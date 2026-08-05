Luotea Oyj

Pörssitiedote

5.8.2026 klo 14.00



Muutoksia Luotea Oyj:n johtoryhmässä: Rikard Nyhrén nimitetty Ruotsin toimintojen johtajaksi



Luotea Ruotsin toimintojen johtajaksi ja Luotean johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Rikard Nyhrén. Hän aloittaa tehtävässä viimeistään 5. helmikuuta 2027.



Luotea Ruotsin toimintojen johtaja ja Luotean johtoryhmän jäsen Mikko Taipale on päättänyt jättää tehtävänsä ja muutos astuu voimaan välittömästi. Siirtymäaikana tehtävää hoitaa Luotea Ruotsin talousjohtaja Saman Khalilian.



”Haluan kiittää Mikko Taipaletta koko johtoryhmän puolesta hänen panoksestaan Luotealle. Hänellä on ollut tärkeä rooli Luotean Ruotsin toimintojen kehittäjänä ja vauhdittajana. Samalla toivotan Rikard Nyhrénin lämpimästi tervetulleeksi johtamaan Luotea Ruotsin liiketoimintaamme seuraavaan vaiheeseen”, sanoo Luotean toimitusjohtaja Antti Niitynpää.



Rikard Nyhrénin nimitys tukee Luotean tavoitetta vauhdittaa tulosparannusta Ruotsissa.



Rikard Nyhrén toimii tällä hetkellä Intea Fastigheter AB:n Asset Management -toiminnosta vastaavana johtajana (Head of Asset Management) sekä yhtiön johtoryhmän jäsenenä. Hän vastaa Intea-konsernin kiinteistövarainhoidosta ja hallinnosta.

Ennen Inteaa Nyhrén työskenteli Parmaco AB:n toimitusjohtajana. Tätä ennen hän toimi Newsec-konsernissa Newsec AB:n yrityskehitysjohtajana (Director, Corporate Development) sekä Newsec Property Asset Management AB:n operatiivisena johtajana (Chief Operating Officer).

"Rikardilla on erittäin vahva kokemus johtamisesta, liiketoiminnan kehittämisestä, kiinteistöjen kehittämisestä ja arvon luomisesta sekä organisaatioiden rakentamisesta Ruotsin markkinassa. Hänen osaamisensa tukee erinomaisesti strategisten tavoitteiden toteuttamista tulevina vuosina", Niitynpää sanoo.



Rikard Nyhrén lähtee innolla kehittämään Luotea Ruotsin liiketoimintaa:



”Luotealla on vahva markkina-asema Ruotsissa, erittäin osaava henkilöstö sekä selkeä kasvutavoite. Odotan innolla tiivistä yhteistyötä kollegoidemme, asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa liiketoiminnan edelleen kehittämiseksi. Tavoitteenamme on edistää kannattavaa ja kestävää kasvua Ruotsissa”, Nyhrén sanoo.



Rikard Nyhrén - CV

Syntynyt: 1981

Koulutus: Construction Engineering, Mälardalens University, Västerås

Kansallisuus: Ruotsi



Keskeiset nostot työuralta

Head of Asset Management, Intea Fastigheter AB (2026-)

CEO, Parmaco AB (2023–2025)

Director, Corporate Development, Newsec AB (2022–2023)

Chief Operating Officer, Newsec Property Asset Management AB (2020–2022)

Country Manager, Sweden, Hemsö Fastighets AB (2016–2020)

Chief Technical Officer, Hemsö Fastighets AB (2014–2016)

LUOTEA OYJ

Antti Niitynpää

toimitusjohtaja







Lisätietoja:

Antti Niitynpää, toimitusjohtaja, antti.niitynpaa@luotea.com

Luotean sijoittajasuhteet, ir@luotea.com

Luotea on kiinteistöalan palveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja kiinteistöjen koko elinkaarelle, yhdistäen energiatehokkuuden ja älykkään teknologian. Näin parannamme kiinteistöjen arvoa ja luomme parhaat mahdolliset olosuhteet kiinteistöjen käyttäjille. Palveluihimme kuuluvat monipuoliset ja edistykselliset kiinteistöjen ylläpito-, tekniikka- ja asiantuntijapalvelut sekä siivous- ja tukipalvelut. Kasvamme kannattavasti ja huomioimme toimintamme vaikutukset kiinteistöihin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Edelläkävijänä viemme alaa eteenpäin ja rakennamme toimivampaa huomista. Meille menestys tarkoittaa luottamusta – henkilöstömme, asiakkaidemme ja omistajiemme uskoa siihen, mitä teemme.

Luotea toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2025 oli 346 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 5 000 henkilöä. Luotea on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

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