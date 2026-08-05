Zeotap lance une application native CDP composable de bout en bout sur la place de marché de Snowflake

LONDRES, 05 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zeotap, la plateforme de données clients (CDP) destinée aux entreprises, mise au point en Europe et axée sur la protection de la vie privée, a annoncé aujourd’hui son intégration en tant qu’application native Snowflake sur la place de marché de Snowflake . La CDP complète de Zeotap fonctionne de bout en bout depuis le propre compte Snowflake de l’entreprise, de sorte que la réconciliation des identités, la segmentation de l’audience, l’orchestration du parcours client et l’activation s’exécutent toutes sous forme de services conteneurisés sur Snowpark Container Services (SPCS), sans que les données des clients ne quittent jamais le périmètre sécurisé de Snowflake.

Pourquoi est-ce important

Les données des clients professionnels sont déjà stockées dans Snowflake. Les CDP traditionnelles nécessitent que les données soient copiées dans un système propriétaire distinct avant de pouvoir être utilisées, ce qui augmente la latence, élargit le champ d’audit et engendre des risques en matière de gouvernance et de sécurité auxquels les équipes chargées des données et de la conformité s’opposent le plus.

Grâce à l’application native de Zeotap, il n’est plus nécessaire de copier les données. L’application fonctionnant depuis le compte Snowflake du client, les données ne quittent jamais l’environnement du fournisseur, ne sont jamais transférées vers un autre cloud et ne sortent jamais du périmètre de conformité du client. Les profils unifiés sont matérialisés sous forme de tables Snowflake que le client possède et gère. Seules les données d’audience hachées sont transmises au moment de l’activation — jamais les données personnelles brutes.

Cela revêt une importance particulière pour les secteurs réglementés, notamment bancaire, des assurances, des télécommunications et le secteur public, où un déploiement doit répondre à des exigences d’audit avant que les spécialistes du marketing puissent les utiliser.

Une plateforme complète, et non un simple outil de gestion

Zeotap offre une expérience complète destinée aux responsables marketing, à savoir un outil de création d’audiences par glisser-déposer, un espace de conception visuel des parcours clients, ainsi que des tableaux de bord dédiés au consentement et à la gouvernance, le tout déployé sous la forme d’une application web personnalisée au sein de Snowflake via SPCS. Les équipes opérationnelles disposent de l’interface qu’elles attendent d’un produit SaaS autonome, tandis que chaque enregistrement est conservé sur leur compte Snowflake.

Fonctionnalités disponibles dès le lancement :

Réconciliation des identités — mise en correspondance déterministe et probabiliste, générant un identifiant unique et permanent par personne, calculé depuis le compte.

— mise en correspondance déterministe et probabiliste, générant un identifiant unique et permanent par personne, calculé depuis le compte. Création d’audiences — Segmentation sans SQL avec estimation en temps réel de la taille de l’audience à partir des données Snowflake.

— Segmentation sans SQL avec estimation en temps réel de la taille de l’audience à partir des données Snowflake. Orchestration du parcours client — parcours en plusieurs étapes et multicanaux, déclenchés en temps réel par des événements Snowflake.

— parcours en plusieurs étapes et multicanaux, déclenchés en temps réel par des événements Snowflake. ZeoAI sur Snowflake Cortex AI — modèles de propension, de désabonnement, de valeur à vie et de profils similaires entraînés à partir des données propriétaires du client, sans exportation ni pile d’apprentissage automatique secondaire.

— modèles de propension, de désabonnement, de valeur à vie et de profils similaires entraînés à partir des données propriétaires du client, sans exportation ni pile d’apprentissage automatique secondaire. Consentement et gouvernance — consentement fondé sur la finalité, appliqué au moment de l’activation ; conforme au RGPD, au CCPA et à la loi européenne sur l’IA.

— consentement fondé sur la finalité, appliqué au moment de l’activation ; conforme au RGPD, au CCPA et à la loi européenne sur l’IA. Plus de 250 points de connexion — vers des plateformes publicitaires, des ESP, des CRM, des solutions de « retail media » et des outils pour le service client.

Acheter avec un budget Snowflake engagé

Zeotap, disponible sur la place de marché de Snowflake, prend en charge le programme « Capacity Drawdown » de la place de marché de Snowflake, qui permet aux clients éligibles d’acheter l’application en utilisant leur budget Snowflake engagé disponible*, ce qui évite de devoir passer par un cycle d’achat distinct, une intégration du fournisseur ou la signature d’un nouveau contrat. Les clients peuvent passer d’une connexion à Snowflake à une première mise en service en seulement huit semaines.

« Le modèle frontière est en train de devenir un produit de base ; l’environnement client, lui, ne l’est pas. Les entreprises ont passé des années à consolider cet environnement dans Snowflake. Notre mission était d’intégrer l’intégralité de la plateforme CDP aux données, au lieu d’extraire les données pour les transférer vers la plateforme CDP. C’est en exploitant l’ensemble de la plateforme depuis le compte Snowflake du client — pas seulement une fonctionnalité, mais l’intégralité de la plateforme — que nous y parvenons, tout en laissant aux clients le contrôle total de chaque enregistrement. » — Projjol Banerjea, fondateur et directeur des produits chez Zeotap

« Nous avons développé le cadre d’application native Snowflake afin que des partenaires tels que Zeotap puisse intégrer leurs applications aux données des clients sur notre plateforme simple d’utilisation, connectée et fiable. Le fait que Zeotap propose ainsi une plateforme de données clients complète constitue un atout majeur pour l’écosystème modulable de la place de marché de Snowflake. » — Dan Waters, vice-président chargé des partenaires et des alliances pour la région EMEA chez Snowflake

*Disponibilité

Zeotap, en tant qu’application native Snowflake, est désormais disponible sur la place de marché de Snowflake. Pour demander une séance de travail, rendez-vous sur : https://app.snowflake.com/marketplace/listing/GZ2FVZ7LHE7/zeotap-zeotap-composable-cdp.

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À propos de Zeotap

Zeotap est une plateforme de données clients qui aide les grandes marques à unifier leurs données clients de première main, à résoudre les problèmes d’identité et à cibler des audiences sur plus de 250 canaux. Née en Europe et conçue dans le respect du RGPD et des réglementations en matière de protection de la vie privée, Zeotap propose des déploiements prêts à l’emploi ou personnalisables. Cette solution est utilisée par des entreprises de premier plan dans les secteurs de la distribution, des télécommunications et des médias, des services financiers, ainsi que du sport et des jeux vidéo. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.zeotap.com .

Contact auprès des médias

Ketty Gobbo, responsable marketing

ketty.gobbo@zeotap.com