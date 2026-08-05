Le pont international Gordie Howe ouvre au trafic piétonnier et cycliste et forme le tout premier passage frontalier international du Sentier Transcanadien

WINDSOR, Ontario, 05 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Sentier Transcanadien est fier d’ajouter le pont international Gordie Howe à son réseau en tant que tout premier tronçon international. Avec l’ouverture officielle de la voie multiusage du pont aux cyclistes et aux piétons, il est maintenant possible de traverser la frontière Canada–États-Unis entièrement à pied ou à vélo.

Le tronçon de 2,5 kilomètres sans péage est large de 12 pieds et permet ainsi un trafic piétonnier et cycliste dans les deux sens. Il relie le Great Lakes Waterfront Trail, à Windsor, en Ontario, un tronçon du Sentier Transcanadien, directement aux sentiers Iron Belle et Great Lakes Way, à Détroit, au Michigan. Deux postes frontaliers de chaque côté du pont permettront aux usagers et usagères du Sentier de passer la frontière.

Le nombre des gens pouvant se trouver simultanément sur la voie au cours des premiers jours d'ouverture sera limité afin de garantir le bon déroulement des operations. Consultez le règlement et les consignes.

Le pont, qui a ouvert au trafic automobile le 27 juillet 2026, favorisera le développement économique, touristique et des loisirs de chaque côté de la frontière. La voie multiusage deviendra une porte d’entrée pour le tourisme de sentier de chaque côté de la frontière, reliant ainsi les touristes et les résidents et résidentes de la région aux attraits de chaque côté de la rivière, comme la région vinicole du Essex County, en Ontario, le Ojibway National Urban Park, le Detroit RiverWalk et le corridor vert Joe Louis.

Le Sentier Transcanadien génère 23,1 milliards de dollars d’activité économique annuelle et soutient 221 000 emplois à l’échelle nationale. L’année dernière, des tronçons du Sentier ont vu plus de 200 millions de visites. De chaque côté de la frontière, les gens pourront profiter du Sentier en n’ayant rien de plus que leur passeport dans leur poche.

Quotes:

« Nous sommes heureux d’accueillir la voie multiusage du pont international Gordie Howe à notre réseau de 30 000 kilomètres. En tant que premier passage frontalier à être ajoutée au Sentier Transcanadien, ce tout nouveau point de référence créera d’incroyables opportunités pour le transport actif et le tourisme de sentier dans tout le sud de l’Ontario. C’est un important rappel qu’une infrastructure multiusage bien pensée peut inspirer la fierté, l’unité et la connexion. »

– Mathieu Roy, Chef de la direction de Sentier Transcanadien

« Le pont international Gordie Howe apporte une superbe valeur ajoutée au Great Lakes Waterfront Trail, qui fait partie du Sentier Transcanadien, et crée un lien prometteur qui reflète l’esprit communautaire de la région des Grands Lacs. Ce passage frontalier renforce les liens entre les communautés, encourage le transport actif et aide plus de gens à profiter de la nature et du patrimoine culturel qui rendent la région si extraordinaire. Il sert de modèle pour de futurs liens internationaux autour de nos grands lacs. »

– Marlaine Koehler, Directrice générale du Waterfront Regeneration Trust

« Nous sommes fiers de célébrer l’ouverture de la voie multiusage du pont international Gordie Howe, ainsi que les possibilités de loisirs de plein air uniques qu’il offre aux piétons et aux cyclistes. En tant qu’état reconnu pour ses sentiers, nous sommes également ravis de prolonger notre réseau de sentiers de plus de 13 700 miles avec ce nouveau passage frontalier de 1,5 mile qui rejoint le sentier Iron Belle et le Great Lakes Way à Détroit. C’est un réel honneur de faire partie d’efforts qui favorisent le transport actif et les modes de vie sains, et de contribuer au tourisme entre nos deux pays dans la région des Grands Lacs. »

– Scott Bowen, Directeur du Michigan Department of Natural Resources

« Nous sommes honorés de faire partie de ce réseau de sentiers entre le Canada et les États-Unis qui est maintenant relié par cette voie multiusage sur le pont international Gordie Howe. Ce nouveau passage frontalier ouvrira de nouvelles et uniques portes au tourisme de sentier entre les deux pays, en invitant les cyclistes et les adeptes de plein air à venir profiter de la région des Grands Lacs des deux côtés de la frontière. Il permettra également d’approfondir la coopération transfrontalière autour d’histoires communes, de mettre à l’honneur l’histoire et la culture, de promouvoir la préservation de l’environnement et les loisirs de plein air, d’améliorer la qualité de vie et de renforcer les relations de longue date entre nos deux pays, qui partagent la plus longue frontière terrestre internationale au monde. »

– John Hartig, coprésident du Great Lakes Way Advisory Committee

Personne-ressource pour les médias :

Justin Fauteux, Gestionnaire des communications

Sentier Transcanadien

jfauteux@tctrail.ca

À propos de Sentier Transcanadien

Le Sentier Transcanadien est le plus long réseau de sentiers multiusages du monde et il ne cesse de croître. Il traverse l’ensemble des provinces et des territoires, et rejoint les trois côtes du Canada. Chaque tronçon du Sentier Transcanadien est géré à l’échelle locale et soutient des activités et des besoins communautaires différents.

Sentier Transcanadien est l’organisation qui veille sur les sentiers au Canada, en défend les intérêts et en fait la promotion. Il s’agit d’un organisme de bienfaisance enregistré qui reçoit des fonds du gouvernement fédéral (par l’intermédiaire de Parcs Canada), de diverses instances provinciales et municipales, ainsi que de généreux donateurs et donatrices.

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