NEURONES : + 8 % de croissance organique au 2e trimestre 2026

INFORMATION PRESSE Nanterre, le 5 août 2026 (après Bourse)
Rubrique : C.A. 1er semestre 2026
+ 8% de croissance organique au 2e trimestre 2026
|C.A. (en millions d’euros)
|2025
|2026
|croissance
|dont organique
|1er trimestre
|214,1
|227,7
|+ 6,3%
|+ 5,6%
|2e trimestre
|210,2
|227,1
|+ 8,0%
|+ 8,0%
|Total 1er semestre
|424,3
|454,8
|+ 7,2%
|+ 6,9%
Réalisations
La croissance organique du deuxième trimestre accélère pour atteindre 8%.
Les progressions les plus marquées concernent les activités Data, les projets Digitaux, les missions d’ITSM (ServiceNow) ainsi que le Business Process Management. Parallèlement, le déploiement de l’Intelligence Artificielle agentique se poursuit, tant au travers de projets réalisés pour les clients (plateformes agentiques, développement d’agents, déploiement et exploitation récurrente) que dans l’optimisation des processus internes.
Le résultat opérationnel (*) du semestre s’établit à 8,7% du chiffre d’affaires, en nette progression par rapport au 1er semestre 2025 (7,8%).
Perspectives
Pour l’ensemble de l’année, NEURONES rehausse sa prévision de chiffre d’affaires qui sera supérieur à 900 M€ et confirme un résultat opérationnel d’environ 9%.
(*) non audité et après 0,5% de charges liées aux actions gratuites.
A propos de NEURONES
Avec 7 400 personnes, figurant parmi les leaders français du conseil en management et des services numériques, NEURONES accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs projets digitaux, la transformation de leurs infrastructures informatiques et l’adoption de l’IA.
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