont en hausse de 1 % depuis le début de l’année et de 5 % depuis le début de l’année hors transfert d’actifs à la suite du partenariat conclu avec Edward Jones.

La collecte nette en Gestion d’actifs3 atteint 18 milliards d’euros au S1-26 (dont 9 milliards d’euros au T2-26) principalement en produits fixed income, portés par DNCA, Loomis Sayles, VEGA IS et en fonds monétaires et produits diversifiés. La distribution internationale a réalisé un premier semestre solide avec plus de 6 milliards d’euros de collecte nette dont 5,4 milliards d’euros en Europe et au Moyen-Orient.

En Gestion d’actifs, au S1-26, le taux de commission total (hors commissions de surperformance) s’élève à 25,0 pb (+ 0,4 pb sur un an) et à 35,1 pb hors gestion d’actifs assuranciels (+ 0,4 pb sur un an). Ils s’améliorent sur un an du fait de l’amélioration du mix produits.

En Gestion de fortune, les actifs sous gestion augmentent de 6 % sur un an à 25,1 milliards d’euros au 30 juin, 2026.

Au T2-26, le produit net bancaire du métier Gestion d’actifs s’établit à 883 millions d’euros, en hausse de 4 % à change constant (+ 3 % à change courant).

Au S1-26, le produit net bancaire s’établit à 1 725 millions d’euros, en hausse de 4 % à change constant (+ 1 % à change courant).

Les frais de gestion maitrisés s’élèvent à 692 millions d’euros au T2-26, en hausse de 4 % à change constant (+ 3 % à change courant) et à 1 353 millions d’euros au S1- 26 en hausse de 3 % à change constant (stables à change courant).

Le coefficient d’exploitation sous-jacent2 s’élève à 78,2 % au T2-26, + 0,4 pp et à 78,3 % au S1-26, - 0,5 pp.

Le résultat brut d’exploitation, à 191 millions d’euros au T2-26, augmente de 4 % à change constant (+ 2 % à change courant) et à 372 millions d’euros au S1- 26, augmente de 8 % à change constant (+ 3 % à change courant).

Le résultat avant impôt ressort à 185 millions d’euros au T2-26 (- 2 %) et à 363 millions d’euros au S1- 26 (+ 2 %).

Le résultat avant impôt sous-jacent1 ressort à 186 millions d’euros au T2-26 (- 3 %) et à 366 millions d’euros au S1- 26 (+ 2 %).

1.14 Banque de grande clientèle

M€​ T2-26​ % Variation​​ % Variation à change constant S1-26​ % Variation​ % Variation à change constant Produit net bancaire ​ 1 310 7 % 8 % 2 560 5 % 7 % Frais de gestion ​ (792) 5 % 6 % (1 573) 4 % 6 % Résultat brut d’exploitation ​ 519 11 % 12 % 986 6 % 9 % Coût du risque ​ (59) 1 % (119) (1) % Résultat avant impôt 468 12 % 883 7 % Éléments exceptionnels (4) (50) % (9) (6) % Résultat avant impôt sous-jacent46 ​ 472 11 % 892 7 % Coefficient d’exploitation sous-jacent47 60,1 % (0,8) pp 61,1 % (0,4) pp

Le produit net bancaire du métier Banque de grande clientèle s’élève à 1,3 milliard d’euros au T2-26 (+ 8 % sur un an à change constant) et à 2,6 milliards d’euros au S1-26 (+ 7 % sur un an à change constant) portés par tous les métiers.

Les revenus de Global Markets s’élèvent à 760 millions d’euros au T2-26, en hausse de 16 % sur un an à change constant et à 1,5 milliard d’euros au S1-26, en hausse de 9 % sur un an à change constant.

Les revenus de l’activité Equity s’établissent à 317 millions d’euros au T2-26, en hausse de 59 % sur un an à change constant. Ils sont portés par une très forte performance des Dérivés dont les revenus sont multipliés par 2,5 sur un an. Au S1-26, les revenus s’élèvent à 570 millions d’euros et sont en hausse de 44 % sur un an à change constant.

Les revenus de FIC-T ressortent à 436 millions d’euros au T2-26, quasi stables sur un an à change constant, soutenus par une bonne performance des classes d’actifs Crédit, Taux et Commodities, compensée par une contribution plus faible de la Trésorerie.

Les revenus de Global Banking s’élèvent à 555 millions d’euros au T2-26, en hausse de 2 % sur un an à change constant. Ils sont tirés par les solides performances des métiers Global Trade (+ 27 % sur un an à change constant), Real Assets (+ 17 % sur un an à change constant) et Investment Banking (+ 5 % sur un an à change constant). Au S1-26, les revenus s’élèvent à 1,1 milliard d’euros, en hausse de 6 % sur un an à change constant.

Les frais de gestion s’élèvent à 792 millions d’euros au T2-26, en hausse de 6 % à change constant (+ 5 % à change courant) et à 1 573 millions d’euros au S1- 26 en hausse de 6 % à change constant (+ 4 % à change courant).

Le coefficient d’exploitation sous-jacent2 s’élève à 60,1 % au T2-26, - 0,8 pp et à 61,1 % au S1-26, - 0,4 pp.

Le résultat brut d’exploitation, à 519 millions d’euros au T2-26, augmente de 12 % à change constant (+ 11 % à change courant) et à 986 millions d’euros au S1- 26, augmente de 9 % à change constant (+ 6 % à change courant), avec des effets ciseaux positifs.

Le résultat avant impôt ressort à 468 millions d’euros au T2-26 (+ 12 %) et à 883 millions d’euros au S1- 26 (+ 7 %).

Le résultat avant impôt sous-jacent1 ressort à 472 millions d’euros au T2-26 (+ 11 %) et à 892 millions d’euros au S1- 26 (+ 7 %).

Annexes

1.4 Précisions méthodologiques





Eléments exceptionnels

Les éléments exceptionnels et le passage du compte de résultat publié au compte de résultat sous-jacent du Groupe BPCE sont détaillés dans les annexes.





Produit net bancaire

La marge nette d’intérêts clientèle hors épargne logement est calculée sur la base des intérêts sur opérations avec la clientèle en excluant les intérêts nets sur l’épargne centralisée (Livret A, Livret Développement Durable, Livret Epargne Logement) ainsi que la variation de la provision épargne logement. Les intérêts nets sur épargne centralisée sont assimilés à des commissions.





Frais de gestion

Les frais de gestion correspondent à l’agrégation des « charges générales d’exploitation » (telles que présentées dans le document d’enregistrement universel 2025, note 4.7 en annexe des comptes consolidés du Groupe BPCE) et des « dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles ».





Coefficient d’exploitation

Le coefficient d’exploitation du Groupe BPCE est calculé sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion hors éléments exceptionnels. Les calculs sont détaillés dans l’annexe.

Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents.

Coût du risque

Le coût du risque est exprimé́ en points de base et mesure le niveau de risque par pôle métier, en pourcentage du volume des encours de crédit ; il est calculé́ en rapportant la dotation nette au titre du risque de crédit de la période aux encours bruts de crédits à la clientèle en début de période.





Encours de crédit et d’épargne

Les retraitements effectués pour le passage des encours comptables aux encours de gestion de crédit et d’épargne sont les suivants :

Encours de crédit : les encours de gestion excluent de leur périmètre les titres assimilés à des prêts et créances sur clientèle et autres titres assimilés à de l’activité́ financière ;

Crédits (net) novobanco : somme des prêts à la clientèle et des titres de créance associés aux opérations de crédit avec les clients

Encours d’épargne : les encours de gestion excluent de leur périmètre les dettes représentées par un titre (bons de caisse ou bons d’épargne).

Solvabilité

Les fonds propres Common Equity Tier 1 sont déterminés conformément aux règles CRR3 / CRD6, après déductions.

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 tiennent compte des émissions subordonnées devenues non éligibles plafonnées au taux de phase-out en vigueur.

Le calcul du ratio de levier s’effectue selon les règles CRR3 / CRD6. L’encours centralisé d’épargne règlementée est exclu des expositions levier.





Capacité totale d’absorption des pertes

L'exigence du ratio de TLAC (capacité d’absorption des pertes) est déterminée par l’article 92a de CRR.

Le numérateur du TLAC se compose des 4 éléments suivants :

Fonds propres Common Equity Tier 1 conformément aux règles CRR3 / CRD6 applicables.

Fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément aux règles CRR3 / CRD6 applicables.

Fonds propres de catégorie 2 conformément aux règles CRR3 / CRD6 applicables.

Passifs subordonnés non reconnus dans le fonds propres cités précédemment et dont la maturité résiduelle est supérieure à 1 an, à savoir : La part des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 non reconnus en fonds propres (c.-à-d., pris dans le phase-out). La part de la décote prudentielle des instruments de fonds propres de catégorie 2 d’une maturité résiduelle supérieure à 1 an. Le montant nominal des titres senior non préférés d’une maturité́ supérieure à 1 an.







Veuillez noter qu'un quantum de titres privilégiés de premier rang n'a pas été inclus dans notre calcul du TLAC.

Liquidité

Les réserves de liquidité totales comprennent :

Les actifs éligibles banques centrales incluent : les titres éligibles BCE non éligibles LCR pris pour leur valorisation BCE après haircut BCE, les titres retenus (titrisations et covered bonds) disponibles et éligibles à la BCE pris pour leur valorisation BCE après haircut BCE et les créances privées disponibles et éligibles au refinancement en banques centrales (BCE et Fed), nets des refinancements banques centrales.

Les actifs éligibles LCR constituant la réserve LCR du groupe pris pour leur valorisation LCR.

Les liquidités placées auprès des banques centrales (BCE et Fed), nettes des dépôts des Money Market Funds US et auxquelles est ajoutée la monnaie fiduciaire.





Le refinancement court terme correspond aux refinancements de maturité initiale inférieure ou égale à 1 an et les tombées court terme du moyen-long terme correspondent aux tombées intervenant jusqu’à 1 an des refinancements de maturité initiale supérieure à 1 an.

Les dépôts de la clientèle présentent les ajustements suivants :

Ajout des émissions placées par les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne auprès de la clientèle et de certaines opérations effectuées avec des contreparties assimilables à des dépôts clients.

Retrait des dépôts à court terme de certaines clientèles financières collectés par Natixis dans le cadre de ses activités d’intermédiation.

Indicateurs métiers – BP et CE

Taux moyen (%) pour les crédits immobiliers : le taux client moyen des crédits immobiliers correspond à la moyenne pondérée des taux actuariels des crédits immobiliers engagés, hors éléments accessoires (frais de dossier, cautions, ADE). Les taux sont pondérés par les montants engagés (offres émises nettes des annulations) sur la période considérée. Le calcul est effectué sur le périmètre des crédits immobiliers hors prêts à taux 0.

Taux moyen (%) pour les crédits consommation : le taux client moyen des crédits consommation correspond à la moyenne pondérée des taux actuariels des crédits consommation engagés, hors éléments accessoires (frais de dossier, cautions, ADE). Les taux sont pondérés par les montants engagés (offres émises nettes des annulations) sur la période considérée. Le calcul est effectué sur le périmètre des crédits à la consommation amortissables, c’est-à-dire hors découvert et hors crédits renouvelables.

Taux moyen (%) pour les crédits équipement : le taux client moyen des crédits équipement correspond à la moyenne des taux actuariels des crédits équipements de chaque marché pondéré par les volumes.

Financement de la transition et de la décarbonation : somme des prêts ayant reçus une qualification vert durable et/ou vert transition et des prêts dont le taux d’intérêt contractuel est indexé sur des performances extra-financières;

Indicateurs métiers – Assurance

Le taux de protection du particulier correspond à la part des clients particuliers majeurs et bancarisés principaux équipés d'un contrat Auto, 2 roues, Habitation, Responsabilité Civile/Vie Privée, Garantie Accidents de la Vie, Multirisques Accidents de la Vie, Protection Juridique, Santé, Mobile ou Prévoyance à une date donnée.

Le taux de protection du professionnel correspond à la part des clients professionnels actifs équipés d'un contrat Auto Pro, Multirisques Habitation Pro, Santé Pro ou Prévoyance Pro à une date donnée.

Le taux de pénétration Particuliers CEGC correspond à la production des crédits immobiliers particuliers cautionnés par CEGC sur la production des crédits immobiliers particuliers des établissements BP ou CE (vision cumulée à date depuis le début de l’année).

Indicateurs digitaux

Le nombre de clients bancarisés principaux actifs digitaux sur les applis mobiles correspond au nombre de clients particuliers ayant effectué au moins une visite sur les applis mobiles sur un mois. Cette mesure ne tient compte que des clients dont l'activité bancaire principale est réalisée sur le compte d'une banque ou caisse.

Indicateurs digitaux

Le nombre de clients bancarisés principaux actifs digitaux sur les applis mobiles correspond au nombre de clients particuliers ayant effectué au moins une visite sur les applis mobiles sur un mois. Cette mesure ne tient compte que des clients dont l'activité bancaire principale est réalisée sur le compte d'une banque ou caisse.

1.15 Passage des données publiées aux données pro forma 2025

Banque de proximité

en France T1-25 T2-25 M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Produit net

bancaire Frais de

Gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés 4 140 (2 642) 973 (250) 720 4 195 (2 596) 1 133 (307) (820) Réaffectation sectorielle (391) 145 (213) 57 (158) (445) 174 (235) 50 184 Chiffres

pro forma 3 749 (2 497) 760 (193) 562 3 750 (2 422) 898 (257) (636)





Banque de proximité

en France T3-25 T4-25 M€ Produit net

Bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Produit net

Bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés 4 439 (2 519) 1 399 (380) 1 011 4 729 (2 694) 1 444 (332) 1 104 Réaffectation sectorielle (456) 178 (230) 62 (166) (465) 189 (235) 69 (165) Chiffres

pro forma 3 983 (2 341) 1 169 (318) 845 4 264 (2 505) 1 205 (263) 939





Banque de proximité

en Europe T1-25 T2-25 M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés - - - - - - - - - - Réaffectation sectorielle 144 (98) 13 (8) 6 211 (129) 41 (11) 29 Chiffres

pro forma 144 (98) 13 (8) 6 211 (129) 41 (11) 29





Banque de proximité

en Europe T3-25 T4-25 M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés - - - - - - - - - - Réaffectation sectorielle 218 (134) 34 (14) 16 224 (142) 39 (14) 19 Chiffres

pro forma 218 (134) 34 (14) 16 224 (142) 39 (14) 19





Assurance et Gestion d’Actifs T1-25 T2-25 M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés - - - - - - - - - - Réaffectation sectorielle 1 102 (730) 370 (94) 264 1 094 (717) 382 (90) 278 Chiffres

pro forma 1 102 (730) 370 (94) 264 1 094 (717) 382 (90) 278





Assurance et Gestion d’Actifs T3-25 T4-25 M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Produit net

bancaire Frais de

Gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés - - - - - - - - - - Réaffectation sectorielle 1 082 (711) 374 (95) 265 1 221 (788) 440 (119) 305 Chiffres

pro forma 1 082 (711) 374 (95) 265 1 221 (788) 440 (119) 305





Banque de Grande Clientèle T1-25 T2-25 M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés 1 247 (790) 400 (98) 304 1 249 (786) 412 (109) 302 Effet périmètre (19) 25 (7) 2 (3) (28) 34 (6) 3 (4) Chiffres

pro forma 1 228 (765) 407 (100) 307 1 221 (752) 418 (111) 306





Banque de Grande Clientèle T3-25 T4-25 M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Produit net

bancaire Frais de

Gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés 1 160 (768) 349 (88) 263 1 161 (842) 268 (68) 195 Effet périmètre (31) 39 (8) 2 (5) (95) 81 (14) 3 (7) Chiffres

pro forma 1 129 (729) 357 (90) 268 1 066 (761) 254 (65) 188





Hors métiers T1-25 T2-25 M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés 62 (244) (226) (75) (300) 11 (249) (265) (4) (269) Effet périmètre 19 (26) (7) 2 (4) 28 (34) (6) 2 (4) Chiffres

pro forma 81 (270) (233) (73) (304) 39 (283) (271) (3) (273)





Hors métiers T3-25 T4-25 M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Produit net

bancaire Frais de

Gestion Résultat

avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés (33) (203) (244) - (245) (177) (193) (369) 15 (354) Effet périmètre 31 (39) (8) 2 (4) 96 (82) 14 (4) 7 Chiffres

pro forma (2) (242) (252) 2 (249) (81) (274) (355) 11 (347)

1.16 Résultats T2-26 & T2-25 : passage des données publiées aux indicateurs alternatifs de performance

M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du

risque Quote-part résultat des entreprises MME Gains ou

pertes sur autres actifs Résultat

avant impôt Résultat net

- part du groupe Résultats T2-26 publié 7 162 (4 483) (848) 25 7 1 865 1 349 Coûts de transformation et de restructuration Métiers / Hors métiers (56) (4) (59) (45) Cessions Métiers (1) (1) (1) Acquisitions Hors métiers (18) (50) (92) (160) (121) Autres coûts exceptionnels Métiers / Hors métiers (9) (9) (10) Surtaxe Hors métiers (35) Résultats T2-26 hors éléments exceptionnels 7 179 (4 369) (756) (28) 8 (2 093) 1 559 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du

risque Quote-part résultat des entreprises MME Gains ou

pertes sur autres actifs Résultat

avant impôt Résultat net

- part du groupe Résultats T2-25 publié 6 315 (4 304) (559) 16 (12) 1 468 976 Coûts de transformation et de restructuration Métiers / Hors métiers (43) (2) (45) (34) Cessions Métiers (1) (1) (0) Acquisitions Hors métiers (63) (2) (65) (48) Autres coûts exceptionnels Métiers / Hors métiers 1 (10) (1) (11) (8) Surtaxe Hors métiers (30) Résultats T2-25 hors éléments exceptionnels 6 314 (4 187) (557) 18 (10) 1 590 1 097

1.17 Résultats S1-26 & S1-25 : passage des données publiées aux indicateurs alternatifs de performance

M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du

risque Quote-part résultat des entreprises MME Gains ou

pertes sur autres actifs Résultat

avant impôt Résultat net

- part du groupe Résultats S1-26 publié 13 919 (8 973) (1 502) 43 7 3 495 2 357 Coûts de transformation et de restructuration Métiers / Hors métiers (1) (106) (7) (114) (86) Cessions Métiers (1) (1) (1) Acquisitions Hors métiers (18) (85) (89) (192) (145) Autres coûts exceptionnels Métiers / Hors métiers (18) (18) (58) Surtaxe Hors métiers (171) Résultats S1-26 hors éléments exceptionnels 13 938 (8 765) (1 413) 50 8 3 820 2 818 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du

risque Quote-part résultat des entreprises MME Gains ou

pertes sur autres actifs Résultat

avant impôt Résultat net

- part du groupe Résultats S1-25 publié 12 619 (8 662) (1 210) 33 (6) 2 786 1 811 Coûts de transformation et de restructuration Métiers / Hors métiers (65) (1) (66) (49) Cessions Métiers (1) (1) (1) Acquisitions Hors métiers (82) (49) (131) (94) Autres coûts exceptionnels Métiers / Hors métiers 1 (30) (1) (30) (23) Surtaxe Hors métiers (105) Résultats S1-25 hors éléments exceptionnels 12 619 (8 485) (1 161) 34 (4) 3 015 2 083

1.18 Résultats T2-26 & T2-25 : coefficient d’exploitation sous-jacent

M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Coefficient d’exploitation

sous-jacent T2-26 – Chiffres publiés 7 162 (4 483) Impacts des éléments exceptionnels (17) (115) T2-26 – Chiffres sous-jacents 7 179 (4 369) 60,9 % M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat net

- part du groupe T2-25 – Chiffres publiés 6 315 (4 304) Impacts des éléments exceptionnels 1 (116) T2-25 – Chiffres publiés sous-jacents 6 314 (4 187) 66,3 %

1.19 Résultats S1-26 & S1-25 : coefficient d’exploitation sous-jacent

M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Coefficient d’exploitation

sous-jacent S1-26 – Chiffres publiés 13 919 (8 973) Impacts des éléments exceptionnels (19) (209) S1-26 – Chiffres sous-jacents 13 938 (8 765) 62,9 % M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Résultat net

- part du groupe S1-25 – Chiffres publiés 12 619 (8 662) Impacts des éléments exceptionnels 1 (177) S1-25 – Chiffres publiés sous-jacents 12 619 (8 485) 67,2 %

1.20 Groupe BPCE : compte de résultat trimestriel par pôles métiers

BANQUE DE PROXIMITÉ

EN FRANCE BANQUE DE PROXIMITÉ

EN EUROPE ASSURANCE ET GESTION D’ACTIFS BANQUE DE GRANDE CLIENTELE GROUPE

BPCE M€ T2-26 T2-25 pf T2-26 T2-25 pf T2-26 T2-25 pf T2-26 T2-25 pf T2-26 T2-25 % Produit net bancaire 4 253 3 750 466 211 1 194 1 094 1 310 1 221 7 162 6 315 13 % Frais de gestion (2 455) (2 422) (240) (129) (738) (717) (792) (752) (4 483) (4 304) 4 % Résultat brut d'exploitation 1 799 1 327 226 82 456 377 519 469 2 679 2 011 33 % Coût du risque (637) (441) (33) (39) (7) 1 (59) (58) (848) (559) 52 % Résultat avant impôt 1 175 898 197 41 452 382 468 418 1 865 1 468 27 % Impôts sur le résultat (315) (257) (37) (11) (93) (90) (119) (111) (490) (472) 4 % Participations ne donnant pas le contrôle (4) (5) (5) (2) (19) (13) (2) (2) (26) (21) 26 % Résultat net – part du groupe 856 636 156 29 341 278 347 306 1 349 976 38 %

1.21 Groupe BPCE : compte de résultat semestriel par pôles métiers

BANQUE DE PROXIMITÉ

EN FRANCE BANQUE DE PROXIMITÉ

EN EUROPE ASSURANCE ET GESTION D’ACTIFS BANQUE DE GRANDE CLIENTELE GROUPE

BPCE M€ S1-26 S1-25 pf S1-26 S1-25 pf S1-26 S1-25 pf S1-26 S1-25 pf S1-26 S1-25 pf % Produit net bancaire 8 441 7 499 687 355 2 264 2 197 2 560 2 449 13 919 12 619 10 % Frais de gestion (5 035) (4 919) (381) (227) (1 446) (1 447) (1 573) (1 517) (8 973) (8 662) 4 % Résultat brut d'exploitation 3 406 2 580 306 128 818 750 986 933 4 946 3 957 25 % Coût du risque (1 123) (940) (84) (73) (8) (8) (119) (121) (1 502) (1 210) 24 % Résultat avant impôt 2 304 1 658 226 54 816 752 883 826 3 495 2 786 25 % Impôts sur le résultat (597) (451) (48) (18) (182) (184) (225) (210) (1 097) (939) 17 % Participations ne donnant pas le contrôle (5) (10) (6) (1) (31) (25) (3) (2) (42) (35) 18 % Résultat net – part du groupe 1 702 1 198 172 35 603 543 656 613 2 357 1 811 30 %

1.22 Groupe BPCE : série trimestrielle

GROUPE BPCE M€ T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 T1-26 T2-26 Produit net bancaire 6 305 6 315 6 410 6 693 6 758 7 162 Frais de gestion (4 359) (4 304) (4 157) (4 471) (4 490) (4 483) Résultat brut d'exploitation 1 946 2 011 2 253 2 222 2 267 2 679 Coût du risque (651) (559) (587) (669) (654) (848) Résultat avant impôt 1 318 1 468 1 682 1 583 1 631 1 865 Résultat net – part du groupe 835 976 1 146 1 104 1 008 1 349

1.23 Groupe BPCE : Bilan consolidé

ACTIF

M€ 30/06/2026 31/12/2025 Caisse, Banques Centrales 123 310 133 938 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 268 145 239 646 Instruments dérivés de couverture 6 304 6 398 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 71 545 63 971 Titres de dette au coût amorti 36 318 26 851 Prêts et créances sur les établissements de crédit 126 880 122 373 Prêts et créances sur la clientèle 923 594 879 407 Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux (2 383) (2 201) Placements financiers des activités d'assurance 138 507 129 597 Contrats d’assurance émis - Actif 1 116 1 168 Contrats de réassurance cédés - Actif 9 249 9 188 Actifs d'impôts courants 672 796 Actifs d'impôts différés 5 207 4 292 Comptes de régularisation et actifs divers 16 550 14 931 Actifs non courants destinés à être cédés 198 197 Participations dans les entreprises mises en équivalence 2 303 2 200 Immeubles de placement 1 234 984 Immobilisations corporelles 7 135 6 645 Immobilisations incorporelles 1 628 1 328 Ecarts d'acquisition 5 997 4 023 TOTAL ACTIF 1 743 511 1 645 733





PASSIF

M€ 31/03/2026 31/12/2025 Banques Centrales 13 12 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 261 386 233 777 Instruments dérivés de couverture 12 226 13 251 Dettes représentées par un titre 289 753 283 035 Dettes envers les établissements de crédit 109 735 90 939 Dettes envers la clientèle 788 344 757 253 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 0 25 Contrats d'assurance émis - Passif 138 131 129 971 Contrats de réassurance cédés - Passif 99 109 Passifs d'impôts courants 2 206 2 433 Passifs d'impôts différés 1 599 1 491 Comptes de régularisation et passifs divers 25 136 20 528 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédées 24 21 Provisions 5 296 4 613 Dettes subordonnées 18 170 18 012 Capitaux propres 91 392 90 264 Capitaux propres part du Groupe 90 421 89 309 Participations ne donnant pas le contrôle 971 955 TOTAL PASSIF 1 743 511 1 645 733

1.24 Groupe BPCE : Écarts d’acquisition

M€ 31/12/2025 Acquisitions Cessions Affectations IFRS5 Conversion Autres 30/06/2026 Banque de proximité en France 807 807 Banque de proximité en Europe 46 1 916 43 2 004 Assurance et Gestion d’actifs 3 029 27 42 3 098 Banque de Grande clientèle 141 (57) 3 87 Total 4 023 1 916 (57) 27 45 43 5 997

1.25 Groupe BPCE : Tableau de variation des capitaux propres

M€ Capitaux propres

part du groupe 31/12/2025 89 309 Distributions (676) Variation capital (parts sociales) (368) Rémunération des TSSDI (5) Effet des acquisitions et cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) 134 Résultat 2 357 Variations gains et pertes comptabilisés en capitaux propres (36) Plus et moins-values reclassées en réserves (320) Autres 26 30/06/2026 90 420

1.26 Banque de proximité en France : compte de résultat trimestriel

RÉSEAU BANQUE POPULAIRE RÉSEAU CAISSE

D'EPARGNE SOLUTIONS

& EXPERTISES FINANCIÈRES EN FRANCE IA, DIGITAL & PAIEMENTS AUTRE RÉSEAU BANQUE DE PROXIMITÉ

EN FRANCE M€ T2-26 T2-25 T2-26 T2-25 T2-26 T2-25 pf T2-26 T2-25 pf T2-26 T2-25 pf T2-26 T2-25 pf % Produit net bancaire 1 804 1 622 1 921 1 620 296 285 127 124 105 99 4 253 3 750 13 % Frais de gestion (1 092) (1 060) (1 065) (1 060) (146) (146) (95) (101) (57) (54) (2 455) (2 422) 1 % Résultat brut d'exploitation 713 562 857 560 150 139 32 23 48 44 1 799 1 327 35 % Coût du risque (315) (222) (278) (184) (32) (31) (0) (0) (12) (4) (637) (441) 44 % Résultat avant impôt 414 343 578 386 117 108 27 21 36 40 1 175 898 31 % Impôts sur le résultat (107) (96) (159) (115) (31) (29) (9) (8) (9) (10) (315) (257) 22 % Participations ne donnant pas le contrôle (3) (3) (1) (2) (0) (0) (4) (5) 17 % Résultat net – part du groupe 304 244 418 269 86 79 20 13 28 30 856 636 34 %

1.27 Banque de proximité en France : compte de résultat semestriel

RÉSEAU BANQUE POPULAIRE RÉSEAU

CAISSE

D'EPARGNE SOLUTIONS

& EXPERTISES FINANCIÈRES EN FRANCE IA, DIGITAL & PAIEMENTS AUTRE RÉSEAU BANQUE DE PROXIMITÉ

EN FRANCE M€ S1-26 S1-25 S1-26 S1-25 S1-26 S1-25 pf S1-26 S1-25 pf S1-26 S1-25 S1-26 S1-25 pf % Produit net bancaire 3 626 3 244 3 752 3 234 592 570 257 251 213 200 8 441 7 499 11 % Frais de gestion (2 217) (2 140) (2 212) (2 172) (296) (295) (193) (199) (117) (113) (5 033) (4 919) 3 % Résultat brut d'exploitation 1 409 1 104 1 540 1 061 296 275 64 52 96 87 3 406 2 580 25 % Coût du risque (548) (438) (482) (412) (68) (65) (0) (1) (25) (25) (1 123) (940) 17 % Résultat avant impôt 887 673 1 058 660 229 210 59 52 71 62 2 304 1 658 31 % Impôts sur le résultat (222) (187) (281) (178) (60) (55) (17) (15) (17) (15) (597) (451) 25% Participations ne donnant pas le contrôle (4) (7) (1) (2) (0) (0) (5) (10) (14) % Résultat net – part du groupe 662 479 777 480 168 155 42 37 54 47 1 702 1 198 33 %

1.28 Banque de proximité en France : série trimestrielle

BANQUE DE PROXIMITÉ EN FRANCE M€ T1-25 pf T2-25 pf T3-25 pf T4-25 pf T1-26 pf T2-26 Produit net bancaire 3 749 3 750 3 983 4 264 4 187 4 253 Frais de gestion (2 497) (2 422) (2 341) (2 505) (2 580) (2 455) Résultat brut d'exploitation 1 253 1 327 1 641 1 759 1 607 1 799 Coût du risque (499) (441) (481) (580) (486) (637) Résultat avant impôt 760 898 1 169 1 205 1 129 1 175 Résultat net – part du groupe 562 636 845 939 846 856

1.29 Banque de proximité en France: séries trimestrielles réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne

RÉSEAU BANQUE POPULAIRE M€ T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 T1-26 T2-26 Produit net bancaire 1 622 1 622 1 731 1 825 1 821 1 804 Frais de gestion (1 080) (1 060) (1 034) (1 066) (1 125) (1 092) Résultat brut d'exploitation 542 562 697 759 696 713 Coût du risque (216) (222) (237) (296) (234) (315) Résultat avant impôt 330 343 469 489 473 414 Résultat net – part du groupe 235 244 344 373 358 304 RÉSEAU CAISSE D’EPARGNE M€ T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 T1-26 T2-26 Produit net bancaire 1 614 1 620 1 740 1 917 1 831 1 921 Frais de gestion (1 112) (1 060) (1 017) (1 126) (1 147) (1 065) Résultat brut d'exploitation 502 560 723 791 684 857 Coût du risque (228) (184) (196) (229) (204) (278) Résultat avant impôt 274 386 526 565 480 578 Résultat net – part du groupe 211 269 372 456 358 418

1.30 Banque de proximité en France : série trimestrielle, Solutions & expertises financières en France

SOLUTIONS & EXPERTISES FINANCIERES EN FRANCE M€ T1-25 pf T2-25 pf T3-25 pf T4-25 pf T1-26 pf T2-26 Produit net bancaire 286 285 280 293 297 296 Frais de gestion (149) (146) (141) (148) (150) (146) Résultat brut d'exploitation 137 139 139 145 147 150 Coût du risque (34) (31) (43) (39) (35) (32) Résultat avant impôt 102 108 96 106 111 117 Résultat net – part du groupe 76 79 73 78 82 86

1.31 Banque de proximité en France : série trimestrielle, IA, Digital & Paiements

IA, DIGITAL & PAIEMENTS M€ T1-25 pf T2-25 pf T3-25 pf T4-25 pf T1-26 pf T2-26 Produit net bancaire 127 124 129 127 130 127 Frais de gestion (98) (101) (98) (106) (97) (95) Résultat brut d'exploitation 29 23 32 22 32 32 Coût du risque (0) (0) (0) 1 (0) (0) Résultat avant impôt 32 21 32 17 30 29 Résultat net – part du groupe 24 13 21 11 22 20

1.32 Banque de proximité en France : série trimestriel, Autre réseau

AUTRE RESEAU M€ T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 T1-26 T2-26 Produit net bancaire 101 99 102 101 108 105 Frais de gestion (59) (54) (51) (60) (60) (57) Résultat brut d'exploitation 43 44 51 41 48 48 Coût du risque (21) (4) (5) (16) (13) (12) Résultat avant impôt 22 40 46 28 35 36 Résultat net – part du groupe 17 30 35 21 26 28

1.33 Banque de proximité en Europe : compte de résultat trimestriel

NOVOBANCO SOLUTIONS

& EXPERTISES FINANCIÈRES

EN EUROPE BANQUE DE PROXIMITÉ

EN EUROPE M€ T1-26 T1-26 T1-25 pf T1-26 T1-25 pf % Produit net bancaire 246 220 211 466 211 120 % Frais de gestion (96) (144) (129) (240) (129) 85 % Résultat brut d'exploitation 150 76 82 226 82 177 % Coût du risque 9 (42) (39) (33) (39) (15) % Résultat avant impôt 163 34 41 197 41 375 % Impôts sur le résultat (27) (10) (11) (37) (11) 238 % Participations ne donnant pas le contrôle (1) (4) (2) (5) (2) 186 % Résultat net – part du groupe 136 19 29 156 29 438 %

1.34 Banque de proximité en Europe : compte de résultat semestriel

NOVOBANCO SOLUTIONS

& EXPERTISES FINANCIÈRES

EN EUROPE BANQUE DE PROXIMITÉ

EN EUROPE M€ S1-26 S1-26 S1-25 pf S1-26 S1-25 pf % Produit net bancaire 246 441 355 687 355 94 % Frais de gestion (96) (285) (227) (381) (227) 68 % Résultat brut d'exploitation 150 155 128 306 128 139 % Coût du risque 9 (93) (73) (84) (73) 15 % Résultat avant impôt 163 62 54 226 54 317 % Impôts sur le résultat (27) (21) (18) (48) (18) 160 % Participations ne donnant pas le contrôle (1) (5) (1) (6) (1) 431 % Résultat net – part du groupe 136 36 35 172 35 396 %

1.35 Banque de proximité en Europe : série trimestrielle

BANQUE DE PROXIMITÉ EN EUROPE M€ T1-25 pf T2-25 pf T3-25 pf T4-25 pf T1-26 pf T2-26 Produit net bancaire 144 211 218 224 221 466 Frais de gestion (98) (129) (134) (142) (142) (240) Résultat brut d'exploitation 46 82 84 81 79 226 Coût du risque (34) (39) (50) (43) (51) (33) Résultat avant impôt 13 41 34 39 29 197 Résultat net – part du groupe 6 29 16 19 16 156

1.36 Banque de proximité en Europe : série trimestrielle, novobanco

NOVOBANCO M€ T2-26 Produit net bancaire 246 Frais de gestion (96) Résultat brut d'exploitation 150 Coût du risque 9 Résultat avant impôt 163 Résultat net - part du groupe 136

1.37 Banque de proximité en Europe : série trimestrielle, Solutions & expertises financières en Europe

SOLUTIONS & EXPERTISES FINANCIERES EN EUROPE M€ T1-25 pf T2-25 pf T3-25 pf T4-25 pf T1-26 pf T2-26 Produit net bancaire 144 211 218 224 221 220 Frais de gestion (98) (129) (134) (142) (142) (144) Résultat brut d'exploitation 46 82 84 81 79 76 Coût du risque (34) (39) (50) (43) (51) (42) Résultat avant impôt 13 41 34 39 29 34 Résultat net - part du groupe 6 29 16 19 16 19

1.38 Assurance et Gestion d’actifs : compte de résultat trimestriel par pôles métiers

ASSURANCE GESTION D’ACTIFS ASSURANCE

ET GESTION D’ACTIFS M€ T2-26 T2-25 T2-26 T2-25 T2-26 T2-25 pf % Produit net bancaire 310 234 883 860 1 194 1 094 9 % Frais de gestion (46) (44) (692) (673) (738) (717) 3 % Résultat brut d'exploitation 264 190 191 187 456 377 21 % Résultat avant impôt 267 194 185 187 452 382 18 % Résultat net - part du groupe 220 155 120 123 341 278 22 %

1.39 Assurance et Gestion d’actifs : compte de résultat semestriel par pôles métiers

ASSURANCE GESTION D’ACTIFS ASSURANCE

ET GESTION D’ACTIFS M€ S1-26 S1-25 pf S1-26 S1-25 pf S1-26 S1-25 pf % Produit net bancaire 539 481 1 725 1 716 2 264 2 197 13 % Frais de gestion (92) (92) (1 353) (1 355) (1 446) (1 447) 0 % Résultat brut d'exploitation 446 389 372 361 818 750 17 % Résultat avant impôt 452 394 363 357 816 752 16 % Résultat net - part du groupe 361 307 242 236 603 543 20 %

1.40 Assurance et Gestion d’actifs : série trimestrielle, Assurance et Gestion d’Actifs

ASSURANCE ET GESTION D’ACTIFS M€ T1-25 pf T2-25 pf T3-25 pf T4-25 pf T1-26 pf T2-26 Produit net bancaire 1 102 1 094 1 082 1 221 1 070 1 194 Frais de gestion (730) (717) (711) (788) (707) (738) Résultat brut d'exploitation 373 377 371 432 362 456 Résultat avant impôt 370 382 374 440 364 452 Résultat net - part du groupe 264 278 265 305 263 341

1.41 Assurance et Gestion d’actifs : série trimestrielle, Assurance

ASSURANCE M€ T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 T1-26 T2-26 Produit net bancaire 247 234 238 241 228 310 Frais de gestion48 (47) (44) (44) (47) (46) (46) Résultat brut d'exploitation 199 190 194 194 182 264 Résultat avant impôt 200 194 196 200 185 267 Résultat net - part du groupe 152 155 149 146 141 220

1.42 Assurance et Gestion d’actifs : série trimestrielle, Gestion d’Actifs

GESTION D’ACTIFS M€ T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 T1-26 T2-26 Produit net bancaire 856 860 844 980 841 883 Frais de gestion (682) (673) (667) (742) (661) (692) Résultat brut d'exploitation 173 187 178 238 180 191 Résultat avant impôt 170 187 178 240 179 185 Résultat net - part du groupe 113 123 116 159 122 120

1.43 Banque de grande clientèle : série trimestrielle

BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE M€ T1-25 pf T2-25 pf T3-25 pf T4-25 pf T1-26 pf T2-26 Produit net bancaire 1 228 1 221 1 129 1 066 1 250 1 310 Frais de gestion (765) (752) (729) (761) (782) (792) Résultat brut d'exploitation 464 469 399 305 468 519 Coût du risque (62) (58) (53) (55) (60) (59) Résultat avant impôt 407 418 357 254 415 468 Résultat net - part du groupe 307 306 268 188 309 347

1.44 Hors métiers : série trimestrielle

HORS MÉTIERS M€ T1-25 pf T2-25 pf T3-25 pf T4-25 pf T1-26 pf T2-26 Produit net bancaire 81 39 (2) (81) 30 (62) Frais de gestion (270) (283) (242) (274) (279) (259) Résultat brut d'exploitation (189) (244) (244) (356) (249) (321) Coût du risque (46) (22) (3) 7 (56) (113) Quote-part résultat des entreprises MEE 2 (1) 1 0 2 2 Gains ou pertes sur autres actifs 0 (4) (7) (7) (3) 5 Résultat avant impôt (233) (271) (252) (355) (306) (427) Résultat net - part du groupe (304) (273) (249) (347) (426) (350)

AVERTISSEMENT

Ce document peut comporter des éléments de projection et des commentaires relatifs aux objectifs et à la stratégie du Groupe BPCE. Par nature, ces projections reposent sur des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec des événements, des opérations, des produits et des services futurs et sur des suppositions en termes de performances et de synergies futures.



Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces prévisions qui sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses relatives au groupe, ses filiales et ses investissements, au développement des activités du groupe, aux tendances du secteur, aux futurs investissements et acquisitions, à l'évolution de la conjoncture économique, ou à celle relative aux principaux marchés locaux du groupe, à la concurrence et à la réglementation. Les résultats qui sont projetés ou impliqués dans les prévisions pourraient différer significativement des résultats actuels. Le Groupe BPCE ne s’engage en aucun cas à publier des modifications ou des actualisations de ces prévisions.



Les informations contenues dans ce document, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres parties que le Groupe BPCE, ou sont issues de sources externes, n’ont pas fait l’objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement ne sont donnés à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l’exactitude, la sincérité́, la précision et l'exhaustivité des informations ou opinions contenues dans ce document. Ni le Groupe BPCE ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité́ engagée pour une quelconque négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de ce document ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence.



Les éléments financiers présentés au titre de la période close le 30 juin 2026 ont été́ établis en conformité́ avec le référentiel IFRS, tel qu’adopté dans l’Union Européenne. Ces informations financières constituent des états financiers pour une période intermédiaire, tels que définis par la norme IAS 34 « Informations financières intermédiaires ».

La préparation des informations financières exige dans certains domaines la formulation d’hypothèses et d’estimations qui comportent des incertitudes quant à leur réalisation dans le futur.



Ces estimations, utilisant les informations disponibles à la date de clôture, font appel à l’exercice du jugement des préparateurs de ces informations financières. Les résultats futurs définitifs peuvent être différents de ces estimations.

En ce qui concerne les informations financières du Groupe BPCE au titre de la période close le 30 juin 2026, et compte tenu du contexte mentionné ci-dessus, il convient d'attirer l'attention sur le fait que, l'estimation de l'augmentation du risque de crédit et le calcul des pertes de crédit attendues (provisions IFRS 9) reposent largement sur des hypothèses dépendant du contexte macroéconomique.



Les facteurs importants susceptibles d’entraîner une différence entre les résultats réels et les résultats anticipés dans les éléments de projection sont corrélés à l’environnement bancaire et financier, dans lequel le Groupe BPCE évolue, et qui l’expose à une multitude de risques. Ces risques potentiels susceptibles d’affecter les résultats financiers du Groupe BPCE sont détaillés dans le chapitre « Facteurs de risque et gestion des risques » du Document d’enregistrement universel 2025 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.



Il est recommandé aux investisseurs de tenir compte des facteurs d’incertitudes et de risque susceptibles d’affecter les opérations du Groupe lorsqu’ils examinent les informations contenues dans les éléments de projection.

Les résultats trimestriels du Groupe BPCE au 30 juin 2026, arrêtés par le directoire du 3 août 2026, ont été vérifiés et contrôlés par le conseil de surveillance du 4 août 2026.

Les diligences relatives à la revue limitée des états financiers consolidés résumés au titre de la période close le 30 juin 2026 ont été substantiellement effectuées. Les rapports d’audit relatifs à la revue limitée des états financiers consolidés résumés seront émis après finalisation des vérifications.

La somme des valeurs figurant dans les tableaux et analyses peut légèrement différer du total reporté en raison des arrondis.

À propos du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France et le quatrième de la zone euro par les fonds propres. Groupe coopératif au service de l’économie réelle, il accompagne 36 millions de clients dans le monde grâce à l’engagement de ses 110 000 collaborateurs.

En France, le Groupe BPCE s’appuie sur ses grands réseaux de proximité Banque Populaire et Caisse d’Epargne, profondément ancrés dans les territoires, et sur Palatine. Il y exerce tous les métiers de la banque et de l’assurance. En Europe, il accompagne ses clients avec novobanco, quatrième banque du Portugal, avec BPCE Equipment Solutions, leader européen du leasing de biens d’équipement, et avec Oney, acteur majeur du financement de la consommation dans le commerce. À l’international, il déploie ses expertises en banque de grande clientèle avec Natixis CIB et en gestion d’actifs avec Natixis IM.

Le Groupe BPCE s’appuie sur la diversité de ses métiers pour proposer des solutions locales, accessibles à tous, et contribuer à un impact positif durable. Sa solidité financière est reconnue par quatre agences de notation : Standard & Poor’s (A+, perspective stable), Fitch (A+, perspective stable), Moody’s (A2, perspective stable)

et R&I (A+, perspective stable).

Contact presse Groupe BPCE

Christophe Gilbert : 01 40 39 66 00

mail : christophe.gilbert@bpce.fr Relations investisseurs et analystes Groupe BPCE

François Courtois : 01 58 40 46 69

mail : bpce-ir@bpce.fr







groupebpce.com

1Part du groupe

2 Voir les précisions méthodologiques dans les annexes

3 Coefficient d’exploitation sous-jacent

4 Estimation à fin juin 2026

5 L’encours de crédit (net) est la somme des prêts à la clientèle et des titres de créance associés aux opérations de crédit avec les clients

6 Europe y compris Dynamic Solutions et Vega IS ; États-Unis y compris WCM IM ; Hors actifs sous gestion de la Gestion de fortune

7 Le coefficient d’exploitation sous-jacent du Groupe BPCE est calculé sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion hors éléments exceptionnels.

Les calculs sont détaillés dans l’annexe pages 21 et 29

8 Le crédit (net) est la somme des prêts à la clientèle et des titres de créances associés aux opérations de crédit avec les clients

9 Le Coefficient d’exploitation sous-jacent du Groupe BPCE est calculé sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion hors éléments exceptionnels

10 Hors reclassement exceptionnel lié à l'acquisition de novobanco

11 Dispositif disponible dans certaines Banques Populaires et Caisses d’Epargne régionales des territoires touchés par les incendies

12 Le Groupe BPCE a choisi de renoncer à la possibilité prévue par l'article 72 Ter/3 de la Capital Requirements Regulation (CRR) d'utiliser de la dette senior préférée pour le respect du TLAC et du MREL subordonné

13 Suite à la réception de la lettre annuelle de MREL de 2026

14 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

15 Le Coefficient d’exploitation sous-jacent du Groupe BPCE est calculé sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion hors éléments exceptionnels

16 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

17 Le Coefficient d’exploitation sous-jacent du Groupe BPCE est calculé sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion hors éléments exceptionnels

18 Hors provision Epargne Logement

19 Les intérêts sur l’épargne réglementée ont été retraités de la marge nette d’intérêts et intégrés aux commissions

20 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

21 Le Coefficient d’exploitation sous-jacent du Groupe BPCE est calculé sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion hors éléments exceptionnels

22 Hors provision Epargne Logement

23 Les intérêts sur l’épargne réglementée ont été retraités de la marge nette d’intérêts et intégrés aux commissions

24 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

25 Le Coefficient d’exploitation sous-jacent du Groupe BPCE est calculé sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion hors éléments exceptionnels

26 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

27 Le Coefficient d’exploitation sous-jacent du Groupe BPCE est calculé sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion hors éléments exceptionnels

28 Le crédit (net) est la somme des prêts à la clientèle et des titres de créances associés aux opérations de crédit avec les clients

29 novobanco pour 2 mois de contribution

30 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

31 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents

32 Le crédit (net) est la somme des prêts à la clientèle et des titres de créances associés aux opérations de crédit avec les clients

33 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

34 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents

35 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

36 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents

37 Europe comprenant Dynamic Solutions et Vega IS; les US comprenant WCM IM ; hors encours sous gestion Gestion de fortune

38 Les frais de gestion correspondent aux charges non attribuables du point de vue IFRS 17, c'est-à-dire à tous les coûts qui ne sont pas directement attribuables aux contrats d'assurance

39 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

40 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents

41 Dont plan épargne retraite et y compris traité de réassurance avec CNP Assurances

42 Cautions par CEGC

43 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

44 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents

45 Europe comprenant Dynamic Solutions et Vega IS; les US comprenant WCM IM ; hors encours sous gestion Gestion de fortune

46 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

47 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents

48 Les frais de gestion correspondent aux charges non attribuables du point de vue IFRS 17, c'est-à-dire à tous les coûts qui ne sont pas directement attribuables aux contrats d'assurance

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