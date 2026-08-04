Bitget lance le copy trading privé pour les CFD

VICTORIA, Seychelles, 04 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) au monde, a lancé le copy trading privé (Private Copy Trading) sur sa plateforme CFD, offrant aux traders professionnels les outils nécessaires pour créer des communautés de trading accessibles uniquement sur invitation, tout en conservant un contrôle accru sur la diffusion de leurs stratégies. Cette nouvelle fonctionnalité reflète l’évolution du copy trading, qui passe progressivement d’un simple outil de découverte public à un modèle économique centré sur les communautés.

À mesure que le copy trading s’est développé, de nombreux traders performants ont étendu leur activité au-delà de la plateforme elle-même, en construisant des communautés dédiées sur Telegram, Discord, X et d’autres réseaux sociaux. Ces communautés deviennent souvent le principal moyen de partager des analyses de marché et de développer des relations durables avec leur audience. Plutôt que de rendre toutes leurs stratégies accessibles publiquement, de nombreux traders réservent désormais leurs opérations les plus stratégiques et à plus forte conviction comme avantages exclusifs destinés aux membres de ces communautés.

Cette fonctionnalité apporte davantage de flexibilité dans la gestion des communautés. Elle permet aux traders de générer plusieurs liens d’invitation pour différentes communautés ou canaux marketing, de suivre les performances de conversion de chaque source, de gérer indépendamment la capacité d’accueil des abonnés et de supprimer des abonnés lorsque cela s’avère nécessaire. Les projets de copy trading publics et privés peuvent également fonctionner simultanément, permettant aux traders de développer une audience publique tout en maintenant des communautés exclusives réservées à certains utilisateurs.

« En tant que leaders du copy trading dans l’univers crypto, nous faisons partie des rares acteurs à avoir continuellement fait évoluer ce segment », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Les traders accordent leur confiance aux données, et le copy trading transparent favorise une croissance collective. Le copy trading privé ajoute un niveau supplémentaire à cette approche, en offrant aux traders professionnels davantage de flexibilité dans le partage de leurs stratégies. »

Le modèle sur invitation contribue également à protéger les stratégies de trading propriétaires en limitant leur visibilité aux participants approuvés, plutôt que de rendre l’activité de trading accessible publiquement. Pour les traders axés sur l’acquisition de nouveaux clients, les exigences d’inscription facultatives associées aux liens d’invitation constituent un moyen plus ciblé d’intégrer de nouveaux utilisateurs tout en mesurant l’efficacité des différents canaux promotionnels.

Bitget a été l’une des premières grandes bourses à démocratiser le copy trading en rendant les stratégies de trading professionnelles accessibles à un public plus large. Ce lancement s’inscrit dans une évolution plus globale de l’économie des créateurs appliquée au trading. Alors que les traders professionnels développent de plus en plus leurs propres marques et communautés indépendantes, les plateformes de copy trading évoluent d’outils de découverte relativement simples vers des infrastructures complètes permettant la gestion d’audience, l’acquisition de clients et le développement de communautés sur le long terme. Le copy trading privé vient ainsi enrichir l’écosystème de copy trading de Bitget afin de répondre à ces nouveaux besoins.

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À propos de Bitget

Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 500 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à faire du trading de manière plus avisée grâce à son agent IA qui accompagne l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques tels que MotoGP™. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions du monde.

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