INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES

Nyxoah Publie ses Résultats Financiers et Opérationnels du Deuxième Trimestre et du Premier Semestre 2026

L’exécution commerciale aux États-Unis soutient la dynamique du lancement et se traduit par une croissance séquentielle de 22 % du chiffre d’affaires américain au deuxième trimestre 2026 par rapport au premier trimestre 2026

Mont-Saint-Guibert, Belgique – 5 août 2026, 22h05 CET / 16h05 ET – Nyxoah SA (Euronext Bruxelles/Nasdaq : NYXH) (« Nyxoah » ou la « Société »), société de technologie médicale spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter l’Apnée Obstructive du Sommeil (AOS), a publié aujourd’hui ses résultats financiers et opérationnels du deuxième trimestre et du premier semestre 2026.

Faits marquants financiers et opérationnels

Résultats financiers Le chiffre d’affaires net aux États-Unis du deuxième trimestre 2026 s’est élevé à 5,2 millions d’euros, soit une croissance séquentielle de 22 % par rapport au chiffre d’affaires net américain du premier trimestre 2026 Le chiffre d’affaires net mondial du deuxième trimestre 2026 s’est élevé à 7,7 millions d’euros, soit une croissance séquentielle de 21 % par rapport au chiffre d’affaires net mondial du premier trimestre 2026 Le chiffre d’affaires net mondial du premier semestre 2026 s’est élevé à 14,0 millions d’euros, contre 2,4 millions d’euros au premier semestre 2025 Obtention d’un financement global de 110 millions de dollars au cours du deuxième trimestre 2026. Au 30 juin 2026, la trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les actifs financiers s'élevaient à 97,8 millions d'euros

Principaux indicateurs commerciaux aux États-Unis 40 commerciaux actifs, concentrés sur la couverture de 200 centres HGNS à haut volume 55 nouveaux chirurgiens formés au deuxième trimestre, portant le total à 262 chirurgiens formés 89 nouveaux centres activés au deuxième trimestre, portant le total à 180 centres actifs à haut volume 427 patients en cours d’autorisation préalable à l’entrée du troisième trimestre 2026, soit une augmentation de 77 % par rapport au nombre de patients en cours d’autorisation préalable au début du deuxième trimestre 2026

Environnement du remboursement aux États-Unis Taux d’approbation de 100 % sur les demandes d’autorisation préalable examinées Clarté pour Genio, avec le C-Code Medicare 8011 et les codes CPT existants des organismes payeurs privés Le CMS a proposé pour 2027 des hausses de remboursement de respectivement 12 % en milieu hospitalier ambulatoire et 15 % en centres de chirurgie ambulatoire Les prochaines réunions du comité éditorial CPT associeront l’AAO-HNS et l’industrie pour discuter d’un codage HGNS complet

Organisation de la journée investisseurs du 8 juillet – Link to the replay Des perspectives indépendantes de médecins ORL et du sommeil, qui ont souligné le profil clinique différencié de Genio et leur intention d’en étendre l’utilisation à leurs populations de patients Un groupe d’experts en remboursement a confirmé la solidité et la pérennité de la couverture HGNS à long terme, Genio étant bien positionné dans les futurs scénarios de codage



"Le doublement du nombre de centres actifs au deuxième trimestre et la forte accélération de notre pipeline de patients démontrent l’adhésion et l’enthousiasme croissants des médecins et des patients à l’égard de Genio", a commenté Olivier Taelman, Chief Executive Officer de Nyxoah. "Avec un C-Code dédié à Genio pour les patients Medicare et un nouveau trimestre à 100 % d’approbation des autorisations préalables pour les patients couverts par les organismes payeurs privés et le programme WISeR, nous sommes confiants dans le fait que l’environnement de remboursement actuel soutient l’accélération de notre croissance du chiffre d’affaires aux États-Unis. La clôture récente de notre financement de 110 millions de dollars fournit les capitaux nécessaires pour investir davantage dans l’organisation commerciale américaine de Genio au second semestre 2026."

Résultats pour les 3 et 6 mois clôturés le 30 juin 2026

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires net du deuxième trimestre 2026 s’est élevé à 7,7 millions d’euros, contre 1,3 million d’euros au deuxième trimestre 2025. Le chiffre d’affaires net du premier semestre 2026 s’est élevé à 14,0 millions d’euros, contre 2,4 millions d’euros au premier semestre 2025. Ces augmentations du chiffre d’affaires net s’expliquent principalement par la poursuite de l’expansion des activités de commercialisation aux États-Unis à la suite de l’approbation de la FDA en août 2025, ainsi que par la croissance sur les marchés internationaux.





Coût des biens vendus

Le coût des biens vendus s’est élevé à 3,1 millions d’euros au deuxième trimestre 2026, générant un bénéfice brut de 4,6 millions d’euros et une marge brute de 60 % au deuxième trimestre 2026, contre un coût des biens vendus de 0,5 million d’euros au deuxième trimestre 2025, générant un bénéfice brut de 0,9 million d’euros et une marge brute de 63 % au deuxième trimestre 2025. L’augmentation du coût des biens vendus résulte principalement de l’augmentation du chiffre d’affaires. La diminution de la marge brute s’explique principalement par une part plus importante de chiffre d’affaires aux États-Unis.

Le coût des biens vendus du premier semestre 2026 s’est élevé à 5,8 millions d’euros, contre 0,9 million d’euros au premier semestre 2025, générant un bénéfice brut de 8,2 millions d’euros et une marge brute de 59 % au premier semestre 2026, contre un bénéfice brut de 1,5 million d’euros et une marge brute de 63 % au premier semestre 2025. La diminution de la marge brute s’explique principalement par des problèmes de rendement de production au premier trimestre 2026 et par une part plus importante de chiffre d’affaires aux États-Unis.

Recherche et Développement

Au deuxième trimestre 2026, les dépenses de recherche et développement se sont élevées à 9,5 millions d’euros, contre 10,1 millions d’euros au deuxième trimestre 2025. Au premier semestre 2026, les dépenses de recherche et développement se sont élevées à 18,3 millions d’euros, contre 19,0 millions d’euros au premier semestre 2025. Ces diminutions des dépenses de recherche et développement s’expliquent principalement par une baisse des dépenses de développement produit.





Frais de vente, généraux et administratifs

Au deuxième trimestre 2026, les frais de vente, généraux et administratifs se sont élevés à 15,6 millions d’euros, contre 10,7 millions d’euros au deuxième trimestre 2025. Au premier semestre 2026, les frais de vente, généraux et administratifs se sont élevés à 31,0 millions d’euros, contre 23,1 millions d’euros au premier semestre 2025. Ces augmentations des frais de vente, généraux et administratifs résultent principalement de la poursuite du développement de l’organisation commerciale de la Société aux États-Unis, y compris les fonctions de vente, de marketing et d’accès au marché.





Perte d’exploitation

La perte d’exploitation totale du deuxième trimestre 2026 s’est élevée à 20,6 millions d’euros, contre 19,9 millions d’euros au deuxième trimestre 2025. La perte d’exploitation totale du premier semestre 2026 s’est élevée à 41,1 millions d’euros, contre 40,5 millions d’euros au premier semestre 2025. Ces augmentations de la perte d’exploitation reflètent la progression du chiffre d’affaires net, compensée par des investissements accrus destinés à soutenir le développement de l’organisation commerciale de la Société aux États-Unis.





Position de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les actifs financiers s'élevaient à 97,8 millions d'euros au 30 juin 2026, contre 48,0 millions d’euros au 31 décembre 2025.

Perspectives financières pour l’ensemble de l’année 2026

La Société continue de tabler sur un chiffre d’affaires net mondial compris entre 36 et 40 millions d’euros pour l’ensemble de l’année 2026.

La Société continue de tabler sur une marge brute comprise entre 60 % et 62 % pour l’ensemble de l’année 2026.

La Société table désormais sur des charges d’exploitation totales comprises entre 99 et 102 millions d’euros pour l’ensemble de l’année 2026. Cette hausse d’environ 1 million d’euros est due à la charge non récurrente de paiements fondés sur des actions d’environ 0,9 million d’euros liée au repricing des plans d’intéressement en actions des employés, comptabilisée au deuxième trimestre.

La Société continue de tabler sur des charges d’exploitation décaissables non-GAAP comprises entre 88 et 90 millions d’euros pour l’ensemble de l’année 2026. Les charges d’exploitation décaissables non-GAAP correspondent aux charges d’exploitation totales attendues, diminuées des charges non décaissables telles que les amortissements, les dépréciations et les paiements fondés sur des actions.

Conférence téléphonique et webcast

La direction de la Société tiendra une conférence téléphonique consacrée aux résultats financiers le mercredi 5 août 2026 à 22h30 CET / 16h30 ET.

Le webcast de la conférence sera accessible via la page Investor Relations du site internet de Nyxoah ou via ce lien : Nyxoah's Q2 Earnings Call Webcast. Pour ceux qui ne prévoient pas de poser de question à la direction, la Société recommande de suivre la conférence via le webcast.

Si vous souhaitez poser une question, veuillez utiliser le lien suivant : Nyxoah's Q2 2026 Earnings Call. Après inscription, un e-mail vous sera envoyé avec les détails de connexion et un code d’accès unique requis pour rejoindre la conférence en direct. Afin d’être connecté avant le début de la conférence, la Société suggère de s’inscrire au moins 10 minutes avant le début de celle-ci.

Le webcast archivé sera disponible en replay peu après la fin de la conférence.

Mesures Financières Non-GAAP

Ce communiqué de presse contient des mesures financières non-GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), dont les charges d’exploitation décaissables non-GAAP. Les charges d’exploitation décaissables non-GAAP sont calculées en excluant des charges d’exploitation GAAP certains éléments, notamment les amortissements, les dépréciations, les frais de recherche et développement capitalisés, les pertes de valeur sur immobilisations incorporelles et les paiements fondés sur des actions. Ces mesures financières non-GAAP sont présentées parce que la Société estime qu’elles constituent des indicateurs utiles de sa performance opérationnelle. La direction utilise ces mesures financières non-GAAP comme indicateurs de la performance opérationnelle de la Société et à des fins de planification, notamment pour l’établissement du budget opérationnel annuel et des projections financières de la Société. La Société estime que ces mesures sont utiles aux investisseurs en tant qu’informations complémentaires, car elles sont fréquemment utilisées par les analystes, les investisseurs et les autres parties intéressées pour évaluer les sociétés de son secteur. Ces mesures financières non-GAAP ne doivent pas être considérées comme des alternatives ou comme supérieures à toute autre mesure de performance établie conformément aux principes GAAP. Elles ne sauraient être interprétées comme impliquant que les résultats futurs de la Société ne seront pas affectés par des éléments inhabituels ou non récurrents. Les définitions retenues par la Société pour les charges d’exploitation décaissables non-GAAP ne sont pas nécessairement comparables aux agrégats de même intitulé publiés par d’autres sociétés, en raison de méthodes de calcul différentes.

À propos de Nyxoah

Nyxoah opère dans le secteur des technologies médicales. Elle se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La principale solution de Nyxoah est le système Genio®, une thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse sans sonde et sans batterie qui a reçu le marquage CE, centrée sur le patient et destinée à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), le trouble respiratoire du sommeil le plus courant au monde. Ce dernier est associé à un risque accru de mortalité et des comorbidités, dont les maladies cardiovasculaires. La vision de Nyxoah est que les patients souffrant de SAOS doivent pouvoir profiter de nuits réparatrices et vivre pleinement leur vie.

À la suite de la finalisation probante de l’étude BLAST OSA, le système Genio® a reçu le marquage européen CE en 2019. Nyxoah a réalisé avec succès deux IPO : l’une sur Euronext Bruxelles en septembre 2020 et l’autre sur le NASDAQ en juillet 2021. Grâce aux résultats positifs de l’étude BETTER SLEEP, Nyxoah a reçu le marquage CE pour l’extension de ses indications thérapeutiques aux patients souffrant de collapsus concentrique complet (CCC), pour lesquels les thérapies concurrentes sont actuellement contre-indiquées. En outre, la Société a annoncé les résultats positifs de l’étude pivot DREAM IDE en 2024 et l’obtention de l’approbation de la FDA en août 2025.

Pour plus d’informations, visitez www.nyxoah.com



Attention – Marquage CE depuis 2019. Approuvé par la FDA en août 2025 en tant que dispositif disponible uniquement sur prescription médicale.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations, convictions et opinions contenues dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective et reflètent les attentes actuelles de la Société ou, le cas échéant, de ses administrateurs ou de sa direction concernant le système Genio ; les avantages potentiels du système Genio ; les objectifs de Nyxoah concernant l’utilisation potentielle du système Genio ; la stratégie de commercialisation de la Société et son entrée sur le marché américain ; les résultats d’exploitation, la situation financière, la liquidité, la performance, les perspectives, la croissance, les revenus futurs, les charges d’exploitation futures, les marges brutes futures et les stratégies de la Société. De par leur nature, les déclarations prospectives comportent un certain nombre de risques, d’incertitudes, d’hypothèses et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats ou événements réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes, hypothèses et facteurs pourraient avoir un impact négatif sur l’issue et les conséquences financières des projets et événements décrits dans le présent document. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les risques et incertitudes exposés dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel de la Société sur le formulaire 20-F pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 26 mars 2026, ainsi que dans les rapports ultérieurs que la Société dépose auprès de la SEC. Une multitude de facteurs, y compris, sans s’y limiter, les changements dans la demande, la concurrence et la technologie, peuvent entraîner des événements, des performances ou des résultats réels sensiblement différents de toute évolution prévue. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse concernant des tendances ou des activités passées ne constituent pas des garanties de performances futures et ne doivent pas être interprétées comme une assurance que ces tendances ou activités se poursuivront à l’avenir. En outre, même si les résultats ou les développements réels correspondent aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, ces résultats ou développements ne sont pas nécessairement indicatifs des résultats ou développements à venir. Aucune déclaration ni garantie n’est faite quant à l’exactitude ou à l’équité de ces déclarations prospectives. En conséquence, la Société décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou des révisions des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse à la suite d’un changement dans les attentes ou d’un changement dans les événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées, sauf si la loi ou la réglementation l’exige expressément. Ni la Société, ni ses conseillers ou représentants, ni aucune de ses filiales, ni les dirigeants ou employés de ces entités ne garantissent que les hypothèses sous-jacentes à ces déclarations prospectives sont exemptes d’erreurs, et n’acceptent aucune responsabilité quant à l’exactitude future des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ou à la réalisation effective des développements prévus. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse.

COMPTES CONSOLIDÉS DE PERTE ET DE PERTE GLOBALE (non audités) (en milliers EUR)

Pour les 3 mois clôturés le 30 juin Pour les 6 mois clôturés le 30 juin 2026 2025 2026 2025 Chiffre d’affaires 7 675 1 340 14 047 2 404 Coût des biens vendus (3 091) (490) (5 826) (896) Bénéfice brut € 4 584 € 850 € 8 221 € 1 508 Dépenses de recherche et développement (9 543) (10 059) (18 347) (19 048) Frais de vente, généraux et administratifs (15 618) (10 672) (30 992) (23 063) Autres produits/(charges) (11) 31 29 115 Perte d’exploitation de la période € (20 588) € (19 850) € (41 089) € (40 488) Produits financiers 1 179 2 858 2 468 5 480 Charges financières (13 078) (3 337) (9 421) (7 579) Perte de la période avant impôts € (32 487) € (20 329) € (48 042) € (42 587) Impôts sur le résultat (477) (278) (868) (404) Perte de la période € (32 964) € (20 607) € (48 910) € (42 991) Perte attribuable aux détenteurs de capitaux propres € (32 964) € (20 607) € (48 910) € (42 991) Autres éléments du résultat global Éléments susceptibles d’être ultérieurement reclassés en résultat (nets d’impôt) Écarts de conversion de devises 310 232 1 230 Perte globale totale de l’exercice, nette d’impôt € (32 654) € (20 375) € (48 909) € (42 761) Perte attribuable aux détenteurs de capitaux propres € (32 654) € (20 375) € (48 909) € (42 761) Perte de base par action (en EUR) € (0,578) € (0,551) € (0,976) € (1,149) Perte diluée par action (en EUR) € (0,578) € (0,551) € (0,976) € (1,149)





Informations financières intermédiaires consolidées condensées non auditées au 30 juin 2026 et pour les 6 mois clôturés à cette date – État Consolidé intermédiaire de la Situation Financière (non audité) (en milliers EUR) Au 30 juin

2026 31 décembre 2025 ACTIFS Actifs non courants Immobilisations corporelles 4 159 4 052 Immobilisations incorporelles 48 016 50 108 Droits d’utilisation 1 775 1 293 Actif d’impôt différé 10 87 Autres créances à long terme 1 831 1 718 € 55 791 € 57 258 Actifs courants Stocks 3 706 4 660 Créances clients 6 849 5 254 Actifs sur contrats 100 261 Autres créances 3 432 2 209 Autres actifs courants 803 828 Actifs financiers 33 670 18 000 Trésorerie et équivalents de trésorerie 64 115 30 001 € 112 675 € 61 213 Total de l’actif € 168 466 € 118 471 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS Capital social et réserves Capital social 7 075 6 505 Prime d’émission 415 011 335 134 Réserve de paiements fondés sur des actions 13 468 12 395 Autres éléments du résultat global 1 125 1 124 Pertes accumulées (353 570) (306 029) Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires € 83 109 € 49 129 PASSIFS Passifs non courants Dettes financières 34 976 17 670 Obligations locatives 1 326 637 Provisions 1 022 1 396 Passif d’impôt différé 45 − Passif sur contrats 722 681 € 38 091 € 20 384 Passifs courants Dettes financières 23 135 22 990 Obligations locatives 551 779 Dettes fournisseurs 12 638 13 727 Passif d’impôt exigible 4 020 3 939 Passif sur contrats 1 000 894 Autres passifs 5 922 6 629 € 47 266 € 48 958 Total du passif € 85 357 € 69 342 Total des capitaux propres et du passif € 168 466 € 118 471

Mesures Financières Non-GAAP

Le tableau suivant présente un rapprochement entre les charges d’exploitation GAAP et les charges d’exploitation décaissables non-GAAP pour les 3 et 6 mois clôturés les 30 juin 2026 et 2025, respectivement.

3 mois clôturés le

30 juin 6 mois clôturés le

30 juin Non audité – en milliers EUR 2026 2025 2026 2025 Charges d’exploitation R&D GAAP € 9 543 € 10 059 € 18 347 € 19 048 Amortissements et dépréciations (1 470) (418) (2 746) (829) Dépréciation d’immobilisations incorporelles - - - - Paiements fondés sur des actions (254) (105) (332) (415) R&D capitalisée - 690 159 1 554 Charges d’exploitation R&D décaissables non-GAAP € 7 819 € 10 226 € 15 428 € 19 358 Charges d’exploitation SG&A GAAP € 15 618 € 10 672 € 30 992 € 23 063 Amortissements (342) (356) (782) (719) Paiements fondés sur des actions (1 308) (782) (2 111) (2 447) Charges d’exploitation SG&A décaissables non-GAAP € 13 968 € 9 534 € 28 099 € 19 898

Contacts :

Nyxoah

John Landry, CFO

IR@nyxoah.com



Rémi Renard

Head of Investor Relations & Corporate Communication

IR@nyxoah.com



Pièce jointe