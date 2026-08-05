Concentrix und Currys gewinnen den NiCE International CX Excellence Award für die Neugestaltung der Kundenbindung

NEWARK, Kalifornien, Aug. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Concentrix Corporation (NASDAQ: CNXC), ein weltweit führender Anbieter von Technologie und Dienstleistungen, und ihr Kunde Currys, der führende Omnichannel-Technologie-Einzelhändler Großbritanniens, haben den NiCE 2026 International CX Excellence Award für „Excellence in Engagement Orchestration (EMEA)“ gewonnen. Damit werden ihre Erfolge bei der Neugestaltung der Kundeninteraktion durch intelligente Koordination und personalisierte Erlebnisse gewürdigt.

Der auf der NiCE World London verliehene Preis würdigt Unternehmen, die das Kundenerlebnis durch technologiegestützte Abläufe, intelligente Koordination und Innovationen neu definieren, die messbare geschäftliche Auswirkungen haben.

Concentrix erhielt die Auszeichnung dafür, dass es Currys dabei unterstützt hat, mithilfe von NiCE CXone seine Abläufe in ein modernes Interaktionsökosystem umzugestalten, das Kundeninteraktionen über den gesamten Lebenszyklus hinweg miteinander verknüpft – vom Kauf über die Lieferung bis hin zur Installation, zum Support, zu Reparaturen und zur weiteren Nutzung. Die Lösung vereinheitlichte die Kundeninteraktion über alle Kanäle hinweg und verwandelte fast sechs Millionen Kundeninteraktionen pro Jahr in verwertbare Erkenntnisse, was zu zweistelligen Zuwächsen führte, darunter auch beim Net Promoter Score des Unternehmens.

„Gemeinsam mit Concentrix und NiCE haben wir die Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden während ihrer gesamten Customer Journey in Kontakt treten, neu konzipiert“, so Chris Stroud, Leiter des Customer Management Centre bei Currys. „Concentrix hat uns dabei geholfen, leistungsstarke Technologie in messbare Geschäftsergebnisse, kontinuierliche Innovation und eine stärkere Kundenbindung umzusetzen – und damit eine solide Grundlage für die Zukunft zu schaffen.“

„Die Zukunft des Kundenerlebnisses entsteht in Echtzeit, da sich die Erwartungen der Kunden rasant wandeln und damit neu definieren, wie Marken mit ihren Kunden interagieren, Probleme lösen und dauerhafte Kundenbindung aufbauen“, sagt Chris Caldwell, President und CEO von Concentrix. „Es ist uns eine Ehre, von NiCE für unsere Zusammenarbeit mit Currys ausgezeichnet zu werden. Diese Auszeichnung zeigt, was möglich ist, wenn leistungsstarke Technologie, operatives Know-how und ein gemeinsames Bekenntnis zur Innovation zusammenkommen, um für die Kunden nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.“

Die Anerkennung unterstreicht einmal mehr die sich vertiefende strategische Partnerschaft zwischen Concentrix und NiCE. Concentrix hat kürzlich im 360-Partnerprogramm von NiCE den Platin-Status erreicht. Dies spiegelt die umfassende Erfahrung beider Unternehmen bei der Bereitstellung koordinierter Lösungen für das Kundenerlebnis in komplexen Unternehmensumgebungen und regulierten Bereichen wider.

„Gemeinsam unterstützen NiCE und Concentrix Unternehmen dabei, ihre Kundeninteraktion zu modernisieren“, so Darren Rushworth, President von NiCE International. „Durch die Kombination von agentischen Lösungen der Enterprise-Klasse mit umfassender Integration, Orchestrierung und operativem Fachwissen unterstützen wir Unternehmen dabei, Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Anfang bis Ende besser vernetzt, intelligenter und effektiver sind.“

Über Currys

Currys plc ist ein führender Omnichannel-Einzelhändler für Technologieprodukte und -dienstleistungen, der sowohl online als auch über 702 Filialen in 6 Ländern tätig ist. Wir helfen jedem und jeder dabei, fantastische Technik zu genießen – ganz gleich, wie er oder sie bei uns einkaufen möchte. In Großbritannien und Irland sind wir unter dem Namen Currys tätig, und in Großbritannien betreiben wir unser eigenes virtuelles Mobilfunknetz, iD Mobile. In den nordischen Ländern sind wir unter der Marke Elkjøp tätig. Wir sind Marktführer in allen Märkten, versorgen alle Haushalte und beschäftigen mehr als 25.000 kompetente und engagierte Mitarbeitende. Wir helfen jedem dabei, fantastische Technologie zu genießen, indem wir es unseren Kunden leicht machen, die richtigen Produkte und Dienstleistungen zu entdecken, auszuwählen, sich diese leisten zu können und optimal zu nutzen. Dank unserer Größe, unserer Fachkompetenz und unserer umfangreichen Netzwerke in den Bereichen Reparatur, Vertrieb und Kundendienst sind wir in der einzigartigen Lage, Millionen von Kunden in unseren Märkten zu bedienen. Wir setzen uns außerdem dafür ein, die Lebensdauer von Technik durch Reparatur, Recycling und Wiederverwendung zu verlängern, gleichzeitig unsere Umweltbelastung zu verringern und bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Durch energieeffiziente Produkte und Partnerschaften mit gemeinnützigen Organisationen tragen wir dazu bei, dass mehr Menschen von dieser großartigen Technologie profitieren können.

Über NiCE

NiCE (NASDAQ: NICE) verändert die Welt mit KI, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht. Unsere speziell entwickelten, KI-gestützten Plattformen automatisieren Kundeninteraktionen und wandeln sie in proaktive, sichere und intelligente Maßnahmen um. So befähigen wir Einzelpersonen und Organisationen, innovativ zu sein und zu handeln – von der Interaktion bis zur Lösung. Die Plattformen von NiCE genießen das Vertrauen von Unternehmen in über 150 Ländern weltweit und werden branchenübergreifend eingesetzt. Sie verbinden Menschen, Systeme und Arbeitsabläufe, um in großem Maßstab intelligenter zu arbeiten, die Leistung im gesamten Unternehmen zu steigern und nachweisbare, messbare Ergebnisse zu erzielen.

Über uns: Wir treiben eine Welt an, die funktioniert

Concentrix (NASDAQ: CNXC) ist ein Fortune 500®-Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, das den weltweit führenden Marken dabei hilft, intelligente Abläufe zu entwickeln, die sich in der Praxis bewähren. Wir entwickeln, realisieren und betreiben integrierte Lösungen, die Mensch und KI miteinander verbinden. Dabei nutzen wir Erkenntnisse aus Milliarden von Interaktionen aus der Praxis, um mehr als 2.000 der komplexesten Unternehmen weltweit bei der Bewältigung ihrer schwierigsten geschäftlichen Herausforderungen zu unterstützen. Mit mehr als 20 Jahren operativer Erfahrung und praxiserprobter KI sind wir der Partner für intelligente Transformation, der Kunden aus allen wichtigen Branchen dabei unterstützt, ihre Ziele in messbare und skalierbare Ergebnisse umzusetzen. Praktisch überall. Besuchen Sie concentrix.com, um mehr zu erfahren.

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