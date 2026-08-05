Yili Group stimule l’innovation et la coopération pour un écosystème laitier mondial durable lors du Congrès mondial du lait 2026

HOHHOT, Chine, 05 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 2026 World Dairy Congress (Congrès mondial du lait 2026) a officiellement ouvert ses portes le 1er août à Hohhot, en Mongolie-Intérieure. Organisé par Yili Group, l’événement s’est articulé autour du thème Technology-driven, Partnership Oriented, Co-building a Sustainable Global Dairy Ecosystem (Porté par la technologie, guidé par les partenariats : construire ensemble un écosystème laitier mondial durable). Ce rendez-vous de premier plan a réuni des dirigeants d’associations professionnelles internationales, des académiciens de renom ainsi que des cadres dirigeants représentant l’ensemble de la chaîne de valeur mondiale de l’industrie laitière.

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Hohhot officiellement désignée « Capitale mondiale du lait »

Lors de la cérémonie d’ouverture, l’International Union of Food Science and Technology (IUFoST) a officiellement remis à la ville de Hohhot la plaque de « Capitale mondiale du lait » ainsi qu’un trophée commémoratif.

Dans son allocution, la Dre Pavinee Chinachoti, présidente exécutive de l’IUFoST, a souligné que ce titre récompense les efforts constants de la ville en faveur du développement de l’industrie laitière. Elle a ajouté que cette distinction vise également à encourager des entreprises pionnières telles que Yili Group à faire progresser le secteur mondial de l’alimentation saine et à accélérer l’avènement d’un avenir fondé sur le leadership technologique et la réussite partagée.

Favoriser la création de valeur partagée et l’harmonie mutuelle

À cette occasion, Pan Gang, président-directeur général de Yili Group, a prononcé un discours intitulé Shared Value, Mutual Harmony, Building a New Global Dairy Ecosystem (Valeur partagée, harmonie mutuelle : bâtir un nouvel écosystème laitier mondial).

Évoquant les défis mondiaux actuels — notamment l’accélération des innovations technologiques, la reconfiguration des chaînes d’approvisionnement, le changement climatique et l’évolution des attentes des consommateurs — Pan Gang a présenté la vision stratégique de Yili. Il a souligné que la mission d’un simple verre de lait ne se limite pas à nourrir la vie, mais consiste également à réaliser la vision d’« une santé partagée pour tous à l’échelle mondiale » (World Integrally Sharing Health). Dans un contexte de profondes mutations du secteur, il a présenté la réponse de la Chine aux enjeux de l’industrie laitière mondiale en appelant l’ensemble des partenaires à unir leurs forces afin de tracer une nouvelle voie fondée sur la création de valeur partagée et l’harmonie mutuelle.

Pan Gang a rappelé que la véritable innovation n’est jamais une île isolée mais un continent tout entier, illustrant ainsi la manière dont Yili mobilise l’intelligence collective du secteur laitier mondial pour tisser un solide réseau d’innovation. Concernant la transformation numérique, il a expliqué que l’intelligence numérique ne relève pas d’une performance individuelle, mais d’une symphonie orchestrée à l’échelle de la chaîne de valeur toute entière. Dans cette optique, Yili œuvre actuellement à une intégration verticale et horizontale afin de construire un écosystème numérique et intelligent couvrant l’ensemble de la filière. Il a conclu en invitant les partenaires du monde entier à s’engager dans une démarche de création de valeur partagée fondée sur l’harmonie mutuelle, afin de renforcer, grâce à la filière laitière, les fondements de la santé humaine et de contribuer au bien-être mondial.

Présentation d’innovations majeures

La cérémonie d’ouverture a également été marquée par le lancement officiel du China (Global) Dairy Data Intelligent Hub (Centre intelligent chinois (mondial) de données laitières) et de la Global Dairy High-Quality Datasets Factory (Usine mondiale de jeux de données de haute qualité pour l’industrie laitière).

Par ailleurs, le China National Technology Innovation Center for Dairy (NTICD ou Centre national chinois d’innovation technologique pour l’industrie laitière) a dévoilé ses 10 principales innovations de l’année 2026. Ces avancées couvrent des domaines stratégiques tels que l’amélioration génétique des vaches laitières, les technologies de réduction et de substitution des aliments pour animaux, les souches probiotiques destinées à la recherche sur le lait maternel, la production industrielle de lactoferrine, les systèmes intelligents d’inspection de bout en bout ainsi que le recyclage des emballages de haute qualité. Ces innovations de pointe témoignent d’un engagement fort en faveur d’un développement durable et de haute qualité de l’industrie laitière mondiale.

Source : Yili Group