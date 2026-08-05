North Vector Dynamics reçoit un investissement stratégique de CSG, important groupe industriel et de défense européen

CALGARY, Alberta, 05 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- North Vector Dynamics (NVD), une entreprise canadienne de technologies de défense détenue et contrôlée par des Canadiens et ayant son siège social à Calgary, en Alberta, a reçu un investissement stratégique de CSG N.V., un important groupe industriel et de défense européen. CSG acquiert une position minoritaire dans la société. Les parties ont convenu de ne pas divulguer la valeur de l'investissement. L'entreprise est désormais évaluée à plus de 90 millions de dollars américains

NVD et CSG : un partenariat stratégique

« Nous sommes fiers d'accueillir un acteur industriel majeur comme CSG à titre d'investisseur et de partenaire stratégique. Au-delà de son apport en capital, CSG possède une solide expertise industrielle, une connaissance approfondie des marchés de la défense et une présence importante en Europe et ailleurs dans le monde. Nous partageons une même vision : bâtir rapidement des capacités de défense modernes pour le Canada, l'OTAN et d'autres pays alliés. Nous croyons que ce partenariat accélérera considérablement à la fois la croissance de North Vector Dynamics et la mise en service de nos technologies », a déclaré M. Paul Ziadé, Ph. D., cofondateur et chef de la direction de North Vector Dynamics.

Cet investissement réunit des forces complémentaires. NVD apporte des produits dont la propriété intellectuelle ainsi que l'autorité de conception et d'ingénierie demeurent sous contrôle canadien, tandis que CSG apporte sa base industrielle, son expertise en intégration de systèmes et son réseau commercial international.

Inscrite à la cote d'Euronext Amsterdam, CSG exporte ses produits dans plus de 70 pays du monde, emploie plus de 14 000 personnes et a déclaré un chiffre d'affaires de 6,7 milliards d'euros en 2025. En Amérique du Nord, les filiales américaines de CSG se sont vu attribuer un contrat de l'Armée de terre des États-Unis pour la construction de l'usine de fabrication de munitions Future Artillery Complex, en Iowa, ont annoncé le projet d'une nouvelle usine de fabrication de turboréacteurs et de turboréacteurs à double flux (Firecrest Aerospace) et ont lancé CSG Land Systems North America, une nouvelle filiale.

« La nature des conflits modernes évolue rapidement. Les systèmes autonomes, l'intelligence artificielle, les capteurs avancés, le guidage de précision ainsi que les capacités de défense aérienne abordables et efficaces prennent une importance croissante. North Vector Dynamics développe une série d'intercepteurs susceptibles de transformer profondément la défense aérienne au cours des prochaines années. C'est pourquoi nous avons décidé non seulement d'investir dans l'entreprise, mais surtout d'en devenir un partenaire stratégique à long terme. En plus du capital, nous voulons offrir notre expertise industrielle, nos capacités de fabrication et notre réseau commercial en Ukraine, dans les États membres de l'OTAN et auprès de pays partenaires du monde entier », a déclaré Michal Strnad, président du conseil d'administration et chef de la direction de CSG.

Une capacité canadienne souveraine en matière de missiles au service des alliés et partenaires de l'OTAN

NVD a été fondée en 2022 afin de développer des technologies de prochaine génération pour la défense aérienne et antimissile. L'entreprise a été cofondée par le chef de la direction, M. Paul Ziadé, Ph. D., et le chef de la direction scientifique, M. Craig Johansen, Ph. D., tous deux anciens professeurs de génie à l'Université de Calgary, ainsi que par M. Colin Hill, Ph. D., qui apporte une expertise en propulsion de fusées et en aérodynamique. M. Johansen a auparavant travaillé au Centre de recherche Langley de la NASA, a été titulaire de la Chaire de recherche Schulich en génie aérospatial et est un expert mondialement reconnu en propulsion hypersonique. Le général (à la retraite) Tom Lawson, qui a été chef d'état-major de la défense, soit l'officier le plus haut gradé des Forces armées canadiennes, ainsi que commandant adjoint du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD), agit à titre de conseiller stratégique.

Le premier produit commercial de l'entreprise est le CM-70, un missile intercepteur antidrone à guidage de précision et à faible coût. Il est conçu pour corriger le déséquilibre des coûts de la défense aérienne moderne en neutralisant efficacement les menaces que représentent les systèmes aériens sans pilote (UAS) à grande vitesse et très manœuvrables pour les alliés et partenaires occidentaux en Ukraine et dans la région du Golfe. Le système n'est pas assujetti à la réglementation américaine ITAR, est conforme aux exigences applicables de la NDAA et est fondé sur une architecture ouverte qui facilite son intégration aux systèmes existants de défense aérienne multicouche. Le développement du CM-70 a bénéficié d'un financement initial et d'un soutien continu aux essais de la part de Recherche et développement pour la défense Canada (RDDC), un organisme du ministère de la Défense nationale (MDN).

Outre les solutions de lutte antidrone, NVD développe des systèmes de frappe et d'interception couvrant plusieurs classes de vitesse, de portée et de charge utile, fondés sur diverses technologies de détection et de propulsion.

À propos de North Vector Dynamics

North Vector Dynamics est une entreprise canadienne de technologies de défense détenue et contrôlée par des Canadiens, spécialisée dans l'interception de précision, l'autonomie et la propulsion avancée. NVD développe une gamme complète de capacités dans le domaine des missiles - des solutions de lutte antidrone aux technologies hypersoniques - conçue pour répondre aux besoins de défense des États membres de l'OTAN ainsi que des autres pays alliés et partenaires. Appuyée par des investisseurs canadiens, américains et européens de premier plan spécialisés dans les technologies de défense, NVD est dirigée par une équipe chevronnée d'ingénieurs, de scientifiques et de spécialistes des opérations ayant acquis leur expérience dans le milieu universitaire, à la NASA et au sein des Forces armées canadiennes. Partenaire de confiance de grands entrepreneurs de la défense et d'intégrateurs de systèmes, NVD s'établit rapidement comme une entreprise innovante du secteur des technologies de défense, soutenue par du capital de risque.

Pour de plus amples renseignements : www.northvectordynamics.com

À propos de CSG

CSG N.V. (« CSG ») est une société néerlandaise et un important groupe industriel et de défense européen dont la haute direction est établie à Prague, en République tchèque. CSG met au point et fournit des technologies industrielles et de défense qui contribuent à un avenir plus sûr et plus stable. Les activités du Groupe sont axées sur le développement et la production de produits, de systèmes et de technologies d'importance stratégique pour les secteurs de la défense et des munitions, ainsi que pour des industries connexes comme l'aérospatiale. CSG exploite d'importantes installations de production aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Pologne, en Grèce, en République tchèque, en Slovaquie, en Serbie et en Inde, et exporte ses produits partout dans le monde. Le Groupe continue d'investir dans la croissance des entreprises de son portefeuille et dans l'expansion de ses principaux secteurs d'activité. Parmi ses principales entreprises figurent Excalibur Army (République tchèque, systèmes terrestres), Tatra Trucks (République tchèque, véhicules), MSM Group (Slovaquie, munitions d'artillerie) et The Kinetic Group (États-Unis, munitions de petit calibre). CSG emploie plus de 14 000 personnes au sein de ses sociétés intégrées et affiliées. En 2025, le Groupe a déclaré un chiffre d'affaires de 6,7 milliards d'euros. Les actions de CSG sont inscrites à la cote d'Euronext Amsterdam sous le symbole boursier CSG.

Pour de plus amples renseignements : www.csg.com

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