GROUPE BNP PARIBAS : COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DU 2EME AMENDEMENT AU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL ET RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025

MISE À DISPOSITION DU 2ème AMENDEMENT
AU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL
ET RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 5 août 2026
BNP Paribas annonce que le 2ème amendement au Document d’enregistrement universel et Rapport financier annuel 2025 en langue française a été publié.
Cet amendement a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 5 août 2026 sous le n° D.26-0112-A02.
Ce document est disponible sur le site internet de BNP Paribas à l’adresse https://invest.bnpparibas/recherche/rapports/documents/rapports-financiers-et-sociaux et sur le site internet de l’AMF.
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