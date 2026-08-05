Sampo-konsernin tulos tammi–kesäkuulta 2026 julkaistaan 12.8.2026

 | Source: Sampo Oyj Sampo Oyj

Sampo Oyj, lehdistötiedote, 5.8.2026 klo 10.00

Sampo-konsernin tulos tammi–kesäkuulta 2026 julkaistaan 12.8.2026

Sampo-konsernin puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2026 julkaistaan 12.8.2026 noin klo 8.30. Raportti ja sitä täydentävä esitysaineisto ovat tuolloin saatavilla osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Puhelinkonferenssi

12.8. klo 10.30

Kysymyksiä voi esittää puhelimitse rekisteröitymällä puhelinkonferenssiin oheisen linkin kautta:
https://events.inderes.com/sampo/q2-2026-gylm9w0ouu/dial-in

Rekisteröidyttyään osallistuja saa puhelinkonferenssin puhelinnumeron sekä konferenssi- ja käyttäjätunnuksen. Kysymyksen esittämiseksi osallistujan tulee painaa puhelimestaan #5 liittyäkseen kysymysjonoon.

Analyytikoille ja sijoittajille järjestettävään puhelinkonferenssiin osallistuvat konsernijohtaja Morten Thorsrud, talousjohtaja Lars Kufall Beck sekä väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja Mirko Hurmerinta. Puhelinkonferenssi on englanninkielinen.

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti internetissä osoitteessa www.sampo.com/tulos. Tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.


SAMPO OYJ
Sijoittajasuhteet ja konserniviestintä

Lisätiedot:

Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032

Mediayhteydet:
media@sampo.fi

Jakelu:        
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com


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