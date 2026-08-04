La Grande rando canadienne de Sentier Transcanadien est de retour avec un défi de 100 000 kilomètres

OTTAWA, Ontario, 04 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Même la personne la plus passionnée de randonnée serait bien en peine de faire 100 000 kilomètres en 30 jours. Mais est-ce qu’une communauté à l’échelle du pays serait capable d’atteindre cet objectif ambitieux?

Sentier Transcanadien pense que c’est possible.

L’organisme qui s’occupe du réseau de sentiers canadiens a lancé la deuxième édition de la Grande rando canadienne. L’événement invite toute la population canadienne à bouger, à explorer les grands espaces canadiens et à recueillir des fonds pour soutenir le plus long sentier au monde.

Il est maintenant possible de s’inscrire et de faire des dons. Les participants et participantes ayant plus que triplé l’objectif initial de la campagne de l’année dernière, la Grande rando canadienne 2026 cherche à enregistrer collectivement 100 000 kilomètres et recueillir 100 000 $.

Il est possible de s’inscrire de manière individuelle ou de créer ou se joindre à une équipe, et de commencer à recueillir des fonds dès aujourd’hui. À partir du 1er septembre, les personnes inscrites auront 30 jours pour enregistrer leurs activités physiques et contribuer à l’objectif collectif de distance.

« L’année dernière, la Grande rando canadienne a suscité quelque chose d’extraordinaire : un désir commun de renouer avec la nature et de profiter des paysages canadiens avec plus d’intention », affirme Mathieu Roy, chef de la direction de Sentier Transcanadien. « Nous espérons qu’encore plus de personnes répondront à l’appel cette année et qu’elles participeront à un mouvement qui inspire l’unité nationale et qui met en évidence les magnifiques paysages qu’on retrouve dans chaque coin de ce pays. »

Un projet national unique

Bâti au fil des générations par des communautés, des bénévoles, des gouvernements et des supporteurs et de supportrices, le Sentier Transcanadien est une infrastructure publique qui relie toutes les provinces et tous les territoires. Il offre des options de loisirs et de transport actif, stimule les économies locales et le tourisme, et aide les gens à renouer avec la nature et les uns avec les autres.

Les fonds recueillis pendant la Grande rando canadienne permettront de soutenir des projets de sentier partout au Canada, comme faire des réparations et de l’entretien, améliorer l’accessibilité, prolonger des tronçons, développer des corridors verts, rendre les sentiers plus résilients face au changement climatique et, former les groupes de sentier et les bénévoles qui s’occupent des différents tronçons du Sentier.

En participant, les Canadiens et Canadiennes pourront profiter de leurs sentiers et de leurs espaces naturels préférés, tout en veillant à ce que le Sentier Transcanadien reste relié, accessible et résilient pour les futures générations.

Une continuité de la première année

L’édition 2025 de la Grande rando canadienne a mis la population canadienne au défi de parcourir 30 000 kilomètres en 30 jours. Les personnes qui ont participé ont atteint cet objectif en seulement huit jours.

À la fin de la campagne, plus de 2 100 personnes avaient enregistré 94 074 kilomètres et recueillis plus de 80 000 $.

Cette année, Sentier Transcanadien veut continuer sur sa lancée. La participation est gratuite et conçue pour s’adapter à une variété d’intérêts, de niveaux d’expérience et de capacités. Les personnes qui participent pourront fixer leurs propres objectifs de distance et de collecte de fonds, et essayer de les atteindre de n’importe où au Canada, que ce soit sur un sentier dans l’arrière-pays, une piste cyclable dans leur quartier ou un cours d’eau de la région.

Pour vous inscrire, créer une équipe ou faire un don, visitez granderandocanadienne.ca. Toute personne qui s’inscrit d’ici le 31 août courra automatiquement la chance de gagner une montre connectée Garmin.

La Grande rando canadienne est généreusement soutenue par Manuvie. En tant que partenaire national des sentiers pour la santé, Manuvie veille à ce que plus de gens, de tout âge, toute capacité et tout milieu, puissent profiter des bienfaits physiques, mentaux et sociaux des sentiers d’un océan aux deux autres.

Personne-ressource pour les médias

Justin Fauteux

Gestionnaire, Communications

jfauteux@tctrail.ca

Ressources

Pour en savoir plus et s’inscrire, visitez granderandocanadienne.ca.

Explorez la carte interactive du Sentier Transcanadien

À propos de Sentier Transcanadien

Le Sentier Transcanadien est le plus long réseau de sentiers multiusages du monde et il ne cesse de croître. Il traverse l’ensemble des provinces et des territoires, et rejoint les trois côtes du Canada. Chaque tronçon du Sentier Transcanadien est géré à l’échelle locale et soutient des activités et des besoins communautaires différents.

Sentier Transcanadien est l’organisation qui veille sur les sentiers au Canada, en défend les intérêts et en fait la promotion. Il s’agit d’un organisme de bienfaisance enregistré qui reçoit des fonds du gouvernement fédéral (par l’intermédiaire de Parcs Canada), de diverses instances provinciales et municipales, ainsi que de généreux donateurs et donatrices.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/be77ebdb-60a6-4b92-acef-5e13cf8dd606/fr