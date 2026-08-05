Zeotap führt eine durchgängige, modulare CDP-Native-App auf dem Snowflake Marketplace ein

LONDON, Aug. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zeotap, die in Europa entwickelte Customer Data Platform (CDP) für Unternehmen, bei der der Datenschutz im Mittelpunkt steht, hat heute bekannt gegeben, dass Zeotap ab sofort als native Snowflake-App auf dem Snowflake Marketplace verfügbar ist. Die komplette CDP von Zeotap läuft durchgängig innerhalb des unternehmensinternen Snowflake-Kontos, was bedeutet, dass Identitätsauflösung, Zielgruppensegmentierung, Customer-Journey-Orchestrierung und Aktivierung vollständig als containerisierte Dienste auf Snowpark Container Services (SPCS) ausgeführt werden, ohne dass Kundendaten jemals den sicheren Perimeter von Snowflake verlassen.

Warum es wichtig ist

Die Kundendaten des Unternehmens sind bereits in Snowflake gespeichert. Bei herkömmlichen CDPs müssen die Daten zunächst in ein separates, proprietäres System kopiert werden, bevor sie genutzt werden können. Dies führt zu zusätzlichen Verzögerungen, vergrößert die Prüfungsfläche und birgt Governance- und Sicherheitsrisiken, die von Daten- und Compliance-Teams am meisten beanstandet werden.

Mit der nativen App von Zeotap entfällt das Kopieren von Daten. Da die Anwendung innerhalb des Snowflake-Kontos des Kunden ausgeführt wird, verlassen die Daten niemals die Grenzen des Anbieters, gelangen niemals in eine andere Cloud und verlassen niemals den Compliance-Bereich des Kunden. Die einheitlichen Profile werden als Snowflake-Tabellen umgesetzt, die sich im Besitz des Kunden befinden und von diesem verwaltet werden. Zum Zeitpunkt der Aktivierung werden ausschließlich gehashte Zielgruppen weitergegeben – niemals unverschlüsselte personenbezogene Daten.

Dies ist insbesondere für regulierte Branchen von Bedeutung, darunter das Bankwesen, die Versicherungsbranche, die Telekommunikationsbranche und der öffentliche Sektor, in denen eine Lösung erst die Prüfungsanforderungen erfüllen muss, bevor Marketingfachleute sie nutzen können.

Eine vollständige Plattform, kein Notebook

Zeotap bietet eine umfassende Lösung für das Marketing in Unternehmen – einen „Audience Builder“ per Drag-and-Drop, eine visuelle Journey-Arbeitsfläche sowie Dashboards für Einwilligungen und Governance –, die über SPCS als maßgeschneiderte Webanwendung innerhalb von Snowflake bereitgestellt wird. Business-Teams erhalten die Benutzeroberfläche, die sie von einem eigenständigen SaaS-Produkt erwarten, während alle Datensätze in ihrem Snowflake-Konto verbleiben.

Zu den bei der Markteinführung verfügbaren Funktionen gehören:

Identitätsauflösung – deterministischer und probabilistischer Abgleich, bei dem pro Person eine dauerhafte ID generiert wird, die innerhalb des Kontos berechnet wird.

– deterministischer und probabilistischer Abgleich, bei dem pro Person eine dauerhafte ID generiert wird, die innerhalb des Kontos berechnet wird. Zielgruppenaufbau – SQL-freie Segmentierung mit Echtzeit-Schätzungen der Zielgruppengröße auf Basis von Snowflake-Daten.

– SQL-freie Segmentierung mit Echtzeit-Schätzungen der Zielgruppengröße auf Basis von Snowflake-Daten. Journey-Orchestrierung – mehrstufige, kanalübergreifende Customer Journeys mit Echtzeit-Auslösern auf Basis von Snowflake-Ereignissen.

– mehrstufige, kanalübergreifende Customer Journeys mit Echtzeit-Auslösern auf Basis von Snowflake-Ereignissen. ZeoAI auf Snowflake Cortex AI – Modelle für Kaufneigung, Abwanderung, Lifetime Value und Look-alike-Modelle, die auf den First-Party-Daten des Kunden trainiert wurden, ohne Export und ohne zweiten ML-Stack.

– Modelle für Kaufneigung, Abwanderung, Lifetime Value und Look-alike-Modelle, die auf den First-Party-Daten des Kunden trainiert wurden, ohne Export und ohne zweiten ML-Stack. Einwilligung und Governance – zweckgebundene Einwilligung, die zum Zeitpunkt der Aktivierung durchgesetzt wird; konform mit der DSGVO, dem CCPA und dem EU-KI-Gesetz.

– zweckgebundene Einwilligung, die zum Zeitpunkt der Aktivierung durchgesetzt wird; konform mit der DSGVO, dem CCPA und dem EU-KI-Gesetz. Über 250 Aktivierungsendpunkte – für Werbeplattformen, ESPs, CRMs, Retail-Media- und Kundenservice-Tools.

Mit einer festgelegten Snowflake-Ausgabenobergrenze kaufen

Zeotap auf dem Snowflake Marketplace unterstützt das „Marketplace Capacity Drawdown Program“ von Snowflake, das es berechtigten Kunden ermöglicht, die App über ihre bereits zugesagten Snowflake-Ausgaben* zu erwerben, wodurch ein separater Beschaffungszyklus, die Einbindung eines Anbieters oder ein neuer Vertrag entfallen. Kunden können bereits in acht Wochen von einer Snowflake-Verbindung zur ersten Live-Aktivierung übergehen.

„Das Frontier-Modell wird zu einer Massenware; der Kundenkontext hingegen nicht. Unternehmen haben Jahre damit verbracht, diesen Kontext in Snowflake zu konsolidieren. Unsere Aufgabe bestand darin, das gesamte CDP in die Daten zu integrieren, anstatt die Daten in das CDP zu übertragen. Wir erreichen dies, indem wir die gesamte Plattform – nicht nur eine einzelne Funktion, sondern das gesamte System – im Snowflake-Konto des Kunden betreiben, sodass die Kunden weiterhin die Kontrolle über jeden einzelnen Datensatz behalten.“ — Projjol Banerjea, Gründer & Chief Product Officer, Zeotap

„Wir haben das Snowflake Native App Framework entwickelt, damit Partner wie Zeotap ihre Anwendungen auf unserer benutzerfreundlichen, vernetzten und vertrauenswürdigen Plattform mit den Daten der Kunden verknüpfen können. Dass Zeotap auf diese Weise eine umfassende Kundendatenplattform bereitstellt, ist eine wertvolle Ergänzung des modularen Ökosystems auf dem Snowflake Marketplace.“ — Dan Waters, VP für EMEA Partners & Alliances, Snowflake

*Verfügbarkeit

Zeotap ist ab sofort als native Snowflake-App im Snowflake Marketplace verfügbar. Um eine Arbeitssitzung zu beantragen, besuchen Sie bitte: https://app.snowflake.com/marketplace/listing/GZ2FVZ7LHE7/zeotap-zeotap-composable-cdp.

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Über Zeotap

Zeotap ist eine Customer Data Platform, die Unternehmensmarken dabei unterstützt, ihre eigenen Kundendaten zu bündeln, Identitäten abzugleichen und Zielgruppen auf mehr als 250 Plattformen anzusprechen. Zeotap wurde in Europa entwickelt, wobei die Einhaltung der DSGVO und des Datenschutzes im Mittelpunkt stand. Die Lösung bietet sowohl vorgefertigte als auch individuell zusammenstellbare Bereitstellungsoptionen und wird von führenden Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel, Telekommunikation und Medien, Finanzdienstleistungen sowie Sport und Gaming eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.zeotap.com .

Medienkontakt

Ketty Gobbo, Head of Marketing

ketty.gobbo@zeotap.com