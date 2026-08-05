BAINS DE MER MONACO : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires aux Assemblées Générales du 18 septembre 2026

SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER

ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO (S.B.M.)

Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661 €

Siège social : Monte-Carlo, Place du Casino, Principauté de Monaco

R.C.S. Monaco 56 S 523

Siren : 775 751 878

MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES AUX ASSEMBLEES GENERALES

DU 18 SEPTEMBRE 2026

5 août 2026,

INFORMATION REGLEMENTEE

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Ordinaire et à l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 18 septembre 2026

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Société des Bains de Mer se tiendra au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, 40 avenue Princesse Grace, à Monaco, le vendredi 18 septembre 2026 à 9h30.

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société des Bains de Mer se tiendra à l’issue de cette Assemblée Générale Ordinaire, au même lieu.

Un avis de réunion valant avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°93 du 5 août 2026.

Une convocation a été adressée en date du 5 août 2026 aux Actionnaires de la Société des Bains de Mer accompagnée notamment de l’ordre du jour.

L'avis de réunion valant avis de convocation ainsi que les documents afférents à ces assemblées peuvent être consultés sur le site internet de la Société des Bains de Mer à l'adresse suivante:

https://fr.montecarlosbm-corporate.com/finance/information-reglementee/

Toute information complémentaire peut être demandée auprès du Service des Titres de la Société (email : relations-actionnaires@sbm.mc).

Pièce jointe