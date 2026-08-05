La Croix-Rouge canadienne lance un fonds de secours pour les communautés touchées par les feux de forêt en Colombie-Britannique

OTTAWA, Ontario, 05 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne lance le Fonds de secours : Feux de forêt de 2026 en Colombie-Britannique afin de venir en aide aux personnes éprouvées par les incendies faisant rage dans la province.

Les dons versés à la Croix-Rouge canadienne serviront à offrir une aide immédiate et continue aux personnes touchées par les feux de forêt en Colombie-Britannique, à favoriser leur rétablissement, à renforcer leur résilience face aux incendies et à appuyer les efforts communautaires de préparation et de réduction des risques en vue de tout autre événement perturbateur dans la province.

De plus, les sommes amassées permettront de mobiliser des partenaires d'intervention et des partenaires communautaires.

Les personnes qui souhaitent donner au Fonds de secours : Feux de forêt de 2026 en Colombie-Britannique peuvent le faire en ligne sur le site www.croixrouge.ca ou par téléphone en composant le 1 800 418-1111.

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