Sampo Oyj, lehdistötiedote, 5.8.2026 klo 10.00
Sampo-konsernin tulos tammi–kesäkuulta 2026 julkaistaan 12.8.2026
Sampo-konsernin puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2026 julkaistaan 12.8.2026 noin klo 8.30. Raportti ja sitä täydentävä esitysaineisto ovat tuolloin saatavilla osoitteessa www.sampo.com/tulos.
Puhelinkonferenssi
12.8. klo 10.30
Kysymyksiä voi esittää puhelimitse rekisteröitymällä puhelinkonferenssiin oheisen linkin kautta:
https://events.inderes.com/sampo/q2-2026-gylm9w0ouu/dial-in
Rekisteröidyttyään osallistuja saa puhelinkonferenssin puhelinnumeron sekä konferenssi- ja käyttäjätunnuksen. Kysymyksen esittämiseksi osallistujan tulee painaa puhelimestaan #5 liittyäkseen kysymysjonoon.
Analyytikoille ja sijoittajille järjestettävään puhelinkonferenssiin osallistuvat konsernijohtaja Morten Thorsrud, talousjohtaja Lars Kufall Beck sekä väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja Mirko Hurmerinta. Puhelinkonferenssi on englanninkielinen.
Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti internetissä osoitteessa www.sampo.com/tulos. Tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.
SAMPO OYJ
Sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
Lisätiedot:
Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032
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