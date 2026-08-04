Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (27 au 31 juillet 2026)

 | Source: IPSOS IPSOS

Le 4 août 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 27 au 31 juillet 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
 LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166)  MIC code (ISO 10383)
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8727-Jul-26FR000007329813 40540,3133XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8727-Jul-26FR00000732984 00040,1650DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8728-Jul-26FR000007329813 88641,5259XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8728-Jul-26FR00000732983 00041,5087DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8729-Jul-26FR000007329816 50042,5799XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8730-Jul-26FR000007329813 75042,0180XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8730-Jul-26FR00000732983 00042,0226DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8731-Jul-26FR000007329815 52435,8500XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8731-Jul-26FR00000732984 00035,8615DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe


Attachments

2026 08 04_Communiqué_Rachat d'actions propres_vf
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