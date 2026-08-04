FORVIA : NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL

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Nanterre, le 4 août 2026

Nombre Total de Droits de Vote et d’Actions Composant le Capital
(Article L. 233-8 II du Code de commerce)
(Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)

Place de cotation : Euronext Paris

Compartiment : A

Code ISIN : FR0000121147

Code LEI : 969500F0VMZLK2IULV85

DateNombre d’actionsNombre total de droits de vote théoriques (1)Nombre total de droits de vote exerçables (2)
31 juillet 2026197 089 340229 660 832217 628 653

(1) Conformément aux dispositions de l’article 223-11 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le nombre total de droits de vote (théoriques) est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2) Droits de vote exerçables = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions sous déduction des actions privées de droit de vote.

Présence dans les statuts d'une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil complémentaire de celle ayant trait aux seuils légaux : Oui.

Pièce jointe


Attachments

Déclaration Nombre Total d'Actions et Droits de Vote au 31 juillet 2026
GlobeNewswire

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