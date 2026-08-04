Univar Solutions rachète H.M. Royal et étoffe sa présence sur le marché américain des additifs destinés aux industries du caoutchouc, des plastiques et des adhésifs

Une opération qui consolide les capacités de service et d’approvisionnement du groupe sur les principaux marchés américains en s’appuyant sur plus d’un siècle d’expertise technique et un relationnel de confiance avec ses clients

DOWNERS GROVE, État de l’Illinois, 04 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions LLC, ci-après « Univar Solutions » ou « la Société », acteur leader d’envergure mondiale des solutions conçues pour répondre aux besoins des industriels exploitant des ingrédients et produits chimiques spécialisés, annonce ce jour l’acquisition de H.M. Royal, distributeur de référence spécialisé dans les additifs destinés aux industries du caoutchouc, des plastiques et des adhésifs, fort de 101 ans d’existence sur le marché. Cette acquisition renforce l’activité Matériaux hautes performances de la branche ’ Ingredients + Specialties ’ d’Univar Solutions et vient enrichir son offre en produits spécialisés, son expertise technique et son portefeuille de relations commerciales bien établies, notamment sur les côtes Est et Ouest des États-Unis, où H.M. Royal est solidement implantée. En passant sous pavillon Univar Solutions, les clients de H.M. Royal pourront désormais s’appuyer sur sa plus grande envergure, son réseau logistique et ses outils numériques, tout en continuant à profiter de l’expertise technique et des relations de confiance qui ont fait sa réputation.

« Nous sommes fiers d’accueillir H.M. Royal au sein de notre famille ’ Ingredients + Specialties ’ indique Nick Powell, directeur général de la branche du même nom chez Univar Solutions. « Outre une expertise technique de premier ordre dans les domaines du caoutchouc, des plastiques et des adhésifs, l’entreprise apporte des partenariats solides et durables avec ses clients et ses fournisseurs. En conjuguant nos forces, nous proposons une gamme de produits plus complète et nous reposons sur des équipes encore mieux armées pour accompagner nos clients aux États-Unis. Porté par un engagement commun en faveur de la qualité de service et de l’excellence, ce partenariat stratégique s’inscrit dans la continuité de l’histoire de nos deux entreprises, toutes deux attachées à placer leurs valeurs et leurs clients au cœur de leur activité. »

« H.M. Royal est un partenaire de confiance dans les secteurs du caoutchouc, des plastiques, des adhésifs, des produits d’étanchéité et des revêtements de protection depuis longtemps. Cette opération constitue une avancée majeure pour notre activité Matériaux hautes performances » souligne Matthew Oliver, vice-président senior de la branche du même nom chez Univar Solutions. « Ce rapprochement nous permet de proposer une approche plus intégrée des marchés du caoutchouc et des plastiques, de dynamiser les synergies entre nos équipes et d’élargir nos perspectives de développement sur toute la chaîne de valeur. Nous sommes déterminés à préserver et à développer le savoir-faire technique, les relations avec nos fournisseurs et la spécialisation industrielle qui ont fait le succès de H.M. Royal, notamment dans les applications où la régularité des performances, la maîtrise des procédés de transformation et la fiabilité des approvisionnements sont capitales. »

En s’appuyant sur plus d’un siècle d’expérience et de savoir-faire mutualisé, la nouvelle société devrait proposer un accès élargi à son portefeuille de produits à ses clients comme à ses fournisseurs partenaires, mais aussi un accompagnement technique plus fort et une meilleure continuité d’approvisionnement.

« Depuis plus de 100 ans, H.M. Royal a bâti sa réputation sur la qualité de ses relations, son intégrité, son expertise technique et son engagement constant envers ses clients et ses fournisseurs » observe Joseph Royal, président de H.M. Royal. « Nous sommes enchantés de rejoindre Univar Solutions, une entreprise qui partage ces valeurs fondamentales. Ensemble, nous entendons nous inscrire dans la continuité de la belle histoire de H.M. Royal et ouvrir de nouvelles perspectives à nos collaborateurs, clients et fournisseurs partenaires. »

À propos d’Univar Solutions

Univar Solutions accompagne les industriels du monde entier dans l’approvisionnement en produits chimiques et ingrédients de spécialité en s’appuyant sur une gamme de produits de référence signés par les plus grands producteurs du monde. À l’appui de l’une des plus grandes flottes de transport privées et d’une équipe commerciale technique reconnue parmi les plus importantes du secteur, la Société présente un savoir-faire logistique inégalé, une maîtrise du marché et des réglementations applicables, de grandes capacités de formulation de développement de recettes et exploite des outils numériques de pointe. Elle est idéalement positionnée pour proposer des solutions sur mesure et des services à forte valeur ajoutée sur un large éventail de marchés, de secteurs d’activité et d’applications. Forte de sa mission au service d’un collectif plus sain, mieux approvisionné, propre et sécurisé, Univar Solutions s’engage aux côtés de ses clients et fournisseurs pour privilégier l’innovation et bâtir ensemble un avenir meilleur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page univarsolutions.com.

À propos de H.M. Royal

H.M. Royal est un distributeur spécialisé de longue date dans les matières premières de spécialité et les produits chimiques, fort de plusieurs décennies de partenariats avec ses fournisseurs et de 101 années d’expertise sectorielle. L’entreprise commercialise plus de 1 000 références chimiques et propose à ses clients des solutions fiables d’approvisionnement, de reconditionnement et de gestion des stocks adaptées à leurs besoins. En exploitant 10 entrepôts stratégiquement répartis sur tout le territoire des États-Unis, H.M. Royal est en mesure d’assurer des livraisons rapides, depuis les petits conditionnements jusqu’aux chargements complets. Sa gamme de produits répond aux besoins de nombreux secteurs, notamment celui des transports, de l’électronique, du médical, de la construction, de l’agriculture, de l’industrie minière ou encore des marchés industriels. Entreprise familiale aujourd’hui dirigée par sa troisième génération, H.M. Royal privilégie un service de proximité, un accompagnement fiable et des solutions compétitives pour sa clientèle nord-américaine.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation applicable concernant certains aspects financiers et opérationnels liés aux activités de la Société. Elles se caractérisent généralement par l’emploi de constructions comme « estime », « prévoit », « peut », « va », « devrait », « pourrait », « cherche à », « entend », « projette de », « évalue », « anticipe » ou autres expressions de même sens. Toutes les déclarations prospectives du présent communiqué sont visées par cette mise en garde.

Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et incertitudes, connus ou non, dont bon nombre peuvent échapper au contrôle de la Société et pourraient empêcher la réalisation des prévisions ou encore avoir un effet majeur et défavorable sur ses activités, sa situation financière, ses résultats d’exploitation ou ses flux de trésorerie. Même si les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses que la direction juge raisonnables, nous attirons votre attention sur le fait que les données prospectives figurant dans le présent communiqué ne constituent en aucun cas une garantie quant aux événements ou résultats futurs et que les événements ou résultats réels peuvent être sensiblement différents de ceux qui y sont induits ou renseignés. Pour de plus amples informations sur les facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur la Société, veuillez consulter la rubrique « Facteurs de risque » du dernier rapport annuel de la Société et/ou ses autres rapports financiers. Les déclarations prospectives reflètent uniquement la position de la Société à la date du présent communiqué et ne sauraient représenter ses opinions à une date ultérieure. Sauf obligation légale, la Société décline toute obligation de les mettre à jour.

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