Concentrix et Currys remportent le prix international d’excellence CX de NiCE pour la transformation de l’engagement client

NEWARK, Californie, 05 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Concentrix Corporation (NASDAQ : CNXC), leader mondial de la technologie et des services, et son client Currys, premier distributeur omnicanal de produits technologiques au Royaume-Uni, ont remporté le prix international d’excellence CX 2026 de NiCE, dans la catégorie « Excellence in Engagement Orchestration » (région EMEA), pour avoir transformé l’engagement client grâce à une orchestration intelligente et à des expériences personnalisées.

Décerné lors de NiCE World London, ce prix distingue les organisations qui redéfinissent l’expérience client grâce à des opérations pilotées par la technologie, à une orchestration intelligente et à des innovations générant un impact mesurable sur les résultats de l’entreprise.

Concentrix a remporté ce prix pour avoir accompagné Currys dans la transformation de ses opérations en un écosystème moderne d’engagement client grâce à NiCE CXone, en assurant la continuité des interactions avec les clients, de l’achat et de la livraison à l’installation, à l’assistance, aux réparations et au service après-vente. La solution a permis d’unifier les interactions avec les clients sur l’ensemble des canaux, transformant près de six millions d’interactions annuelles en informations exploitables et générant des progressions à deux chiffres sur plusieurs indicateurs, dont le Net Promoter Score (NPS) de l’entreprise.

« Avec Concentrix et NiCE, nous avons repensé la façon dont nous interagissons avec nos clients tout au long de leur relation avec nous », a déclaré Chris Stroud, directeur du Customer Management Centre de Currys. « Concentrix nous a aidés à transformer une technologie de pointe en résultats mesurables pour l’entreprise, à stimuler l’innovation continue et à renforcer la fidélisation de nos clients, tout en posant des bases solides pour l’avenir. »

« L’avenir de l’expérience client se construit en temps réel, à mesure que l’évolution rapide des attentes des clients redéfinit la manière dont les marques interagissent avec eux, résolvent leurs problèmes et renforcent leur fidélisation sur le long terme », a déclaré Chris Caldwell, président-directeur général de Concentrix. « Nous sommes fiers d’être récompensés par NiCE pour notre collaboration avec Currys. Cette distinction témoigne de ce qu’il est possible d’accomplir lorsqu’une technologie de pointe, une solide expertise opérationnelle et un engagement commun en faveur de l’innovation se conjuguent pour créer des bénéfices tangibles pour les clients. »

Cette récompense met également en lumière le renforcement de la relation stratégique entre Concentrix et NiCE. Concentrix a récemment obtenu le statut Platinum dans le cadre du programme partenaires 360 de NiCE, qui témoigne de la solide expérience des deux entreprises dans la mise en œuvre de solutions d’expérience client orchestrées dans des environnements complexes et fortement réglementés.

« Ensemble, NiCE et Concentrix accompagnent les organisations dans la modernisation de leurs interactions avec leurs clients », a déclaré Darren Rushworth, président de NiCE International. « En combinant des solutions agentiques de niveau entreprise avec une intégration poussée, des capacités d’orchestration et une solide expertise opérationnelle, nous aidons les entreprises à créer des expériences client plus connectées, plus intelligentes et plus efficaces, de bout en bout. »

À propos de Currys

Currys plc est l’un des principaux distributeurs omnicanaux de produits et de services technologiques, présent en ligne et dans 702 magasins répartis dans six pays. Nous aidons chacun à profiter d’une technologie exceptionnelle, quel que soit son mode d’achat. Au Royaume-Uni et en Irlande, nous opérons sous l’enseigne Currys et, au Royaume-Uni, nous exploitons notre propre réseau mobile virtuel, iD Mobile. Dans les pays nordiques, nous sommes présents sous la marque Elkjøp. Nous sommes leaders sur tous nos marchés, sommes capables de répondre aux besoins de tous les foyers, et comptons plus de 25 000 collaborateurs compétents et engagés. Nous aidons chaque client à profiter pleinement d’une technologie exceptionnelle en simplifiant chaque étape, de la découverte au choix des produits et services adaptés jusqu’à leur utilisation au quotidien. Grâce à notre envergure, notre expertise et nos vastes réseaux de réparation, de distribution et d’assistance, nous sommes particulièrement bien placés pour servir des millions de clients sur l’ensemble de nos marchés. Nous nous engageons également à prolonger la durée de vie de la technologie grâce à la réparation, au recyclage et au réemploi, tout en réduisant notre impact environnemental et en œuvrant pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. Grâce à des produits économes en énergie et à des partenariats avec des associations caritatives, nous permettons à un plus grand nombre de personnes de profiter d’une technologie exceptionnelle.

À propos de NiCE

NiCE (NASDAQ : NICE) transforme le monde grâce à une IA centrée sur l’humain. Nos plateformes d’IA spécialement conçues automatisent les engagements clients pour générer des actions proactives, sécurisées et intelligentes, permettant aux individus et aux organisations d’innover et d’agir, de l’interaction à la résolution. Adoptées par des organisations dans plus de 150 pays à travers le monde, les plateformes de NiCE sont largement utilisées dans de nombreux secteurs. Elles connectent les personnes, les systèmes et les flux de travail afin de permettre aux organisations de gagner en efficacité à grande échelle, renforcer leurs performances et générer des résultats mesurables et éprouvés.

À propos de nous : Powering a World That Works

Concentrix (NASDAQ : CNXC) est une entreprise technologique et de services classée au Fortune 500®, qui aide les plus grandes marques au monde à créer des opérations intelligentes générant des résultats concrets dans le monde réel. Nous concevons, développons et exploitons des solutions intégrées associant l’humain et l’IA, en tirant parti des enseignements issus de milliards d’interactions réelles pour aider plus de 2 000 des organisations les plus complexes au monde à résoudre leurs défis les plus critiques. Forts de plus de 20 ans d’expérience opérationnelle et d’une IA éprouvée en conditions réelles, nous accompagnons des clients issus des principaux secteurs d’activité dans leur transformation intelligente, en les aidant à faire de leurs ambitions une réalité grâce à des résultats mesurables et reproductibles à grande échelle. Quasiment partout. Consultez le site concentrix.com pour en savoir plus.

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Déclaration « Safe Harbor »

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de l’article 27A de la loi américaine Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act (loi sur les bourses de valeurs) de 1934, dans sa version modifiée. Les déclarations prospectives comprennent notamment celles relatives aux capacités et au positionnement de la société pour générer des résultats d’entreprise et relever les défis de ses clients, ainsi que celles contenant des termes tels que « croire », « prévoir », « pouvoir », « devoir », « fournir » ou d’autres expressions similaires. Ces déclarations prospectives sont par nature incertaines et comportent des risques et incertitudes importants qui pourraient entraîner des différences substantielles entre les résultats réels et ceux indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations. Les risques et incertitudes comprennent notamment ceux liés à la capacité de la société à mettre en œuvre sa stratégie avec succès, aux conditions concurrentielles de son secteur d’activité, ainsi qu’à d’autres facteurs décrits dans son rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 30 novembre 2025, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), et dans ses documents ultérieurs déposés auprès de la SEC. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, lesquelles ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont formulées.

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