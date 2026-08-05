GROUPE BNP PARIBAS : COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DU 2EME AMENDEMENT AU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL ET RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025

 | Source: BNP Paribas SA BNP Paribas SA

        

MISE À DISPOSITION DU 2ème AMENDEMENT
AU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL
ET RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 5 août 2026

BNP Paribas annonce que le 2ème amendement au Document d’enregistrement universel et Rapport financier annuel 2025 en langue française a été publié.

Cet amendement a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 5 août 2026 sous le n° D.26-0112-A02.

Ce document est disponible sur le site internet de BNP Paribas à l’adresse https://invest.bnpparibas/recherche/rapports/documents/rapports-financiers-et-sociaux et sur le site internet de l’AMF.

Pièce jointe


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Mise à disposition du 2e amendement DEU 2025
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