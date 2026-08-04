Mexikos führender Luxusmakler, Ronival Real Estate, geht mit eXp Realty eine Partnerschaft ein

BELLINGHAM, Washington, Aug. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, „the most agent-centric™ real estate brokerage on the planet“ und Tochtergesellschaft von eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: AGNT), gab heute bekannt, dass Ronival Real Estate, das führende Transaktionsunternehmen in Baja California Sur, Mexiko, eXp Realty als globale Plattform nutzen wird. Die Gründer Nick Fong und Rocio Montaño, zwei der bekanntesten Namen im Luxusimmobiliensektor der Region, integrieren ihren gesamten Geschäftsbetrieb in das globale Netzwerk von eXp.

Baja California Sur ist nicht mehr der Markt, der es einmal war. Was einst als Urlaubsziel begann, hat sich zu einem der wettbewerbsintensivsten Luxusimmobilienmärkte der Welt entwickelt. Im Jahr 2025 wurden Immobilienverkäufe im Gesamtwert von mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Während der regionale Durchschnittspreis bei 970.000 US-Dollar lag, betrug der durchschnittliche Verkaufspreis im Ultra-Luxus-Segment im Korridor San José 3,2 Millionen US-Dollar. Die Käufer, die diesen Markt bestimmen, sind überwiegend vermögende internationale Privatpersonen aus den Vereinigten Staaten, Kanada und anderen Ländern, die nicht mehr nur zu Besuch kommen, sondern ihren Wohnsitz in die Region verlegen, dort investieren und dauerhaft Wurzeln schlagen.

„Nick und Rocio haben Ronival zum führenden Luxusimmobilienmakler in Baja California Sur aufgebaut, indem sie Grenzen als Chancen betrachteten, wo andere Hindernisse sahen. Genau das ist die Denkweise von eXp“, so Leo Pareja, CEO von eXp Realty. „Unsere Makler haben jetzt direkten Zugang zu einem der begehrtesten Luxusmärkte der Welt – und das über ein Team, das sich 20 Jahre lang seinen Platz an der Spitze erarbeitet hat. Wenn sich der beste Immobilienmakler des Marktes für eXp entscheidet, ist das ein klares Statement. Wir sind stolz, sie in unserem Netzwerk willkommen heißen zu dürfen.“

Fong, der Ronival 2010 gemeinsam mit Montaño gründete und das Unternehmen zur führenden Kraft auf dem Immobilienmarkt von Baja Sur ausbaute, erläuterte, was sie zu eXp bewogen hat.

„Wir wollten Skalierbarkeit ohne Kompromisse und suchten daher eine Struktur, die das Einkommen unserer Makler steigert, unser internationales Empfehlungsnetzwerk ausbaut und uns die Infrastruktur gibt, um auf höchstem Niveau konkurrieren zu können, ohne dabei all das aufzugeben, was Ronival so erfolgreich gemacht hat. Als wir erkannten, welche Möglichkeiten diese Partnerschaft eröffnet, war das nicht länger nur eine Rechenaufgabe. Es ist kein additiver, sondern ein geometrischer Effekt – jede Seite verstärkt das, was die andere aufgebaut hat. Genau diesen Multiplikatoreffekt haben wir gesucht, und wir konnten ihn nirgendwo anders finden“, so Fong.

Dieser Schritt verschafft eXp unmittelbar eine gesicherte Position in einem der wettbewerbsintensivsten Luxusmärkte Mexikos und treibt die Expansion in der gesamten CALA-Region voran. Für Ronival öffnet er die Tür zu der globalen Infrastruktur, dem Empfehlungsnetzwerk und der Technologieplattform, um in neuen Märkten skalieren und einen zunehmend internationalen Kundenkreis bedienen zu können.

„Was Nick und Rocio in Baja California Sur aufgebaut haben, ist in jeder Hinsicht außergewöhnlich. Dass sie sich nun für eXp entschieden haben, spiegelt ihre Vision und ihren Ehrgeiz wider. Sie haben erkannt, dass ihre Kunden bereits weltweit agieren, ihr Markt über die bestehende Infrastruktur hinausgewachsen ist und das nächste Kapitel eine Plattform erfordert, die dieser Größenordnung gerecht wird. Genau das ist das Signal, das die Expansion von eXp in der CALA-Region und darüber hinaus vorantreibt“, so Felix Bravo, Managing Director von eXp Realty International.



Angesichts der zunehmenden Globalisierung der Immobilienbranche zeigt der Zusammenschluss von eXp Realty und Ronival beispielhaft, wie erstklassige regionale Akteure und globale Plattformen gemeinsam wachsen können.

Über eXp World Holdings, Inc. (AGNT)

Built by Agents. Built for Agents. eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: AGNT) ist die globale Muttergesellschaft von eXp Realty®, „the most agent-centric™ real estate brokerage on the planet“, NextHome, Inc., einem mehrfach ausgezeichneten nationalen Immobilien-Franchiseunternehmen, FrameVR.io, einer Plattform für virtuelle Zusammenarbeit, sowie SUCCESS® Enterprises, einer führenden Marke für Persönlichkeitsentwicklung und Medien für Unternehmer. In ihrer Gesamtheit bietet die AGNT-Plattform ein erstklassiges Betriebssystem mit mehreren Modellen, das unabhängige Makler, Franchise-Nehmer und Teamleiter in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, dem asiatisch-pazifischen Raum und Südafrika unterstützt. Als börsennotiertes Unternehmen legt eXp World Holdings besonderen Wert auf Transparenz, Innovation und die nachhaltige Wertschöpfung für Makler, Franchise-Nehmer, Mitarbeitende und Aktionäre.

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Unternehmens und seiner Geschäftsführung wider, beinhalten jedoch bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die sich erheblich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zum erwarteten Erfolg von Maklern oder Teams, die sich eXp Realty anschließen, zu zukünftigen Produktionszielen oder Umsatzprognosen sowie zur Teilnahme an oder den Vorteilen aus der Plattform, den Tools, dem Vergütungsmodell oder den Aktienprogrammen des Unternehmens. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Schwankungen auf dem Immobilienmarkt, Änderungen bei der Mitarbeiterbindung oder -rekrutierung, Wettbewerbsdruck, regulatorische Änderungen und andere Risiken, die gelegentlich in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die zuletzt eingereichten Quartalsberichte auf Formular 10-Q und Jahresberichte auf Formular 10-K. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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