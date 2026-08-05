Bitget intègre les graphiques TradingView pour le marché des matières premières (CFD)

VICTORIA, Seychelles, 05 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) au monde, a amélioré sa plateforme CFD grâce à une intégration native de TradingView, réunissant l’analyse de marché de niveau professionnel et l’exécution des ordres au sein d’une interface unique. Cette évolution s’inscrit dans une tendance plus large de conception des plateformes de trading, où la réduction des frictions est devenue aussi importante que l’élargissement de l’accès aux marchés.



À mesure que les traders interviennent sur un nombre croissant de classes d’actifs, l’expérience de trading s’est fragmentée entre les outils d’analyse et les outils d’exécution. Les traders actifs s’appuient souvent sur des plateformes graphiques externes pour surveiller les marchés avant de revenir sur leur plateforme d’échange afin de passer leurs ordres, ce qui entraîne des délais inutiles dans des conditions de marché particulièrement volatiles. La dernière mise à jour de Bitget élimine cette rupture en intégrant directement TradingView à l’expérience de trading CFD.

TradingView devient désormais l’interface graphique par défaut de Bitget CFD, permettant aux utilisateurs d’analyser les marchés et d’exécuter leurs transactions depuis un seul et même écran. L’intégration comprend des configurations de graphiques personnalisables, la surveillance des marchés en écran partagé, une vaste bibliothèque d’indicateurs techniques ainsi que des outils de dessin avancés. Les traders peuvent ainsi suivre plusieurs marchés simultanément et exécuter leurs positions sans quitter la plateforme.

« Grâce à cette intégration, nous avons supprimé les frictions liées au passage d’un graphique en direct à l’autre dans le cadre du trading CFD, offrant ainsi davantage d’efficacité aux traders pour saisir les opportunités de marché », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget.

Cette mise à niveau s’inscrit dans la vision plus large de Bitget pour son Universal Exchange, qui consiste à créer un environnement de trading unifié couvrant différentes classes d’actifs. Alors qu’une grande partie du secteur se concentre sur l’élargissement de l’accès à de nouveaux marchés, Bitget accorde également une importance particulière à la simplification de l’interaction des utilisateurs avec ces marchés, en réduisant la complexité opérationnelle entre la recherche, l’analyse et l’exécution.

Bitget CFD permet aux utilisateurs de négocier les marchés financiers mondiaux, notamment les matières premières, les devises et les indices, à partir d’un compte unique réglé en USDT. L’ajout de TradingView renforce encore les capacités analytiques de la plateforme tout en favorisant un flux de travail plus fluide pour les traders actifs à la recherche d’outils de niveau institutionnel au sein d’une expérience de trading unifiée.

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À propos de Bitget

Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 500 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui copilote l’exécution des transactions. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques tels que MotoGP™ . En accord avec sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’ UNICEF pour soutenir la formation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions du monde.

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