Univar Solutions übernimmt H.M. Royal und baut seine Marktpräsenz im Bereich Additive für Gummi, Kunststoffe und Klebstoffe in den USA weiter aus

Stärkt Service und Versorgung in den wichtigsten US-Märkten durch die Bündelung von über 100 Jahren technischer Expertise und gewachsenen Kundenbeziehungen

DOWNERS GROVE, Illinois, Aug. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions LLC („Univar Solutions“ oder „das Unternehmen“), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Anwender von Spezialchemikalien und Spezialinhaltsstoffen, hat heute die Übernahme von H.M. Royal bekannt gegeben. Das traditionsreiche Unternehmen ist seit 101 Jahren als spezialisierter Distributor von Additiven für Gummi, Kunststoffe und Klebstoffe am Markt etabliert und genießt in der Branche ein hohes Ansehen. Mit der Übernahme stärkt Univar Solutions den Geschäftsbereich Performance Materials innerhalb der Division Ingredients + Specialties from Univar Solutions. Gleichzeitig erweitert das Unternehmen den Zugang zu Spezialprodukten, technischem Know-how und langjährigen Kundenbeziehungen – insbesondere an der Ost- und Westküste der USA, wo H.M. Royal seit vielen Jahren über eine starke Marktpräsenz verfügt. Im Zuge des Zusammenschlusses profitieren die Kunden von H.M. Royal von der Größe und Reichweite von Univar Solutions, einem leistungsfähigen Logistiknetzwerk sowie modernen digitalen Lösungen. Gleichzeitig können die Kunden auch künftig auf die technische Expertise und die vertrauensvollen Beziehungen bauen, für die H.M. Royal seit Jahrzehnten bekannt ist.

„Wir freuen uns sehr, H.M. Royal als Teil von Ingredients + Specialties from Univar Solutions willkommen zu heißen“, sagt Nick Powell, CEO von Ingredients + Specialties from Univar Solutions. „H.M. Royal verfügt über eine außergewöhnliche technische Kompetenz in den Bereichen Gummi, Kunststoffe und Klebstoffe sowie über langjährig gewachsene Beziehungen zu Kunden und Lieferanten. Gemeinsam können wir unseren Kunden in den USA ein noch breiteres Portfolio, umfassendere Expertise und ein starkes Team von Spezialisten bieten. Auf der Grundlage unseres gemeinsamen Anspruchs an exzellenten Service und höchste Qualität vereint diese strategische Partnerschaft die kundenorientierten Traditionen und gemeinsamen Werte beider Unternehmen.“

„H.M. Royal ist seit vielen Jahren ein geschätzter Partner in den Bereichen Gummi, Kunststoffe, Klebstoffe, Dichtstoffe und Schutzbeschichtungen. Die Übernahme ist deshalb ein bedeutender Schritt für die Weiterentwicklung unseres Geschäftsbereichs Performance Materials“, sagt Matthew Oliver, Senior Vice President Performance Materials bei Univar Solutions. „Mit dem Zusammenschluss schaffen wir eine noch leistungsfähigere Plattform für den Gummi- und Kunststoffmarkt, intensivieren die Zusammenarbeit mit unseren Partnern und erschließen neue Wachstumspotenziale entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Gleichzeitig werden wir das technische Know-how, die gewachsenen Lieferantenbeziehungen und die konsequente Marktorientierung bewahren und gezielt weiterentwickeln, die H.M. Royal zu einem erfolgreichen Unternehmen gemacht haben – insbesondere in Anwendungsbereichen, in denen gleichbleibende Qualität, gute Verarbeitungseigenschaften und eine zuverlässige Versorgung entscheidend sind.“

Von dem Zusammenschluss werden Kunden und Lieferanten gleichermaßen profitieren: Sie erhalten Zugang zu einem erweiterten Produktportfolio, umfassenderer technischer Unterstützung und einer noch höheren Versorgungssicherheit. Damit knüpft das gemeinsame Unternehmen an die mehr als hundertjährige Tradition beider Unternehmen in Bezug auf Service und Fachkompetenz an.

„Seit mehr als 100 Jahren basiert der Erfolg von H.M. Royal auf starken Partnerschaften, Integrität, technischer Kompetenz und einem konsequenten Engagement für unsere Kunden und Lieferanten“, sagt Joseph Royal, President von H.M. Royal. „Wir freuen uns sehr, Teil von Univar Solutions zu werden, einem Unternehmen, das dieselben Grundwerte teilt. Gemeinsam möchten wir die erfolgreiche Tradition von H.M. Royal fortführen und neue Perspektiven für unsere Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten schaffen.“

Über Univar Solutions

Univar Solutions ist ein weltweit führender Vertriebspartner für Spezialchemikalien und -inhaltsstoffe und vertritt ein erstklassiges Portfolio der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten Transportflotten der Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam, herausragender Logistikkompetenz, tiefgreifenden Marktkenntnissen und regulatorischer Expertise, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung sowie modernen digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um maßgeschneiderte Lösungen und Serviceleistungen mit Mehrwert für unterschiedlichste Märkte, Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der Mission, weltweit einen Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und Sicherheit zu leisten, fördert Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden und Lieferanten – ganz im Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr unter univarsolutions.com.

Über H.M. Royal

H.M. Royal ist ein traditionsreicher Distributor von Spezialrohstoffen und Chemikalien mit 101 Jahren Branchenerfahrung. Das Unternehmen stützt sich auf langjährig gewachsene Lieferantenbeziehungen und verfügt über umfassende Marktkenntnisse. Mit einem Sortiment von mehr als 1.000 Chemikalienqualitäten unterstützt H.M. Royal seine Kunden durch eine zuverlässige Versorgung sowie bedarfsgerechte Leistungen in den Bereichen Umpackung und Bestandsmanagement. Dank zehn strategisch gelegener Lagerstandorte in den Vereinigten Staaten gewährleistet H.M. Royal eine termingerechte Belieferung – von Kleinmengen bis hin zu kompletten Lkw-Ladungen. Das Produktportfolio bedient ein breites Spektrum an Branchen, darunter Transport, Elektronik, Medizintechnik, Bauwesen, Landwirtschaft, Bergbau sowie weiteren industriellen Anwendungen. Als familiengeführtes Unternehmen in dritter Generation stehen für H.M. Royal persönlicher Service, verlässliche Betreuung und wirtschaftliche Lösungen für Kunden in Nordamerika im Mittelpunkt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Rechtsvorschriften zu finanziellen und betrieblichen Aspekten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie „glaubt“, „erwartet“, „könnte“, „wird“, „sollte“, „strebt an“, „beabsichtigt“, „plant“, „schätzt“, „geht davon aus“ oder ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den vorstehenden Warnhinweisen.

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