Volatus et Kraus Hamdani Aerospace s'associent pour établir une capacité de renseignement souveraine et permanente du Canada

VAUGHAN, Ontario, 05 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSX : FLT) (OTCQX : TAKOF) (Francfort : ABB.F) (« Volatus » ou la « Société »), une entreprise canadienne du secteur de l’aérospatiale et de la défense mondiale s, annonce aujourd’hui la conclusion d’un partenariat stratégique avec Kraus Hamdani Aerospace, Inc. (« KHA »), concepteur du K1000ULE, un aéronef autonome à très longue endurance, ainsi que de l’architecture de communications aériennes résilientes ATNE++.

Cette entente fait de Volatus le partenaire stratégique canadien de KHA et établit le cadre nécessaire à l’introduction du K1000ULE et d’ATNE++ au Canada, tout en faisant progresser l’intégration des systèmes, le déploiement opérationnel, la formation, le soutien tout au long du cycle de vie des appareils ainsi que la mise en place progressive d’une capacité de fabrication canadienne de l’installation aérospatiale de Volatus à Mirabel, au Québec. Ensemble, les deux entreprises entendent renforcer la capacité du Canada à détecter, comprendre et intervenir face à l’évolution rapide des feux de forêt, tout en développant une capacité souveraine destinée à soutenir la gestion des mesures d’urgence, la sécurité publique, la protection des infrastructures essentielles, les opérations dans l’Arctique et de futures applications en matière de défense.

« Les feux de forêt constituent d’abord un défi lié à l’accès a l’information avant de devenir un défi de suppression », a déclaré Glen Lynch, chef de la direction de Volatus Aerospace. « Plus les responsables des interventions comprennent rapidement la situation, son évolution et l’emplacement des équipes sur le terrain, plus ils disposent d’options pour protéger les collectivités et assurer la sécurité des pompiers. Les capacités de renseignement aérien en continu et les communications résilientes améliorent fondamentalement la prise de décision, permettant aux gouvernements d’intervenir plus tôt, de mieux coordonner leurs actions et de renforcer les capacités exceptionnelles dont dispose déjà le Canada en matière de lutte contre les feux de forêt. »

Cette plateforme entièrement électrique combine une très longue endurance à une architecture ouverte capable d’intégrer des charges utiles de renseignement, de surveillance et de communications, tout en nécessitant une empreinte logistique minimale. Avec plus de 6 000 heures de vol opérationnelles réalisées au soutien de missions militaires américaines et alliées, l’appareil a démontré sa fiabilité dans des environnements exigeants et est prêt à soutenir la prochaine génération d’opérations canadiennes de renseignement sur les feux de forêt.

« Le K1000ULE a été conçu pour fournir des capacités de renseignement en continu et de communications résilientes dans certains des environnements opérationnels les plus exigeants au monde », a déclaré Fatema Hamdani, cheffe de la direction de Kraus Hamdani Aerospace. « Le Canada a l’occasion de mettre à profit ces capacités éprouvées pour améliorer la gestion des feux de forêt, tout en développant une capacité aérospatiale souveraine pouvant également soutenir la gestion des mesures d’urgence, la sécurité publique, la défense et d’autres missions nationales essentielles. Volatus possède l’expertise opérationnelle, les capacités industrielles et la vision à long terme nécessaires pour concrétiser cette ambition. »

Ensemble, le K1000ULE et ATNE++ offrent des capacités qui vont bien au-delà de la surveillance aérienne traditionnelle. Le système fournit en continu des données de renseignement électro-optiques et infrarouges, la cartographie en temps réel du périmètre des incendies, la détection des points chauds, l’analyse du comportement des feux, l’évaluation des conditions de vent et du relief, le relais des communications, le suivi des pompiers, le soutien au commandement unifié ainsi que l’évaluation des dommages après sinistre. Il permet ainsi aux responsables des interventions de disposer d’un portrait opérationnel continuellement mis à jour pendant toute la durée d’un incident. Ces capacités favorisent une prise de décision plus rapide, une meilleure sécurité des pompiers et une coordination accrue des ressources terrestres et aériennes.

Ce partenariat stratégique établit également une feuille de route pour l’intégration des systèmes au Canada, la formation des opérateurs et du personnel de maintenance, le soutien tout au long du cycle de vie, le développement des capacités de maintenance et la fabrication sous licence au pays. Sous réserve de l’atteinte des jalons techniques, réglementaires et commerciaux, les aéronefs destinés aux programmes canadiens à long terme devraient être progressivement fabriqués à l’installation de Volatus à Mirabel, renforçant ainsi la base industrielle aérospatiale souveraine du Canada tout en favorisant la participation de la chaîne d’approvisionnement canadienne.

Volatus a déjà amorcé des discussions avec les gouvernements fédéral et provinciaux, les organismes de réglementation, les organisations responsables de la gestion des mesures d’urgence et les agences de sécurité publique afin d’évaluer les exigences opérationnelles, les possibilités de démonstration et les futurs scénarios de déploiement. Tout déploiement au Canada demeure assujetti aux approbations réglementaires applicables ainsi qu’à la réussite des évaluations techniques et opérationnelles requises.

Cette annonce constitue une deuxième étape importante de l’initiative plus vaste de Volatus visant à mettre en place une capacité canadienne souveraine de renseignement autonome et d’intervention rapide. D’autres composantes de cette architecture nationale intégrée devraient être annoncées au fur et à mesure de l’avancement du programme.

À propos de Volatus Aerospace Inc.

Volatus Aerospace est une entreprise mondiale du secteur de l’aérospatiale et de la défense sous contrôle canadien qui offre des systèmes sans équipage intégrés, des services de renseignement aérien et des services opérationnels essentiels aux missions. La Société fournit des systèmes d’aéronefs sans équipage, des services de renseignement aérien, des logiciels d’autonomie et des solutions de formation avancées destinés aux marchés des infrastructures civiles, de la sécurité publique et de la défense. Grâce à sa plateforme intégrée regroupant fabrication, opérations, formation et développement technologique, Volatus favorise l’adoption et le déploiement à grande échelle des systèmes autonomes tout en contribuant au développement des capacités aérospatiales souveraines du Canada.

À propos de Kraus Hamdani Aerospace

Kraus Hamdani Aerospace (KHA) est une entreprise aérospatiale propulsée par l’intelligence artificielle qui développe des capacités de renseignement aérien, de communications résilientes et de missions autonomes destinées aux secteurs de la défense et du marché commercial à l’échelle mondiale. Ses technologies fournissent une infrastructure aérienne persistante sur terre, en mer, dans les airs et dans l’espace, lorsque les communications sont interrompues, que les infrastructures sont dégradées et que le succès des missions dépend d’un accès continu au renseignement et à la connectivité.

Son produit phare, le K1000ULE, est le système d’aéronef sans équipage entièrement électrique du groupe 2 offrant la plus longue endurance au monde. Il a démontré un vol ininterrompu de plus de 75 heures tout en transportant des charges utiles essentielles aux missions. Combiné à son architecture exclusive Aerial Tier Network Extension (ATNE++) et à ses technologies Multi-Domain Autonomous Collaborative Teaming (MD-ACT) alimentées par l’intelligence artificielle, KHA fournit des capacités de communications résilientes, de coordination autonome et de renseignement en temps réel dans des environnements complexes et distribués.

Forte de la confiance de clients tels que l’U.S. Army, l’U.S. Air Force, l’U.S. Navy, le MARSOC, l’U.S. Customs and Border Protection et Petroleum Development Oman (Shell Oil & Gas), KHA contribue à façonner l’avenir de l’aérospatiale autonome grâce à des innovations éprouvées, à une excellence opérationnelle reconnue et à des partenariats stratégiques à l’échelle mondiale.

Informations prospectives

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