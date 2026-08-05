Redevances OR annonce une hausse de 62 %, d’une année sur l’autre, des produits et des flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation au deuxième trimestre de 2026, et la poursuite des rachats d'actions dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités

MONTRÉAL, 05 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances OR Inc. (« Redevances OR » ou la « Société ») (TSX et NYSE : OR) annonce aujourd’hui ses résultats financiers consolidés pour le deuxième trimestre 2026. Les produits trimestriels ont progressé de 62 % d’une année sur l’autre, grâce à une augmentation de 5 % des onces d’équivalent d’or gagnées, en partie grâce à la contribution des actifs récemment acquis. Avec 96,8 % des produits se transformant en marge monétaire, cette croissance des produits et des flux de trésorerie reflète la capacité, supérieure à celle de ses concurrents, du modèle de redevances et de flux de métaux de la Société à tirer parti de la hausse des cours des métaux précieux. Les montants qui sont présentés sont en dollars américains, sauf indication contraire.

Faits saillants financiers

Produits provenant des redevances et des flux de 97,8 millions de dollars (60,4 millions de dollars au T2 2025 1 );

); Flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation de 83,2 millions de dollars (51,4 millions de dollars au T2 2025);

Marge monétaire 2 de 94,7 millions de dollars ou 96,8 % (57,8 millions de dollars ou 95,8 % au T2 2025);

de 94,7 millions de dollars ou 96,8 % (57,8 millions de dollars ou 95,8 % au T2 2025); Bénéfice net de 61,4 millions de dollars, ou 0,33 $ par action de base (32,4 millions de dollars, ou 0,17 $ par action de base au T2 2025);

Bénéfice ajusté 2 de 60,5 millions de dollars, ou 0,32 $ par action de base (34,1 millions de dollars, ou 0,18 $ par action de base au T2 2025);

de 60,5 millions de dollars, ou 0,32 $ par action de base (34,1 millions de dollars, ou 0,18 $ par action de base au T2 2025); 20 757 onces d’équivalent d’or (« OEO 3 ») gagnées (19 700 OEO au T2 2025); Les livraisons d’OEO ont été légèrement inférieures à celles du premier trimestre, ce qui s'explique principalement par un arrêt imprévu de l'usine de Canadian Malartic pendant six jours ainsi que par une réorganisation planifiée de l'exploitation minière à Mantos Blancos, partiellement compensées par les premières contributions d’OEO provenant d'actifs plus récents du portefeuille;

») gagnées (19 700 OEO au T2 2025); Solde de trésorerie de 75,6 millions de dollars et une dette en cours de 215,0 millions de dollars au 30 juin 2026, soit une dette nette 2 de 139,4 millions de dollars;

de 139,4 millions de dollars; Acquisition, en vue d'annulation, dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, d’un total de 225 712 actions ordinaires pour 8,0 millions de dollars (11,2 millions de dollars canadiens); et

Déclaration d'un dividende trimestriel de 0,065 $ par action ordinaire payé le 15 juillet 2026 aux actionnaires inscrits aux registres en date du 30 juin 2026 à la fermeture des bureaux, soit une hausse de 18,2 % par rapport au dividende trimestriel précédent.





Croissance du portefeuille

Au cours du trimestre, Redevances OR a finalisé des acquisitions d’un montant total de 335,0 millions de dollars, annoncées précédemment : Terraco Gold Corp., détentrice de redevances sur le rendement net de fonderie (« NSR ») couvrant le projet aurifère Spring Valley de Solidus Resources LLC au Nevada (168,0 millions de dollars); un portefeuille de huit redevances acquis auprès de Gold Fields Limited (« Gold Fields »), dont la principale est une redevance de 1,5 % NSR sur la mine d’or et d’argent en exploitation San Gabriel, exploitée par Compañia de Minas Buenaventura S.A.A. au Pérou (115,0 millions de dollars); et enfin, dans le cadre de la même transaction avec Gold Fields, des obligations de paiement différé de Galiano Gold Inc. (52,0 millions de dollars pour 60,0 millions de dollars de paiements prévus). La valeur des redevances, des flux de métaux précieux et des autres participations est passée de 1,14 milliard de dollars à la fin de l’exercice 2025 à 1,48 milliard de dollars au 30 juin 2026.

Après la clôture du trimestre, la Société a conclu avec Canadian Copper Inc. un accord de flux de métaux précieux sur Murray Brook d’un montant de 28,0 millions de dollars (accompagné d’une souscription en actions de 5,5 millions de dollars canadiens), et a signé un accord contraignant avec Hot Chili Limited (« Hot Chili ») aux termes duquel Hot Chili a accepté d’étendre les redevances NSR de la Société afin de couvrir le projet La Verde à Costa Fuego, en contrepartie d’un paiement en espèces de 15,0 millions de dollars.

Après le 30 juin 2026

Clôture de l’entente de flux de métaux précieux d’un montant de 28,0 millions de dollars, annoncé précédemment, conclu avec Canadian Copper Inc. (« Canadian Copper ») concernant ses actifs du Nouveau-Brunswick, comprenant les propriétés de Murray Brook et la propriété de Caribou, y compris l’usine de traitement de Caribou, parallèlement à une souscription en actions d’un montant de 3,9 millions de dollars (5,5 millions de dollars canadiens) dans Canadian Copper;

Accord contraignant conclu avec Hot Chili, aux termes duquel Hot Chili a accepté d’étendre les redevances de la Société (1,0 % de la production de cuivre payable et 3,0 % de la production d’or payable) au projet La Verde, qui fait partie du projet cuivre-or plus vaste Costa Fuego, en contrepartie d’un paiement en espèces de 15,0 millions de dollars payable à la clôture, qui devrait avoir lieu au troisième trimestre 2026;

À la suite de l’annonce faite le 2 juillet 2026 par Mines Agnico Eagle Ltée concernant la mine à ciel ouvert Barnat à Canadian Malartic, la Société a accéléré le rythme de ses rachats dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, acquérant 1 007 496 actions ordinaires pour 29,1 millions de dollars (40,8 millions de dollars canadiens) en juillet, soit plus de quatre fois le nombre d’actions rachetées au cours de l’ensemble du deuxième trimestre, portant ainsi le total des rachats effectués en 2026 à 1 555 678 actions;

Augmentation du montant disponible au titre de la facilité de crédit renouvelable, qui passe de 650,0 millions de dollars à 850,0 millions de dollars, et de la disposition accordéon non engagée, qui passe de 200,0 millions de dollars à 350,0 millions de dollars, ainsi que le report de la date d'échéance du 30 mai 2029 au 4 août 2030; et

Déclaration d’un dividende trimestriel de 0,065 $ par action ordinaire payable le 15 octobre 2026 aux actionnaires inscrits aux registres en date du 30 septembre 2026 à la fermeture des bureaux.





Commentaire de la direction

Jason Attew, président et chef de la direction de Redevances OR, a déclaré : « Les produits et les flux de trésorerie d’exploitation ont tous deux progressé de 62 % par rapport à l’année précédente — ce qui correspond à une marge monétaire de 96,8 % dans un marché des métaux précieux en pleine expansion — et nous restons en bonne voie pour atteindre notre objectif de 80 000 à 90 000 OEO pour 2026. Nous avons également finalisé des acquisitions pour un montant de 335,0 millions de dollars au cours du trimestre, notamment des redevances NSR sur San Gabriel, déjà en production et générant des paiements, et sur Spring Valley, entre autres.

Lorsque nos actions ont subi une forte baisse à la suite de l’annonce faite par Agnico Eagle le 2 juillet concernant la fosse de Barnat, nous avons racheté plus d’un million d’actions début juillet, soit plus de quatre fois le nombre d’actions rachetées au cours de l’ensemble du deuxième trimestre, et à des prix nettement inférieurs. Dans cette optique, notre conviction concernant Canadian Malartic reste inchangée. Et voici ce que les actionnaires sont en droit d’attendre de nous : une génération de trésorerie suffisamment solide pour financer un dividende en hausse, procéder à des rachats d’actions lorsque le marché sous-évalue nos titres, et investir dans un portefeuille de nouvelles opportunités toujours aussi solide, le tout simultanément. »

DÉTAILS RELATIFS À LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET LA WEBDIFFUSION SUR LES RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2026

Conférence téléphonique : Jeudi, 6 août 2026, 10:00 HE Numéros de téléphone :

(option 1) Sans frais en Amérique du Nord: 1 (800) 717-1738

Appels locaux Montréal : 1 (514) 400-3792

Appels locaux Toronto : 1 (289) 514-5100

Appels locaux New York : 1 (646) 307-1865

ID de la conférence : 25235 Lien pour la webdiffusion :

(option 2) https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1767963&tp_key=5d45fdb7bc Reprise (disponible jusqu’au

dimanche 6 septembre 2026 à

23:59 HE) : Sans frais en Amérique du Nord : 1 (888) 660-6264

Appels locaux Toronto : 1 (289) 819-1325

Appels locaux New York : 1 (646) 517-3975

Code d’accès : 25235# Reprise également disponible sur notre site web au www.ORroyalties.com



Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé et approuvé par Guy Desharnais, Ph.D., géo., vice-président, évaluation de projets chez Redevances OR Inc., et « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

À propos de Redevances OR Inc.

Redevances OR est une société de redevances et de flux de métaux précieux axée sur des juridictions minières de premier plan, telles que le Canada, les États-Unis et l’Australie. Redevances OR a débuté ses activités en juin 2014 avec un seul actif en production et détient aujourd’hui un portefeuille de plus de 200 redevances, flux de métaux et droits similaires. Le portefeuille de Redevances OR s’appuie sur son actif clé, une redevance de 3 % à 5 % sur le rendement net de fonderie du complexe Canadian Malartic de Mines Agnico Eagle Ltée, l’une des plus importantes opérations aurifères à l’échelle mondiale.

Le siège social de Redevances OR est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal (Québec) H3B 2S2.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Redevances OR Inc. : Grant Moenting

Vice-président, marchés des capitaux

Portable : (365) 275-1954

Courriel : gmoenting@ORroyalties.com Heather Taylor

Vice-présidente, développement durable et communications

Tél : (647) 477-2087

Courriel : htaylor@ORroyalties.com



Notes :

Prix moyen des métaux

Trois mois terminés

le 30 juin 2026 2025 Or (i) 4 506 $ 3 280 $ Argent (ii) 73,15 $ 33,68 $ Cuivre (iii) 13 329 $ 9 524 $



(i) Le prix moyen représente le prix pm par once en dollars américains selon le London Bullion Market Association.

(ii) Le prix moyen représente le prix par once en dollars américains selon le London Bullion Market Association.

(iii) Le prix moyen représente le prix par tonne en dollars américains selon le London Metal Exchange.





(1) Trois mois terminés le 30 juin 2025 (« T2 2025 »).

(2) Mesures non conformes aux IFRS

Marge monétaire (en dollars et en pourcentage des produits)

La marge monétaire en dollars et en pourcentage des produits est une mesure financière non conforme aux IFRS. La marge monétaire (en dollars) est définie par Redevances OR comme étant les produits moins le coût des ventes (excluant l'épuisement). La marge monétaire (en pourcentage des produits) est obtenue en divisant la marge monétaire (en dollars) par les produits.

La direction utilise la marge monétaire en dollars et en pourcentage des produits pour évaluer la capacité de Redevances OR à générer des flux de trésorerie positifs à partir de ses redevances, de ses flux de métaux et de ses autres droits. La direction et certains investisseurs utilisent également cette information, ainsi que des mesures déterminées conformément aux normes IFRS de comptabilité telles que le profit brut et les flux de trésorerie d'exploitation, pour évaluer la performance de Redevances OR par rapport à des pairs de l'industrie minière qui présentent ces mesures sur une base similaire. La marge monétaire en dollars et en pourcentage des produits ne vise qu'à fournir de l'information additionnelle aux investisseurs et aux analystes et ne devraient pas être considérée isolément ou comme substitut aux mesures de rendement préparées conformément aux normes IFRS de comptabilité. Elles n'ont pas de signification standardisée selon les normes IFRS de comptabilité et peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs.

Une conciliation de la marge monétaire (en milliers de dollars et en pourcentage des produits) est présentée ci-dessous :

Trois mois terminés

le 30 juin Six mois terminés

le 30 juin 2026 2025 2026 2025 $ $ $ $ Droits de redevances Produits 62 779 42 185 125 176 78 975 Moins : coût des ventes (excluant l’épuisement) (403 ) (171 ) (729 ) (316 ) Marge monétaire (en dollars) 62 376 42 014 124 447 78 659 Épuisement (7 207 ) (3 408 ) (13 427 ) (6 118 ) Profit brut 55 169 38 606 111 020 72 541 Droits de flux Produits 35 041 18 179 75 476 36 305 Moins : coût des ventes (excluant l’épuisement) (2 688 ) (2 389 ) (5 703 ) (3 863 ) Marge monétaire (en dollars) 32 353 15 790 69 773 32 442 Épuisement (5 305 ) (4 205 ) (9 736 ) (9 239 ) Profit brut 27 048 11 585 60 037 23 203 Droits de redevances et de flux



Marge monétaire totale (en dollars) 94 729 57 804 194 220 111 101 Divisée par : produits totaux 97 820 60 364 200 652 115 280 Marge monétaire (en pourcentage des produits) 96,8 % 95,8 % 96,8 % 96,4 % Total – profit brut 82 217 50 191 171 057 95 744



Bénéfice ajusté et bénéfice ajusté par action de base

Le bénéfice ajusté et le bénéfice ajusté par action de base sont des mesures financières non conformes aux IFRS et sont définis par Redevances OR en excluant les éléments suivants du bénéfice net (perte nette) et du bénéfice (perte) par action : le gain (la perte) de change, la dépréciation d’actifs et la reprise de pertes de valeur passées liées aux droits de redevances, de flux de métaux et autres droits, les variations de la provision pour pertes de crédit attendues, les radiations et les dépréciations d'investissements, les gains (pertes) sur la cession de droits de redevance, de flux de métaux ou autres droits (à l'exclusion des gains (pertes) liés au rachat partiel et au rachat intégral de droits de redevance, de flux de métaux et autre droits), les gains (pertes) sur placements, la quote-part du gain (perte) d’entreprises associées, les coûts de transaction et autres items tels que les gains (pertes) hors caisse, ainsi que l'impact de l'impôt sur le revenu sur ces éléments. Le bénéfice ajusté par action de base est obtenu en divisant le bénéfice ajusté par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation pour la période.

La direction utilise le bénéfice ajusté et le bénéfice ajusté par action de base pour évaluer la performance opérationnelle sous-jacente de Redevances OR dans son ensemble pour les périodes présentées, pour aider à la planification et à la prévision des résultats opérationnels futurs, et pour compléter l'information contenue dans ses états financiers consolidés. La direction estime qu'en plus des mesures préparées conformément aux normes IFRS de comptabilité, telles que le bénéfice net (perte nette) et le bénéfice net (perte nette) par action de base, les investisseurs et les analystes utilisent le bénéfice ajusté et le bénéfice ajusté par action de base pour évaluer les résultats de l'activité sous-jacente de Redevances OR, en particulier parce que les éléments exclus ne sont généralement pas inclus dans les prévisions annuelles de Redevances OR. Bien que les ajustements au bénéfice net (perte nette) et au bénéfice net (perte nette) par action de base dans ces mesures comprennent des éléments qui sont à la fois récurrents et non récurrents, la direction croit que le bénéfice ajusté et le bénéfice net ajusté par action de base sont des mesures utiles de la performance de Redevances OR parce qu'ils s'ajustent pour des éléments qui peuvent ne pas être reliés ou avoir un effet disproportionné sur la période pendant laquelle ils sont constatés, avoir un impact sur la comparabilité des résultats d'exploitation de base d'une période à l'autre, ne pas toujours refléter la performance d'exploitation sous-jacente de l'entreprise et/ou ne pas être nécessairement indicatifs des résultats d'exploitation futurs. Le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action de base sont destinés à fournir des informations supplémentaires aux investisseurs et aux analystes et ne doivent pas être considérés isolément ou comme un substitut aux mesures de performance préparées conformément aux normes IFRS de comptabilité. Ils n'ont pas de signification standardisée selon les normes IFRS de comptabilité et peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs.

Une conciliation entre le bénéfice net et le bénéfice net ajusté est présentée ci-dessous :

Trois mois terminés

le 30 juin Six mois terminés

le 30 juin 2026 2025 2026 2025 (en milliers de dollars,

à l’exception des montants par action) $ $ $ $ Bénéfice net 61 392 32 358 134 974 57 998 Ajustements : Perte (gain) de change 3 996 (665 ) 3 356 (825 ) Quote-part de la perte d’entreprises associées - 2 113 - 5 865 (Gain) perte sur les placements, montant net (4 739 ) 24 (2 843 ) 310 Impact fiscal des ajustements (148 ) 305 37 264 Bénéfice ajusté 60 501 34 135 135 524 63 612 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (en milliers) 187 714 187 746 187 328 187 362 Bénéfice ajusté par action de base 0,32 0,18 0,72 0,34



Situation de trésorerie nette/(dette nette) (en dollars)

La situation de trésorerie nette/(dette nette) est une mesure financière non conformes aux IFRS, défini par Redevances OR comme le solde de trésorerie moins le solde de la dette à long terme à la fin d’une période.

La direction utilise la situation de trésorerie nette/(dette nette) pour évaluer la situation de liquidité nette actuelle de Redevances OR (c’est-à-dire le total de la trésorerie moins le total de la dette à long terme). La direction et certains investisseurs utilisent également cette information, conjointement avec des indicateurs établis conformément aux normes IFRS de comptabilité, tels que les flux de trésorerie d’exploitation et les soldes non utilisés disponibles au titre des lignes de crédit, pour évaluer la capacité d’investissement de Redevances OR. La situation de trésorerie nette/(dette nette) est uniquement destinée à fournir des informations complémentaires aux investisseurs et aux analystes et ne doit pas être considérée isolément ni comme un substitut aux indicateurs de performance établis conformément aux normes IFRS de comptabilité. Elle n’a pas de signification normalisée au sens des normes IFRS de comptabilité et peut ne pas être comparable à des indicateurs similaires présentés par d’autres émetteurs.

Une conciliation de la situation de trésorerie nette/(dette nette) est présentée ci-dessous :

30 juin

2026 31 décembre

2025 (en milliers de dollars) $ $ Trésorerie 75 605 142 131 Dette à long terme (215 000 ) - (Dette nette)/situation de

trésorerie nette (139 395 ) 142 131



(3) Onces d’équivalent d’or

Les OEO sont calculées trimestriellement et comprennent les redevances et les flux. Les onces d’argent et les tonnes de cuivre provenant d’ententes de redevances et de flux ont été converties en onces d’équivalent d’or en multipliant le nombre d’onces d’argent et de tonnes de cuivre gagnées par le prix moyen de l’once d’argent ou du cuivre par tonne pour la période, puis divisé par le prix moyen de l’once d’or pour la période. Les redevances en trésorerie, et les autres métaux et matières premières ont été convertis en onces d’équivalent d’or en divisant le produit associé par le prix moyen de l’once d’or pour la période.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs, au sens du United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995, tel que modifié, et comme de l’information prospective au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières canadiennes. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui font référence, sans s’y limiter, les événements futurs, le respect en temps voulu des conditions de conclusion de la transaction avec Hot Chili, la réalisation des perspectives 2026 concernant les OEO et la capacité de la Société à continuer d'investir dans un portefeuille de nouvelles opportunités. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiés par les mots suivants l’emploi de mots comme « est prévu », « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l’intention », « estime », « projette », « potentiel », « échéancier », et autres expressions semblables ou des variations (incluant les variantes négatives de ces mots ou phrases), ou qui peuvent être identifiés par des affirmations à l’effet que certaines actions, événements ou conditions « se produiront », « pourraient » ou « devraient » se produire. Tous les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse, à l'exception des énoncés portant sur des faits historiques, constituent des énoncés prospectifs, y compris ceux qui concernent, sans s'y limiter : des événements futurs, la conclusion de la transaction récemment annoncée avec Hot Chili. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, la plupart desquels Redevances OR ne contrôle pas, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque comprennent, sans s'y limiter, (i) en ce qui concerne les propriétés dans lesquelles Redevances OR détient une redevance, un flux ou un autre droit; les risques liés : (a) aux exploitants des propriétés, (b) au développement dans les délais prévus, à l'obtention des permis, à la construction, au début de la production, à l'accroissement de la production (y compris les défis opérationnels et techniques) en temps opportun, (c) aux différences dans le débit et le moment de la production par rapport aux estimations des ressources minérales ou aux prévisions de production des exploitants, (d) aux différences dans le taux de conversion des ressources en réserves minérales et à la capacité de remplacer les ressources, (e) l'issue défavorable de toute contestation ou litige concernant les titres de propriété, les permis ou licence d’exploitation, (f) les risques et incertitudes associés aux activités d'exploration, de développement et d'exploitation minière, y compris, mais sans s'y limiter, les conditions géologiques et métallurgiques inhabituelles ou inattendues, les ruptures de pente ou les effondrements, les inondations et autres catastrophes naturelles ou les troubles civils ou autres risques non assurés; (ii) en ce qui concerne les facteurs externes : (a) les fluctuations des prix des matières premières qui supportent des redevances, des flux, des ententes d’écoulement de métaux et des investissements détenus par Redevances OR, (b) une guerre commerciale ou de nouvelles barrières tarifaires,(c) les fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, (d) les changements de réglementation des gouvernements nationaux et locaux, y compris les régimes de permis et de licences et les politiques fiscales; les règlements et les développements politiques ou économiques dans l'un ou l'autre des pays où sont situées les propriétés sur lesquelles Redevances OR détient une redevance, un flux ou un autre droit, ou par l'entremise desquelles elles sont détenues, (e) la disponibilité continue du capital et du financement à Redevances OR ou aux opérateurs des propriétés, et les conditions générales de l'économie, du marché ou des affaires, et (f) les réponses des gouvernements concernés aux épidémies de maladies infectieuses et l'efficacité de ces réponses, ainsi que l'impact potentiel des épidémies de maladies infectieuses sur les activités, les opérations et la situation financière de Redevances OR; (iii) en ce qui concerne les facteurs internes : (a) les occasions d’affaires qui peuvent ou non devenir disponibles pour Redevances OR, ou qui sont poursuivies par Redevances OR, (b) l’intégration des actifs acquis, ou (c) la détermination du statut PFIC de Redevances OR, (d) que les informations financières préliminaires peuvent faire l’objet d’ajustements à la fin du trimestre. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur des hypothèses que la direction juge raisonnables, notamment l'absence de changement significatif dans les revenus et les actifs courants de la Société en ce qui concerne la détermination de son statut de PFIC; l'absence de tout autre facteur qui pourrait faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus et, en ce qui concerne les propriétés dans lesquelles Redevances OR détient une redevance, un flux ou un autre droit, (i) l'exploitation continue des propriétés par les propriétaires ou les exploitants de ces propriétés d'une manière conforme aux pratiques antérieures et à la divulgation publique (y compris les prévisions de production), (ii) l'exactitude des déclarations publiques et des divulgations faites par les propriétaires ou les exploitants de ces propriétés sous-jacentes (y compris les prévisions de développement des propriétés sous-jacentes qui ne sont pas encore en production), (iii) l'absence de développement défavorable concernant toute propriété importante, (iv) l'exactitude des déclarations et des estimations relatives aux réserves et aux ressources minérales faites par les propriétaires et les exploitants et (v) la mise en œuvre d'un plan adéquat d'intégration des actifs acquis.

Pour plus de détails au sujet des risques, incertitudes et hypothèses, veuillez consulter la plus récente notice annuelle de Redevances OR déposée auprès des commissions en valeurs mobilières canadiennes et disponible en versions électroniques sous le profil de l’émetteur de Redevances OR sur SEDAR+, au www.sedarplus.com, et auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») aux États-Unis, sur EDGAR, au www.sec.gov. Redevances OR souhaite avertir que la liste des risques et incertitudes cités précédemment n’est pas exhaustive. Les investisseurs et autres devraient considérer prudemment les facteurs ci-dessus ainsi que les incertitudes qu’ils représentent et le risque qu’ils impliquent. Redevances OR considère que ses hypothèses sont raisonnables compte tenu de l’information disponible, mais aucune garantie ne peut être fournie quant au fait que ces attentes seront exactes, comme les résultats réels peuvent différer de façon importante des résultats prévus, comme les énoncés prospectifs incluent dans ce communiqué de presse ne sont pas une garantie de performance future et l’on ne devrait pas s’y fier indûment. Ces énoncés ne sont valides qu’en date de ce communiqué de presse. Redevances OR décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de la réception de nouveaux renseignements, de la survenance d’événements futurs ou autrement, à l’exception de ce qui est exigé par la loi.

Redevances OR Inc.

Bilans consolidés

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(Non audités)

(les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars américains)

30 juin 31 décembre 2026 2025 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie 75 605 142 131 Sommes à recevoir 2 957 3 227 Créance au titre de la contrepartie différée 30 000 - Autres actifs 2 300 2 326 110 862 147 684 Actifs non courants Placements 179 038 189 260 Redevances, flux et autres intérêts 1 479 303 1 140 026 Goodwill 78 254 81 134 Autres actifs 8 371 8 375 1 855 828 1 566 479 Passifs Passifs courants Comptes créditeurs et charges à payer 24 837 7 477 Dividendes à payer 12 174 10 293 Passifs d'impôt sur le revenu 10 374 13 655 Obligations locatives 1 211 1 207 48 596 32 632 Passifs non courants Obligations locatives 3 066 3 795 Dette à long terme 215 000 - Impôts sur le résultat différés 105 258 98 011 371 920 134 438 Capitaux propres Capital-actions 1 694 146 1 688 122 Surplus d’apport 59 856 65 873 Cumul des autres éléments du résultat global (115 172 ) (51 780 ) Déficit (154 922 ) (270 174 ) 1 483 908 1 432 041 1 855 828 1 566 479

Redevances OR Inc.

États consolidés des résultats

Pour les trois et six mois terminés les 30 juin 2026 et 2025

(Non audités)

(les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars américains, à l’exception des montants par action)