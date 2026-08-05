SOGECLAIR SIGNE UN PROTOCOLE D'ACCORD AVEC AKKODIS EN VUE DE LA CESSION DE SES ACTIVITÉS D'INGÉNIERIE DÉDIÉES À AIRBUS

Blagnac, France, 05 août 2026 après séance de cotation - Dans le prolongement de son annonce du 18 mai 2026 relative à un projet de cession de ses activités d'ingénierie dédiées à Airbus, Sogeclair annonce avoir signé un protocole d'accord avec Akkodis, leader mondial du conseil en ingénierie numérique, en vue de la cession de ces activités.

Cette transaction reflète une ambition commune de soutenir le développement à long terme de ces activités dans un environnement de marché porté par les besoins croissants en ingénierie et en technologies de pointe dans le secteur de l'aéronautique.

Pour Akkodis, cela s'inscrirait dans sa vision stratégique visant à diversifier et renforcer son portefeuille, en développant ses capacités dans l'aéronautique, dans les domaines des aérostructures, cabines et de l’ingénierie de production.

Pour Sogeclair, cela soutiendrait la poursuite de sa stratégie visant à renforcer ses activités d'ingénierie et de fabrication à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle de vie du produit, tout en soutenant sa diversification sur des marchés tels que l'aviation d'affaires et la défense.

À l'issue de l'opération, Airbus demeurerait l'un des principaux clients de Sogeclair, notamment au travers de ses activités industrielles en thermoplastiques.

La réalisation de la transaction reste soumise aux autorisations réglementaires requises et est envisagée à l'horizon du quatrième trimestre 2026.

À PROPOS DE SOGECLAIR

Fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, SOGECLAIR apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

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