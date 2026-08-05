Les actions tokenisées bondissent de 140 % en 2026 alors qu’une nouvelle étude de DeFiLlama cartographie le marché

VICTORIA, Seychelles, 05 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande plateforme d’échange universelle (UEX) au monde, a mis en lumière aujourd’hui les conclusions clés d’un nouveau rapport de recherche indépendant de DeFiLlama, analysant la croissance rapide et l’évolution de la structure du marché des actions tokenisées. Selon le rapport, la capitalisation boursière active de la tokenisation a progressé de plus de 140 % en 2026, passant de 814 millions de dollars en début d’année à près de 2 milliards de dollars au moment de la publication. Il examine l’évolution des principales plateformes d’actions tokenisées en matière de structure de marché, de liquidité, de règlement et de qualité d’exécution, alors que l’adoption continue de s’accélérer.

Le rapport évalue les principales plateformes d’actions tokenisées en fonction de l’intégration aux services de courtage, de la vérification des réserves, du traitement des dividendes, des mécanismes de règlement et de l’infrastructure de négociation. Il compare également la liquidité affichée et la qualité d’exécution sur différentes plateformes, offrant ainsi une évaluation indépendante de l’évolution du marché des actions tokenisées.

L’analyse de DeFiLlama a révélé que Bitget affichait l’écart acheteur-vendeur médian le plus faible, à 0,83 point de base, ainsi que la liquidité au meilleur niveau du carnet d’ordres la plus élevée parmi les cinq marchés d’actions tokenisées évalués. Dans son indicateur de performance d’exécution élargi, couvrant 36 contrats perpétuels sur actions ainsi que huit contrats perpétuels sur métaux et matières premières, Bitget s’est classé en tête sur respectivement 32, 34 et 33 contrats pour les mesures de profondeur de 5, 10 et 50 points de base, tout en affichant la profondeur globale de carnet d’ordres la plus élevée sur l’ensemble des niveaux de profondeur analysés. Les résultats suggèrent qu’à mesure que l’infrastructure des actions tokenisées arrive à maturité, la qualité d’exécution et la liquidité deviennent des facteurs de différenciation de plus en plus importants entre les plateformes.

« La valeur d’une action tokenisée dépend de la qualité du marché qui la sous-tend. Les investisseurs se soucient peu de la manière dont l’actif est structuré s’ils ne peuvent pas l’échanger efficacement », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « C’est pourquoi la liquidité et l’exécution sont essentielles. Selon les analyses de DeFiLlama, Bitget a enregistré le spread acheteur-vendeur médian le plus faible et la meilleure liquidité au sommet du carnet d’ordres parmi les marchés évalués. À mesure que ce marché se développe, ce sont précisément ces critères que les investisseurs attendront de plus en plus. »

Le rapport examine également les tendances d’adoption des « Reality rTokens » de Bitget, qui ont généré un volume de transactions cumulé de plus de 1,16 milliard de dollars entre juin et juillet. Les actifs liés aux semi-conducteurs et aux technologies ont représenté la majeure partie de l’activité, soulignant la demande soutenue pour une exposition tokenisée à des sociétés cotées axées sur l’innovation.

Pour plus d’informations, consultez le rapport complet de DeFiLlama ici.

À propos de Bitget

Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 500 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui copilote l’exécution des transactions. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques tels que MotoGP™. En accord avec sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir la formation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions du monde.

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