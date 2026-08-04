Bourse Direct : Publication du rapport financier semestriel 2026

Bourse Direct annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2026.

Les comptes ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site Internet de la société à l’adresse www.boursedirect.fr dans la rubrique « Rapports financiers semestriels ».

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