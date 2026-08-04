Cygnus Metals Limited : Mise à jour de la transaction relative au plan d'arrangement

TORONTO et PERTH, Australie-Occidentale, 04 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cygnus Metals Limited (ASX: CY5, TSXV: CYG, OTCQB: CYGGF) (« Cygnus » ou la « Société ») fait référence à son projet de plan d'arrangement, en vertu duquel Central Asia Metals PLC (AIM: CAML) (« CAML ») fera l'acquisition de 100 % des actions de Cygnus au moyen d'un plan d'arrangement conformément à la partie 5.1 de la Loi sur les sociétés de 2001 (Cth) (« Loi sur les sociétés ») (« plan d'arrangement »).

Dépôt du projet de circulaire relative au plan d'arrangement auprès de l'ASIC

Cygnus est heureuse de confirmer qu'un projet de circulaire relative au plan d'arrangement, comprenant le projet de rapport de l'expert indépendant, a été déposé auprès de l'Australian Securities and Investments Commission (« ASIC ») aux fins de son examen. Le dépôt du projet de circulaire relative au plan d'arrangement auprès de l'ASIC constitue une étape clé vers la mise en œuvre du plan d'arrangement.

L'examen par l'ASIC du projet de circulaire relative au plan d'arrangement sera suivi d'une première audience devant le tribunal, qui devrait avoir lieu le 13 août 2026, afin d'approuver la circulaire relative au plan d'arrangement et de rendre les ordonnances convoquant une assemblée des actionnaires de Cygnus en vue d'examiner le plan d'arrangement. Une fois approuvée par le tribunal et enregistrée auprès de l'ASIC, la circulaire relative au plan d'arrangement sera rendue publique, imprimée et envoyée aux actionnaires de Cygnus, ce qui devrait également avoir lieu le 13 août 2026 ou peu de temps après cette date. L'assemblée relative au plan d'arrangement devrait avoir lieu vers le milieu de septembre 2026. Par conséquent, la mise en œuvre du plan d'arrangement devrait avoir lieu au début d'octobre 2026. Les dates relatives au plan d'arrangement sont fournies à titre indicatif seulement et demeurent assujetties, notamment, au processus d'approbation du tribunal. Toute modification à ces dates fera l'objet d'un communiqué.

Autorisations relatives à la fusion en Macédoine du Nord et au Kazakhstan

La Société informe que la condition préalable au plan d'arrangement relative à l'autorisation de fusion en Macédoine du Nord a été satisfaite. En ce qui concerne la condition préalable au plan d'arrangement relative à l'autorisation de fusion au Kazakhstan, Cygnus informe que CAML a déposé les documents requis et que le ministère compétent les examine conformément aux procédures et aux délais habituels.

Recommandation du conseil d'administration de Cygnus

Chacun des administrateurs de Cygnus recommande aux actionnaires de Cygnus de voter, et a l'intention de voter toutes les actions qu'il détient ou contrôle, en faveur du plan d'arrangement lors de l'assemblée relative au plan d'arrangement, à condition qu'aucune proposition plus avantageuse ne soit présentée et sous réserve que l'expert indépendant conclue, et continue de conclure, que le plan d'arrangement est dans le meilleur intérêt des actionnaires de Cygnus.

La publication du présent communiqué a été autorisée par le conseil d'administration de Cygnus Metals Limited.

David Southam

Président exécutif

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Paul Armstrong

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À propos de Cygnus Metals

Cygnus Metals Limited (ASX:CY5, TSXV:CYG) est une société diversifiée d'exploration et de développement de minéraux critiques qui possède des projets au Québec, Canada et en Australie-Occidentale. La Société se consacre à l'avancement de son projet de cuivre-or Chibougamau au Québec avec un programme d'exploration intensif pour stimuler la croissance des ressources et développer un modèle d'exploitation en étoile avec son usine de traitement centralisée. De plus, Cygnus possède des actifs de lithium de qualité avec un potentiel d'exploration significatif dans le district de classe mondiale de la Baie-James au Québec, ainsi que des projets d'ETR et de métaux de base en Australie-Occidentale. L'équipe de Cygnus a prouvé sa capacité à transformer ses succès d'exploration en entreprises de production et à créer de la valeur pour les actionnaires.