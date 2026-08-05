World Dairy Congress 2026: Yili Group setzt Impulse für Innovation, Partnerschaften und ein nachhaltiges globales Ökosystem der Milchwirtschaft

HOHHOT, China, Aug. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 1. August wurde der World Dairy Congress 2026 in Hohhot in der Inneren Mongolei eröffnet. Die von der Yili Group ausgerichtete Veranstaltung stand ganz im Zeichen des Mottos Technologiegetrieben, partnerschaftlich ausgerichtet – gemeinsam ein nachhaltiges globales Ökosystem der Milchwirtschaft gestalten. Der hochrangig besetzte Kongress brachte führende Vertreter internationaler Branchenverbände, renommierte Wissenschaftler sowie Spitzenkräfte aus der gesamten globalen Wertschöpfungskette der Milchwirtschaft zusammen.

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Hohhot offiziell als „Welthauptstadt der Milchwirtschaft“ ausgezeichnet

Im Rahmen der Eröffnungsfeier verlieh die International Union of Food Science and Technology (IUFoST) der Stadt Hohhot offiziell die Auszeichnung „Welthauptstadt der Milchwirtschaft“ und überreichte eine entsprechende Gedenkplakette.

In ihrer Ansprache betonte Dr. Pavinee Chinachoti, Executive President der IUFoST, dass diese Ehrung das langjährige Engagement der Stadt für die Weiterentwicklung der Milchwirtschaft würdige. Zugleich solle die Auszeichnung richtungsweisende Unternehmen wie die Yili Group dazu ermutigen, die weltweite Gesundheits- und Ernährungswirtschaft weiter voranzubringen und eine Zukunft zu gestalten, die von technologischer Innovationskraft und gemeinsamem Erfolg geprägt ist.

Gemeinsame Werte schaffen, partnerschaftlich Zukunft gestalten

Pan Gang, Chairman und President der Yili Group, hielt auf dem Kongress eine Grundsatzrede mit dem Titel Gemeinsame Werte, gegenseitige Harmonie – Aufbau eines neuen globalen Milchwirtschaftsökosystems.

Vor dem Hintergrund globaler Herausforderungen – darunter der rasante technologische Wandel, die Neuordnung internationaler Lieferketten, der Klimawandel sowie sich wandelnde Verbraucherbedürfnisse – erläuterte Pan Gang die strategische Ausrichtung der Yili Group. Er betonte, dass die Aufgabe der Milchwirtschaft weit über die Versorgung mit hochwertigen Lebensmitteln hinausgehe. Ihr Ziel sei es, die Vision von „World Integrally Sharing Health“ Wirklichkeit werden zu lassen. Mit Blick auf den tiefgreifenden Wandel der Branche formulierte er Chinas Antwort auf die Herausforderungen der globalen Milchwirtschaft und rief alle Partner dazu auf, gemeinsam neue Wege zu beschreiten, die auf gemeinsamen Werten und partnerschaftlicher Zusammenarbeit beruhen.

Pan Gang unterstrich, dass bahnbrechende Innovationen nicht im Alleingang entstehen. Die Yili Group bündele deshalb das Know-how der internationalen Milchwirtschaft und baue daraus ein leistungsfähiges globales Innovationsnetzwerk auf. Mit Blick auf die digitale Transformation erklärte er, dass digitale Intelligenz kein isolierter Ansatz sei, sondern das Ergebnis einer durchgängigen Vernetzung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Vor diesem Hintergrund treibt die Yili Group die vertikale und horizontale Integration konsequent voran, um ein umfassendes digital-intelligentes Ökosystem über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg aufzubauen. Abschließend lud Pan Gang Partner aus aller Welt dazu ein, gemeinsam Werte zu schaffen und die Zukunft der Milchwirtschaft partnerschaftlich zu gestalten. Auf diese Weise könne die Branche einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Grundlagen der menschlichen Gesundheit zu stärken und das Wohlergehen der Menschen weltweit nachhaltig zu fördern.

Vorstellung bahnbrechender Innovationen

Im Rahmen der Eröffnungsfeier wurden außerdem das China (Global) Dairy Data Intelligent Hub sowie die Global Dairy High-Quality Datasets Factory offiziell vorgestellt.

Darüber hinaus präsentierte das China National Technology Innovation Center for Dairy (NTICD) seine zehn bedeutendsten Innovationserfolge des Jahres 2026. Diese umfassen unter anderem Fortschritte in der Milchkuhzucht, Technologien zur Reduzierung und Substitution von Futtermitteln, probiotische Stämme für die Muttermilchforschung, die industrielle Herstellung von Lactoferrin, intelligente End-to-End-Inspektionssysteme sowie Lösungen für ein hochwertiges Verpackungsrecycling. Mit diesen technologischen Fortschritten unterstreicht die Branche ihren klaren Anspruch, die hochwertige und nachhaltige Entwicklung der globalen Milchwirtschaft langfristig voranzutreiben.

Quelle: Yili Group