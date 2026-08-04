À venir… Plus de 800 athlètes se réunissent à Regina, en Saskatchewan, pour la 48e édition des Championnats nationaux d'athlétisme pour les jeunes de la Légion

OTTAWA, 04 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

QUOI : Championnats nationaux d'athlétisme pour les jeunes de la Légion royale canadienne : la seule compétition nationale d'athlétisme au Canada pour les catégories des moins de 16 ans et des moins de 18 ans. QUAND : Du 7 au 9 août 2026 – Début de la compétition le vendredi 7 août à 8 h 30 (heure du Centre) / 10 h 30 (heure de l'Est) Cérémonie d'ouverture le jeudi 6 août 2026 à 19 h (heure du Centre) / 21 h (heure de l'Est) OÙ : Canada Games Athletic Complex, 3025, rue McDonald, Regina (Saskatchewan) QUI : Plus de 800 athlètes d'athlétisme venus de tout le Canada

Diffusion en direct de la compétition :

Suivez l'action en direct à partir du 7 août : lien vers la diffusion

(Remarque : le lien sera mis à jour à l'approche du premier jour de la compétition)

Pour en savoir plus et consulter l'horaire :

Centre d'information des Championnats nationaux de la Légion 2026

Historique des Championnats nationaux de la Légion

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Créée en 1926, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses plus de 300 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

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