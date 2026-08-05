Cadillac Mines Corporation annonce la clôture de son premier appel public à l’épargne majoré et l’exercice Intégral de l’option de surallocation

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TORONTO, 05 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cadillac Mines Corporation (« Cadillac Mines » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui la clôture de son premier appel public à l’épargne majoré visant 55 081 700 actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires offertes ») au prix de 6,90 $ chacune (le « prix d’offre par action ordinaire ») ainsi que 6 303 000 actions accréditives spéciales de la Société (les « actions accréditives spéciales » et, avec les actions ordinaires offertes, les « actions offertes ») au prix de 9,52 $ chacune (le « prix d’offre par action accréditive spéciale ») pour un produit brut total d’environ 440 millions de dollars (le « placement »).

Le placement consistait en un placement de nouvelles actions réalisé par Cadillac Mines visant 18 845 000 actions ordinaires offertes au prix d’offre par action ordinaire et 6 303 000 actions accréditives spéciales au prix d’offre par action accréditive spéciale, pour un produit brut de 190 035 060 $ CA revenant à Cadillac Mines, ainsi qu’en un reclassement effectué par certains actionnaires de la Société (les « actionnaires vendeurs ») visant 36 236 700 actions ordinaires offertes au prix d’offre par action ordinaire (le « reclassement »), pour un produit brut de 250 033 230 $ CA revenant à ces actionnaires vendeurs. Le reclassement comprend 8 006 700 actions ordinaires offertes vendues aux preneurs fermes à l’exercice de leur option d’achat visant des actions ordinaires offertes supplémentaires au prix d’offre par action ordinaire (l’« option de surallocation »), laquelle a été exercée intégralement. La Société n’a tiré aucun produit de la vente des actions ordinaires offertes dans le cadre de l’exercice de l’option de surallocation.

La Société a également réalisé un placement privé simultané de 8 696 000 actions ordinaires de la Société auprès de Mines Agnico Eagle Limitée au prix d’offre par action ordinaire, pour un produit brut d’environ 60 millions de dollars (le « placement privé auprès de Agnico »). Aucune commission ni aucuns autres frais n’ont été versés aux preneurs fermes ou aux placeurs pour compte relativement au placement privé auprès de Agnico.

Le placement a été effectué par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux, Banque Nationale du Canada Marchés des capitaux et Stifel Canada, à titre de cochefs de file et de coteneurs de livres, et par Banque Scotia, Barclays, Marchés des capitaux CIBC, Desjardins Marché des capitaux et Ventum Financial Corp., à titre de cochefs de file.

Goodmans LLP a agi à titre de conseiller juridique canadien de Cadillac Mines, et Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. a agi à titre de conseiller juridique canadien des preneurs fermes. Dorsey & Whitney, LLP a agi à titre de conseiller juridique américain de Cadillac Mines, et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a agi à titre de conseiller juridique américain des preneurs fermes.

Les actions ordinaires sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « CADY ».

Le placement a été réalisé aux termes du prospectus avec supplément – RFPV de Cadillac Mines daté du 23 juillet 2026 (le « prospectus avec supplément »), qui a été déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada, dont on peut consulter un exemplaire sous le profil de la Société sur SEDAR+, à l’adresse www.sedarplus.ca.

Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Les titres n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, telle qu’elle peut être modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables. Par conséquent, les titres ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, sauf s’ils sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables, ou à moins qu’il soit possible d’obtenir une dispense des exigences d’inscription prévues par la Loi de 1933 et les lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat visant les titres de Cadillac Mines dans un territoire dans lequel une telle offre, une telle sollicitation ou une telle vente serait illégale.

À propos de Cadillac Mines

Cadillac Mines Corporation est une société canadienne d’exploration minière qui développe un portefeuille en expansion de projets d’or et de minéraux critiques le long de la prolifique faille Cadillac-Larder Lake, en Ontario et au Québec. Avec la mine historique Kerr-Addison comme pilier, la Société poursuit sa stratégie visant à accroître ses ressources aurifères, à faire progresser le gisement de nickel Geminid et à exploiter le potentiel de sa position foncière à l’échelle du district de l’Abitibi. En misant sur des travaux d’exploration disciplinés, son excellence technique et le développement responsable, Cadillac Mines s’efforce de créer une valeur durable pour ses actionnaires, les communautés et les autres parties prenantes. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Société, veuillez visiter le www.cadillacmines.com.

Information à fournir en vertu des règles du système d’alerte

M. Pierre Lassonde a acquis 1 500 000 actions ordinaires du placement au prix d’offre par action ordinaire, pour un prix d’achat global de 10 350 000 $. Immédiatement avant son acquisition d’actions ordinaires et la clôture du placement, M. Lassonde et ses alliés exerçaient un droit de propriété ou un contrôle sur 33 987 280 actions ordinaires et 3 409 unités d’action différées, pouvant chacune être exercée pour obtenir une action ordinaire (les « UAD »), soit environ 14,44 % des actions ordinaires émises et en circulation compte tenu d’une dilution partielle. Immédiatement après la clôture du placement, M. Lassonde et ses alliés exerceront un droit de propriété ou un contrôle sur 35 487 280 actions ordinaires et 3 409 UAD, soit environ 13,18 % des actions ordinaires émises et en circulation compte tenu d’une dilution partielle, ce qui représente une baisse d’environ 1,26 % du pourcentage de participation de M. Lassonde.

M. Lassonde et ses alliés ont l’intention de continuer à détenir les titres à des fins d’investissement et ne prévoient pas actuellement acquérir ou procéder à la disposition d’autres titres de la Société. M. Lassonde et ses alliés peuvent toutefois, en fonction du cours, de la conjoncture ou d’autres conditions ou facteurs qu’ils jugent pertinents de temps à autre, accroître ou réduire le nombre d’actions ordinaires ou d’autres titres de la Société sur lesquels ils exercent un droit de propriété véritable, un contrôle ou une emprise, notamment au moyen de transactions conclues sur des marchés, de conventions privées ou d’autres façons.

Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris un exemplaire du rapport d’alerte correspondant à déposer par M. Lassonde auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières concernées, veuillez visiter le site de SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca ou communiquer avec M. Hannes Portmann, chef de la direction financière de la Société, par courriel à l’adresse indiquée ci-dessous ou par téléphone au 705-998-4392.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait renfermer de l’information prospective, au sens donné à ce terme dans les lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés renfermant de l’information prospective ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des circonstances ou des événements futurs. L’information prospective est nécessairement fondée sur différents avis, différentes estimations et différentes hypothèses qui, bien que la Société les juge appropriés et raisonnables à la date du présent communiqué, comportent des risques, des incertitudes, des hypothèses et d’autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats qui sont exprimés ou sous-entendus dans cette information prospective. Ces risques et ces incertitudes comprennent notamment les facteurs décrits à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus avec supplément. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent, Cadillac Mines ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à modifier l’information prospective, que ce soit par suite de nouveaux renseignements ou d’événements futurs ou encore pour toute autre raison.

Renseignements supplémentaires

Hannes Portmann, chef de la direction financière

hportmann@cadillacmines.com