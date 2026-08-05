Neue weltweite Studie von Velo zeigt einen „Ripple Effect“ bei der Selbstentfaltung

Neue Umfragedaten zeigen, dass vier von zehn Erwachsenen (39 %) es mit zunehmendem Alter schwieriger finden, echte Beziehungen aufzubauen; Musik und die Tanzfläche erweisen sich als wirksame Mittel, um diese Hürden zu überwinden

Mehr als ein Viertel (27 %) der 25- bis 35-Jährigen gibt an, dass ihre engsten Freundschaften bei Live-Events entstanden sind

Velo und Tomorrowland haben sich für „Echoes of Tomorrowland“ zusammengetan, um authentischen Selbstausdruck zu fördern und einen einzigartigen Raum für Fans von Dance Music zu schaffen, in dem sie gemeinsam neue Erfahrungen machen können.





LONDON, Aug. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine neue globale Studie* von Velo zeigt das wachsende Bedürfnis nach gemeinsamen Erlebnissen. Vor diesem Hintergrund startet Velo „Echoes of Tomorrowland“ – ein weltweites Netzwerk aus Live-Events und synchronisierten Livestreams, das Fans rund um den Globus die besondere Atmosphäre von Tomorrowland näherbringt.

Die Kampagne basiert auf neuen Forschungsergebnissen*, nach denen fast zwei von fünf Erwachsenen (39 %) angeben, dass es ihnen mit zunehmendem Alter schwerer fällt, bedeutungsvolle Beziehungen aufzubauen. Als Gründe nennen die Befragten unter anderem Schwierigkeiten, Menschen mit ähnlichen Interessen kennenzulernen (28 %), Unsicherheit im Umgang mit anderen (27 %), Angst vor Zurückweisung (24 %) sowie die Sorge, von anderen beurteilt zu werden (21 %).

Velo, Europas führende Marke für Nikotinbeutel** für Menschen, die Individualität leben, und Tomorrowland teilen die Überzeugung, dass Musik eine zentrale Rolle dabei spielt, diese Barrieren zu überwinden. Die Tanzfläche wird dabei zu einem besonderen Ort der Begegnung und Selbstentfaltung. 30 % der Befragten geben an, sich auf der Tanzfläche am ehesten frei ausdrücken zu können und „so zu tanzen, als würde niemand zusehen“. 61 % fühlen sich außerdem wohler dabei, sich selbst auszudrücken, wenn sie sehen, dass andere es ebenfalls tun. Das schafft Raum für echte Verbindungen: 27 % der 25- bis 35-Jährigen stimmen der Aussage zu, dass Freundschaften, die bei Live-Musik- oder Kulturveranstaltungen entstehen, authentischer sind als solche, die in anderen sozialen Situationen geknüpft werden.

Da viele Fans nicht persönlich am Tomorrowland teilnehmen konnten, hat Velo die Energie, Kultur und Community des Festivals einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. Um zu zeigen, dass Selbstentfaltung ansteckend ist, startete die Kampagne mit einem eigens entwickelten sozialen Experiment im Tomorrowland Store auf Ibiza. Besucher erhielten jeweils eine kunstvoll gestaltete Schmetterlingshälfte und wurden dazu eingeladen, die Person zu finden, die die passende zweite Hälfte in den Händen hielt, um den Schmetterling zu vervollständigen. So verwandelte das interaktive Experiment einen Raum voller Fremder innerhalb kürzester Zeit in eine lebendige Gemeinschaft.

Das Event fand am Freitag, den 17. Juli, statt. Headlinerin war die ukrainische House- und Techno-DJ Korolova. Außerdem wurde ein Livestream von der Hauptbühne des Tomorrowland-Festivals übertragen. Inspiriert von der einzigartigen Community-Kultur des Tomorrowland-Festivals begrüßte Velo eine vielfältige Mischung aus Fans, eingeladenen Medienvertretern aus Großbritannien und Spanien sowie Lifestyle- und Musikschaffenden aus aller Welt.

Mit vernetzten „Echo“-Events auf Ibiza und weiteren Standorten – bestehend aus Live-Bühnen, synchronisierten Livestreams und DJ-Sets – schafft „Echoes of Tomorrowland“ einen einzigartigen Raum, in dem sich Fans von Dance Music frei ausdrücken und gemeinsam unvergessliche Momente erleben können.

Im Rückblick auf die besondere Energie des Abends sagte die international bekannte DJane Korolova: „Die Tanzfläche ist einer der wenigen Orte, an denen sich Menschen vollkommen frei fühlen, ihr wahres Ich zu zeigen, ohne Angst vor Bewertung zu haben. Genau diese Energie habe ich den ganzen Abend auf Ibiza gespürt – dank Velo. Es war unglaublich zu sehen, wie alle losließen, sie selbst waren und gemeinsam ihre Individualität feierten.“

Gastkünstlerin Camden Cox ergänzte: „Was mir von diesem Abend besonders in Erinnerung bleibt, ist, wie mühelos völlig Fremde durch ein gemeinsames Erlebnis miteinander in Kontakt gekommen sind. Manchmal braucht es nur einen kleinen Anstoß, um ein Gespräch zu beginnen. Zu sehen, wie die Menschen die Schmetterlinge nutzten, um das Eis zu brechen und anschließend gemeinsam zu tanzen, war einfach magisch.“

Malky Brown, Global Head of Content & Partnerships bei BAT, erklärte: „Mit ‚Echoes of Tomorrowland‘ wollten wir das besondere Gefühl der Verbundenheit, für das Tomorrowland steht, erlebbar machen. Indem wir Menschen ermutigt haben, ihre Komfortzone zu verlassen und miteinander in Kontakt zu treten, haben wir die Überzeugung von Velo zum Leben erweckt, dass Selbstausdruck Menschen miteinander verbinden kann.“

Um den offiziellen Event-Rückblick anzusehen und mehr über Velo zu erfahren, besuchen Sie bitte @velo.global.

Nur für Nikotinkonsumenten ab 18 Jahren. Dieses Produkt enthält Nikotin und macht süchtig.

* 2.009 Nikotinkonsumenten (ab 18 Jahren), die seit mindestens sechs Monaten Nikotinprodukte konsumieren und derzeit mindestens einmal wöchentlich Nikotinprodukte konsumieren, aus Großbritannien, Spanien, Pakistan, Polen und Österreich. Die Untersuchung wurde im Zeitraum vom 16.06.2026 bis zum 22.06.2026 durchgeführt.

** Basierend auf dem von Velo geschätzten Absatzanteil im gemessenen Einzelhandel in den folgenden wichtigen Märkten für Nikotinbeutel in Europa: Schweden, Dänemark, Großbritannien, Polen und der Schweiz, berechnet für das Jahr 2025.

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Consumer & Brand PR Manager

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