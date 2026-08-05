Gericht hebt die Geheimhaltung wichtiger Beweismittel in der Klage von Coventry auf, aus denen hervorgeht, dass sich Abacus Global Management auf zu niedrige Schätzungen der Lebenserwartung von Lapetus stützte und Anleger in die Irre führte

Aus den bei der Versicherungsaufsichtsbehörde von Florida eingereichten Unterlagen von Lapetus geht hervor, dass das Verhältnis von tatsächlichen zu erwarteten Erträgen bei alarmierend niedrigen 41,5 % liegt

Abacus hat seine Anleger irregeführt, indem es wesentliche Fakten über den von ihm in Auftrag gegebenen Bewertungsbericht von Lewis & Ellis verschwiegen hat

FORT WASHINGTON, Pennsylvania, Aug. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry First LLC („Coventry“) und ihr Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender, Alan H. Buerger, haben in ihrem laufenden Rechtsstreit mit Abacus Global Management Inc. („Abacus“) (NYSE: ABX) ein bedeutendes Urteil erwirkt. Am 29. Juli 2026 ordnete das US-Bezirksgericht für den mittleren Bezirk von Florida die Freigabe einer Reihe wichtiger Dokumente an, deren Veröffentlichung Abacus zu verhindern versucht hatte. Dazu gehören interne Unterlagen von Abacus, aus denen hervorgeht, dass sich das Unternehmen wissentlich auf Schätzungen von Lapetus Solutions („Lapetus“) zur ungewöhnlich kurzen Lebensdauer stützte und in seiner öffentlichen Darstellung des von ihm in Auftrag gegebenen Bewertungsberichts von Lewis & Ellis entscheidende Fakten ausließ.

Coventry reicht erneut eine Klageerwiderung und Gegenklagen mit neu freigegebenen Beweismitteln ein

Gemäß der Entscheidung des Gerichts haben Coventry und Herr Buerger gestern ihre Klageerwiderung und ihre Gegenklagen gegen Abacus zusammen mit den nun freigegebenen Anlagen erneut eingereicht. Diese Beweisstücke untermauern die Behauptungen von Coventry, dass Abacus Investoren und die Öffentlichkeit darüber getäuscht habe, inwieweit das Unternehmen sich auf die von Lapetus erstellten Schätzungen der Lebenserwartung als entscheidende Grundlage für die Erstellung, den Verkauf und die Bewertung von Lebensversicherungsabwicklungsverträgen stützte, die im eigenen Portfolio von Abacus gehalten und an die ihm verbundenen verwalteten Fonds verkauft wurden – darunter auch Fonds, in die Kreditgenossenschaften mehr als 500 Millionen Dollar investiert hatten.

Aus freigegebenen Dokumenten geht hervor, dass das Verhältnis von Ist- zu Erwartungswerten (Actual-to-Expected, A/E) bei Lapetus lediglich 41,5 % betrug

Abacus hat in seinen Schriftsätzen geltend gemacht, dass die von Lapetus ermittelten Lebenserwartungen „nicht weniger genau sind als die Schätzungen anderer Anbieter von Lebenserwartungsdaten“ und dass „die dem Bundesstaat Florida gemeldeten Schätzungen von Lapetus mit denen anderer Anbieter von Lebenserwartungsdaten übereinstimmen“. Die nun freigegebenen Beweismittel zeigen jedoch, dass diese Aussagen falsch waren und dass Abacus wusste, dass sie falsch waren. Tatsächlich meldete Lapetus ein A/E-Verhältnis von lediglich 41,5 %, was bedeutet, dass weniger als die Hälfte der von Lapetus prognostizierten Todesfälle während des Erfassungszeitraums eintraten. Im Vergleich dazu haben führende Anbieter von Lebenserwartungsberechnungen öffentlich A/E-Quoten von nahezu 100 % ausgewiesen. Dieser deutliche Unterschied belegt, dass Lapetus die Lebenserwartungen systematisch unterschätzt und das Sterberisiko überbewertet hat.

Dokumente belegen, dass Abacus wusste, dass die Schätzungen von Lapetus zur Lebenserwartung durchweg zu niedrig waren

Aus weiteren freigegebenen Unterlagen geht hervor, dass Abacus sich der Diskrepanz zwischen den von Lapetus geschätzten Lebenserwartungen und den Schätzungen anderer medizinischer Risikoprüfer bewusst war. In einem kürzlich freigegebenen E-Mail-Austausch erörterte Jay Jackson, CEO von Abacus, eine Richtlinie, für die drei etablierte Anbieter von Lebenserwartungsschätzungen Werte zwischen 209 und 248 Monaten angaben, während Lapetus lediglich 72 Monate veranschlagte. Angesichts der Feststellung, dass die anfänglichen Bewertungen der Policen „wirklich hoch“ erschienen, fragte Herr Jackson: „Liegt das daran, dass wir ausschließlich Lapetus berücksichtigt haben?“ Ein weiteres Beispiel: Die kürzlich freigegebenen Dokumente enthüllen einen Schriftwechsel zwischen erfahrenen Investoren im Bereich Lebensversicherungsabwicklungen, in dem diese ihre Zurückhaltung gegenüber dem Erwerb von Lebensversicherungsabwicklungsverträgen von Abacus zu Preisen auf Basis von Lapetus zum Ausdruck bringen, da diese, wie es ein Investor formulierte, „in der Regel deutlich kürzer erscheinen als die anderer, etablierterer Anbieter von Lebensversicherungsabwicklungen (wie Ihnen sicherlich bekannt ist!)“.

Der ehemalige CEO von Lapetus erklärte, er könne nicht länger in gutem Glauben mit Abacus zusammenarbeiten

Ähnliche Bedenken äußerte der ehemalige CEO von Lapetus in einer SMS, die er an ein Vorstandsmitglied von Lapetus sandte und in der er seine Absicht zum Rücktritt bekundete. In dieser Nachricht, die als eine der Anlagen zur Klageerwiderung vorliegt, schrieb der Geschäftsführer von Lapetus: „Ich kann nicht länger in gutem Glauben mit [Abacus] zusammenarbeiten.“ Ich vertraue ihnen nicht. Da es sich um unseren wichtigsten und im Grunde einzigen Kunden handelt, kann ich dieses Unternehmen nicht länger leiten.“

Abacus hat eine irreführende Pressemitteilung zum Lewis-&-Ellis-Bericht veröffentlicht

Am 10. Juni 2025 veröffentlichte Abacus eine Pressemitteilung zu einem von dem Versicherungsmathematikunternehmen Lewis & Ellis in Auftrag gegebenen Bewertungsgutachten, um die Anleger nach der Veröffentlichung eines unabhängigen Berichts des Leerverkäufers Morpheus Research zu beruhigen. Nach Angaben von Abacus wurde der Bericht von Lewis & Ellis ohne Rückgriff auf die von Lapetus ermittelten Lebenserwartungen erstellt und ergab eine Portfoliobewertung, die innerhalb von 1 % der von Abacus angegebenen Bewertung lag. Aus den der Klageerwiderung beigefügten Unterlagen geht jedoch hervor, dass Abacus mindestens drei wesentliche Tatsachen bezüglich des Berichts ausgelassen oder falsch dargestellt hat:

Zunächst beauftragte Abacus das Unternehmen Lewis & Ellis mit der Erstellung von Bewertungen unter Zugrundelegung verschiedener Diskontsätze; die von Abacus zur Untermauerung seiner Portfoliobewertung angeführte Bewertung von Lewis & Ellis wurde jedoch unter Verwendung eines niedrigeren Diskontsatzes berechnet als der, den Abacus für seine eigene Bewertung herangezogen hatte, wodurch sich ein um mehrere Millionen Dollar höherer Bewertungsbetrag ergab. Hätte sich Abacus auf die von Lewis & Ellis ermittelte Bewertung bezogen, die unter Verwendung des Abacus-Diskontsatzes berechnet wurde, hätte die daraus resultierende Bewertung nicht, wie von Abacus behauptet, innerhalb von 1 % gelegen.

Zweitens hat Abacus es versäumt offenzulegen, dass das Unternehmen für mehr als ein Drittel der Policen, deren Bewertung es bei Lewis & Ellis in Auftrag gegeben hatte, lediglich seine eigenen „internen“ Schätzungen der Lebenserwartung vorgelegt hat, anstatt Schätzungen unabhängiger Dritter, wodurch die Unabhängigkeit und Zuverlässigkeit der in der Analyse von Lewis & Ellis verwendeten Daten beeinträchtigt wurde. Abacus hat es zudem versäumt, offenzulegen, dass Lewis & Ellis ausdrücklich darauf hingewiesen hatten, dass diese sogenannten „internen“ Schätzungen „in der Branche nicht in dieser Form herangezogen würden, da man sich dort eher auf die eher kommerziell ausgerichteten LE-Gutachten stütze.“

Drittens hat Abacus es versäumt, Lewis & Ellis alle in seinem Besitz befindlichen Schätzungen zur Lebenserwartung für die zu prüfenden Policen zur Verfügung zu stellen, obwohl Lewis & Ellis in ihrem Bericht ausdrücklich davon ausgegangen war, dass Abacus „alle relevanten Informationen zur Lebenserwartung, die von verschiedenen Anbietern von Lebenserwartungsschätzungen für einen Versicherten erstellt wurden“, bereitgestellt habe. In mehreren Fällen legte Abacus ältere – und niedrigere – Schätzungen zur Lebenserwartung vor, während das Unternehmen neuere – und höhere – Schätzungen, die ihm bereits vorlagen, zurückhielt. Indem Abacus für mehrere seiner größten Policen ältere, niedrigere Schätzwerte angab, führte das Unternehmen dazu, dass die Bewertungen dieser Policen erheblich überhöht wurden



Mehrere weitere wichtige Dokumente, die den öffentlichen Erklärungen von Abacus widersprechen, sind nach wie vor unter Verschluss. Coventry wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass alle relevanten Informationen veröffentlicht werden.

Links zu Gerichtsunterlagen

Die erneut eingereichte Klageerwiderung und die Gegenklagen von Coventry finden Sie hier https://www.coventry.com/coventry-and-alan-h-buerger-file-answer-to-abacus-global-management-first-amended-complaint/.

Über Coventry

Coventry ist Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für Lebensversicherungen. Seit mehr als 25 Jahren treiben wir die Branche voran und erweitern die Möglichkeiten für Lebensversicherungsnehmer Die umfassende Erfahrung von Coventry in Verbindung mit einem starken Engagement für Verbraucherrechte macht Coventry zum klaren Marktführer. Diese Position nutzen wir, um die Branchenstandards anzuheben und die Auswahlmöglichkeiten für Verbraucher zu erweitern. Bis heute haben wir über 6 Milliarden Dollar an Versicherungsnehmer ausgezahlt, die ihre Policen nicht mehr benötigen. Weitere Informationen über Coventry finden Sie unter Coventry.com.

Medienkontakt

Coventry First LLC

Info@Coventry.com