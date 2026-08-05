Renforcez la productivité et faites toujours mieux : Sharp Canada conduit la production de documents à sa prochaine étape avec la nouvelle Série BP80C70 et BP80C80

MISSISSAUGA, Ontario, 05 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sharp Électronique du Canada a annoncé aujourd’hui le lancement de sa nouvelle série de systèmes de production de documents couleur haute vitesse pour bureaux, chapeautée par les imprimantes multifonctions BP80C70 et BP80C80. Conçues pour répondre aux exigences pointues des lieux de travail et des ateliers d’impression internes et aux flux de travail axés sur de gros volumes, la nouvelle série présente une plateforme évolutive combinant un chargement de papier de classe professionnelle avec des flux de travail couleur avancés et une cybersécurité multidimensionnelle.

Une automatisation avancée pour moderniser le traitement

Conçus pour assurer une disponibilité et une efficacité maximales, les BP80C70 et BP80C80 assurent des opérations productives et rapides, sans rien sacrifier à la qualité des sorties. Pour commencer, cette série est dotée d’un chargeur de documents 300 feuilles à balayage recto verso simultané atteignant une cadence allant jusqu’à 300 images par minute (ipm), complété par un traitement d’image reposant sur l’IA qui gère automatiquement la correction de biais, la résolution et l’orientation de la page.

Pour optimiser la production des documents, la nouvelle série propose un éventail de possibilités en termes de traitement, notamment une alimentation de papier assistée par une inséreuse à triple aspiration, prenant en charge des grammages jusqu’à 300 gsm, et une capacité papier maximale de 13 500 feuilles, toutes options comprises. Les organisations qui produisent de gros volumes peuvent tirer parti du serveur d’impression Fiery® BPPE14 disponible en option, avec le tableau de bord Fiery Command WorkStation® incorporé directement à l’écran tactile 10,1 pouces de l’imprimante multifonctions, pour accéder aux fonctions de classe professionnelle de gestion des couleurs et de programmation de l’impression.

Une sécurité multidimensionnelle et une intégration dans le nuage

En connaissance des risques encourus par les réseaux connectés, la Série couleur haute vitesse pour bureaux incorpore plusieurs mécanismes avancés en vue de protéger les données :

Plateforme de sécurité testée contre les intrusions : Ces modèles sont basés sur la plateforme de contrôleur Sharp CR5.X, dont l’efficacité a été validée par des tests d’intrusion effectués par une tierce partie, Keypoint Intelligence.

Ces modèles sont basés sur la plateforme de contrôleur Sharp CR5.X, dont l’efficacité a été validée par des tests d’intrusion effectués par une tierce partie, Keypoint Intelligence. Intégrité du système et protection contre les menaces : Ces systèmes se démarquent par la vérification BIOS qui s’effectue au démarrage, avec restauration automatique en cas de problème. Les autres mesures de sécurité matérielle et logicielle incluent la prévention d’attaques visant le micrologiciel, la détection de tentatives d’intrusion en temps réel et une intégration optionnelle de l’application antivirus Bitdefender.

Ces systèmes se démarquent par la vérification BIOS qui s’effectue au démarrage, avec restauration automatique en cas de problème. Les autres mesures de sécurité matérielle et logicielle incluent la prévention d’attaques visant le micrologiciel, la détection de tentatives d’intrusion en temps réel et une intégration optionnelle de l’application antivirus Bitdefender. Écosystèmes infonuagiques et authentification : Ces appareils offrent une compatibilité native avec Microsoft Entra ID (dans les environnements exécutant Azure), avec le protocole d’authentification Active Directory, et avec l’impression sans pilote via la plateforme d’impression moderne de Microsoft.

Ces appareils offrent une compatibilité native avec Microsoft Entra ID (dans les environnements exécutant Azure), avec le protocole d’authentification Active Directory, et avec l’impression sans pilote via la plateforme d’impression moderne de Microsoft. Une collaboration sans faille, sans effort : grâce à l’intégration directe avec les services de nuage tels que Microsoft Teams, Google Drive™, OneDrive et Dropbox via le Portail des applications Sharp.





Répondre à l’exigence d’un marché vertical ciblé

La conception modulaire des BP80C70 et BP80C80 se prête à un large éventail d’applications à travers plusieurs secteurs :

Services professionnels et financiers : Les plateaux à papier grande capacité, la fonction de suppression des données au terme du bail (conforme à la norme NIST SP800-88) et la fonction de chiffrement des données en transit aident à protéger les données clients sensibles et les états financiers.

Les plateaux à papier grande capacité, la fonction de suppression des données au terme du bail (conforme à la norme NIST SP800-88) et la fonction de chiffrement des données en transit aident à protéger les données clients sensibles et les états financiers. Établissements d’éducation et du secteur public : Les options de finition robustes comme le système entièrement automatisé de perforation GBC® SmartPunch™ Plus (emporte-pièces, pliage, perforation) et le système de création de livrets Plockmatic ouvrent la voie à une production en interne plus rentable de documentation de cours, de manuels de politiques et de documentation administrative.

Les options de finition robustes comme le système entièrement automatisé de perforation GBC® SmartPunch™ Plus (emporte-pièces, pliage, perforation) et le système de création de livrets Plockmatic ouvrent la voie à une production en interne plus rentable de documentation de cours, de manuels de politiques et de documentation administrative. Ateliers d’impression internes et commerciaux : Les options de pliage (pli en paravent, pli roulé, pli accordéon, entre autres) et les inséreuses à deux plateaux avec alimentation assistée par aspiration facilitent la production de documents de marketing complexes, de publipostage et de documents reliés, avec l’imprimante qui continue de fonctionner à plein régime, quel que soit le niveau de complexité de la tâche.





« Les organisations d’aujourd’hui ont besoin d’une infrastructure d’impression qui fait bien plus que la simple production d’imprimés—les clients recherchent des systèmes qui fonctionnent comme des centres de productivité hautement efficaces et sécurisés, » a déclaré Hiro Okumura, directeur, Marketing, planification et analyses, groupe des solutions d’affaires intelligentes. « La Série BP80C70 et BP80C80 comble le fossé entre les imprimantes multifonctions traditionnels et les systèmes de production en petite série. Avec l’intégration d’un système de chargement de papier optimisé par l’IA, une protection en matière de cybersécurité validée indépendamment, et des outils intelligents de collaboration dans le nuage, nous permettons à nos clients de rationaliser les flux de travail complexes, de produire les sorties importantes en interne, et de maintenir la conformité aux exigences rigoureuses en matière de protection et de sécurité des données à travers l’ensemble des infrastructures informatiques. »

Une fabrication écoresponsable

Dans l’esprit de l’engagement de Sharp pour être modèle de rôle en leadership environnemental, cette série est faite de plastique recyclé à environ 50%. Les deux modèles sont qualifiés au programme ENERGY STAR® 3.2 et certifiés conformes aux normes EPEAT® Gold, et ils se targuent d’avoir une note TEC de consommation électrique typique et un taux de consommation d’électricité en mode veille parmi les plus faibles dans la catégorie.

Disponibilité

Les systèmes couleur haute vitesse pour bureau Sharp BP80C70 et BP80C80 sont disponibles en prévente par l’entremise des concessionnaires Sharp agréés et les réseaux de vente directs. Pour consulter les spécifications techniques en plus de détails ou pour en savoir plus sur ces modèles, rendez-vous au site web www.sharp.ca

À propos de Sharp Électronique du Canada Ltée

Sharp Électronique du Canada Ltée., une filiale de Sharp Electronics Corporation, est un fournisseur majeur de solutions d’affaires et de produits électroniques grand public. Nos produits grand public incluent des électroménagers à la fine pointe de la technologie comme les fours à micro-ondes, les réfrigérateurs et les purificateurs d’air, conçus dans un souci d’optimiser la qualité de la vie quotidienne. Nous proposons à notre clientèle d’entreprise des solutions de bureau avancées, notamment des imprimantes multifonctions, des moniteurs professionnels et des écrans tactiles interactifs qui renforcent la productivité et favorisent la collaboration. L’excellence, l’innovation et la satisfaction client sont les piliers qui soutiennent et orientent nos activités. SHARP Électronique du Canada Ltée s’engage à satisfaire à la diversité des besoins de ses clients en proposant des produits et des solutions innovants pour améliorer l’efficacité du travail, la productivité et la qualité de vie. Pour en savoir plus, visitez le sharp.ca et restez au courant de nos activités sur LinkedIn.

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