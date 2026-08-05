Une nouvelle étude mondiale de Velo révèle l’« effet d’entraînement » de l’expression de soi

Une nouvelle enquête montre que quatre adultes sur dix (39 %) estiment qu’il devient plus difficile de créer des liens authentiques avec l’âge, mais que la musique et les pistes de danse constituent le remède idéal

Plus d’un quart (27 %) des 25-35 ans déclarent que leurs amitiés les plus solides se sont construites lors d’événements musicaux en direct

Velo et Tomorrowland ont uni leurs forces pour lancer « Echoes of Tomorrowland », une initiative visant à promouvoir l’expression authentique de soi et à offrir aux amateurs de musique électronique un espace unique pour vivre ensemble de nouvelles expériences.





LONDRES, 05 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle étude mondiale* menée par Velo met en lumière le besoin croissant d’expériences partagées, alors que la marque lance « Echoes of Tomorrowland », un réseau mondial d’événements en direct et de diffusions synchronisées permettant aux fans du monde entier de vivre la magie de Tomorrowland.

Cette campagne s’appuie sur une étude* révélant que près de deux adultes sur cinq (39 %) considèrent qu’il devient plus difficile de nouer des relations significatives avec l’âge. Cette difficulté s’explique notamment par la recherche de personnes partageant les mêmes centres d’intérêt (28 %), le sentiment de gêne ou de maladresse (27 %), la peur du rejet (24 %) et la crainte d’être jugé (21 %).

Velo, première marque de sachets de nicotine en Europe** conçue pour les esprits originaux, et Tomorrowland sont convaincus que la musique constitue le meilleur moyen de faire tomber ces barrières. La piste de danse s’impose comme un puissant lieu de rencontre et de connexion grâce à son rôle unique dans l’expression de soi. Ainsi, 30 % des personnes interrogées affirment que la piste de danse est l’endroit où elles se sentent le plus libres d’être elles-mêmes et de « danser comme si personne ne les regardait », tandis que 61 % se sentent plus à l’aise pour s’exprimer lorsqu’elles voient d’autres personnes faire de même. Cette dynamique favorise la création de liens authentiques : 27 % des 25-35 ans considèrent que les amitiés nouées lors de concerts ou d’événements culturels sont plus sincères que celles créées dans d’autres contextes sociaux.

Comme de nombreux fans ne peuvent assister physiquement à Tomorrowland, Velo a choisi de faire voyager l’énergie, la culture et l’esprit communautaire du festival bien au-delà de son site d’origine. Pour démontrer que l’expression de soi est contagieuse, la campagne a débuté par une expérience sociale originale organisée au Tomorrowland Store d’Ibiza. Les participants recevaient une moitié de papillon fabriquée avec soin et étaient invités à retrouver une personne inconnue possédant l’autre moitié afin de reconstituer le papillon. Cette expérience interactive a instantanément transformé une salle remplie d’inconnus en une communauté active et collaborative.

L’événement, organisé le vendredi 17 juillet, était porté par la DJ ukrainienne de house et de techno Korolova et comprenait une retransmission en direct depuis la scène principale de Tomorrowland. Recréant la culture unique de communauté spontanée qui caractérise le festival, Velo a réuni des fans de la marque, des représentants des médias britanniques et espagnols ainsi que des créateurs de contenu lifestyle et musique venus des quatre coins du monde.

Grâce à une série d’événements connectés « Echo » organisés à Ibiza et dans d’autres lieux — avec scènes live, retransmissions synchronisées et performances de DJ — « Echoes of Tomorrowland » crée un espace unique permettant aux amateurs de musique électronique de s’exprimer pleinement et de vivre ensemble des expériences inédites.

Revenant sur l’énergie particulière de cette soirée, la DJ internationale Korolova a déclaré : « La piste de danse est l’un des rares endroits où les gens se sentent totalement libres d’exprimer qui ils sont, sans jugement. C’est exactement l’énergie que j’ai ressentie tout au long de la soirée à Ibiza grâce à Velo. C’était incroyable de voir chacun se libérer, être pleinement lui-même et célébrer ensemble son originalité. »

L’artiste Camden Cox a ajouté : « Ce qui m’a le plus marquée pendant cette soirée, c’est la facilité avec laquelle des inconnus ont créé des liens grâce à une expérience commune. Parfois, il suffit d’une simple invitation pour entamer une conversation. Voir le public utiliser les papillons physiques pour briser la glace et danser ensemble avait quelque chose de magique. »

Malky Brown, responsable mondial du contenu et des partenariats chez BAT, a commenté : « Avec “Echoes of Tomorrowland”, nous voulions recréer ce sentiment de connexion qui rend le festival si spécial. En encourageant les gens à sortir de leur zone de confort et à aller vers les autres, nous avons donné vie à la conviction de Velo selon laquelle l’expression de soi peut rapprocher les individus. »

Pour visionner le film récapitulatif officiel de l’événement et en savoir plus sur Velo, rendez-vous sur @velo.global.

Réservé aux consommateurs de nicotine âgés de 18 ans et plus. Ce produit contient de la nicotine et crée une dépendance.

* Étude réalisée auprès de 2 009 consommateurs de nicotine (18 ans et plus), utilisant des produits nicotiniques depuis au moins six mois et consommant actuellement ces produits au moins une fois par semaine au Royaume-Uni, en Espagne, au Pakistan, en Pologne et en Autriche. Enquête menée du 16 au 22 juin 2026.

** Sur la base de la part de volume estimée de Velo dans les circuits de distribution mesurés sur les principaux marchés européens des sachets de nicotine (Suède, Danemark, Royaume-Uni, Pologne et Suisse), calculée pour l’année 2025.

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Elin Thomas

Responsable RP consommateurs et marques

BAT (Nicoventures Communications (Switzerland) SA)

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