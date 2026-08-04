Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (27 au 31 juillet 2026)

Le 4 août 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 27 au 31 juillet 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 27-Jul-26 FR0000073298 13 405 40,3133 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 27-Jul-26 FR0000073298 4 000 40,1650 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 28-Jul-26 FR0000073298 13 886 41,5259 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 28-Jul-26 FR0000073298 3 000 41,5087 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 29-Jul-26 FR0000073298 16 500 42,5799 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 30-Jul-26 FR0000073298 13 750 42,0180 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 30-Jul-26 FR0000073298 3 000 42,0226 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 31-Jul-26 FR0000073298 15 524 35,8500 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 31-Jul-26 FR0000073298 4 000 35,8615 DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe