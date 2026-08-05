Dorel publie les résultats financiers du deuxième trimestre 2026

La division Dorel Produits de puériculture affiche de solides résultats au deuxième trimestre, soutenus par la vigueur du marché international

La division Dorel Maison réduit davantage la structure des frais généraux qui met l’emphase sur la profitable unité d’exploitation Cosco

MONTRÉAL, 05 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dorel Industries Inc. (TSX : DII.B, DII.A) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six mois clos le 30 juin 2026.



Les produits du deuxième trimestre se sont élevés à 249,5 millions de dollars US, comparativement à 292,4 millions de dollars US, soit une baisse de 14,7 % par rapport à la même période de l'année précédente. La perte nette déclarée était de 42,5 millions de dollars US ou 1,23 dollar US par action diluée, comparativement à 44,9 millions de dollars US ou 1,38 dollar US par action diluée l'an dernier. La perte nette ajustée1 était de 23,5 millions de dollars US ou 0,68 dollar US par action diluée, comparativement à 21,1 millions de dollars US ou 0,65 dollar US par action diluée l'an dernier.



Les produits pour les six mois se sont élevés à 517,3 millions de dollars US, comparativement à 612,8 millions de dollars US, en baisse de 15,6 % par rapport à l'année précédente. La perte nette déclarée était de 67,4 millions de dollars US ou 1,96 dollar US par action diluée, comparativement à 70,2 millions de dollars US ou 2,15 dollars US par action diluée il y a un an. La perte nette ajustée1 pour les six mois était de 45,8 millions de dollars US ou 1,33 dollar US par action diluée, comparativement à 44,8 millions de dollars US ou 1,37 dollar US par action diluée l'an dernier.



« La division Dorel Produits de puériculture a livré un deuxième trimestre résilient, soutenu par une forte performance internationale et un élan continu de ses marques haut de gamme. La division a continué d'améliorer la performance opérationnelle sous-jacente, avec une croissance sur plusieurs marchés internationaux clés malgré les activités promotionnelles agressives des compétiteurs directs aux États-Unis, ce qui a affecté les ventes. Les investissements continus dans l'innovation, l'engagement des consommateurs et l'exécution commerciale continuent de renforcer la capacité de la division Dorel Produits de puériculture à relever les défis du marché tout en renforçant ses bases pour une croissance rentable à long terme », a déclaré Martin Schwartz, président et chef de la direction de Dorel.



« Comme annoncé lors de nos résultats du premier trimestre, la division Dorel Maison a nécessité une réduction supplémentaire de sa structure de frais généraux. Au cours du trimestre, nous avons développé un nouveau modèle d'affaires centré sur les catégories de produits Cosco. De plus, notre société européenne de distribution de meubles, Notio, continuera de fournir aux grands détaillants clés une sélection d’unités de gestion des stocks de mobilier. Bien que cette transition ait entraîné une réduction des revenus au cours du trimestre, nous sommes très satisfaits que l'unité d’exploitation Cosco ait respecté les attentes et ait été rentable sous le nouveau modèle d'exploitation », a ajouté M. Schwartz.



1 Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n’ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.

Sommaire de l'information financière (non audité) Trois mois clos les 30 juin Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action 2026 2025 Variation $ $ % Produits 249 495 292 391 (14,7 ) % Perte nette (42 471 ) (44 934 ) (5,5 ) % Par action - De base (1,23 ) (1,38 ) (10,9 ) % Par action - Diluée (1,23 ) (1,38 ) (10,9 ) % Perte nette ajustée 1) (23 516 ) (21 145 ) 11,2 % Par action - Diluée 1) (0,68 ) (0,65 ) 4,6 % Nombre d'actions en circulation – Nombre de base, moyenne pondérée 34 571 074 32 662 037 Nombre dilué, moyenne pondérée 34 571 074 32 662 037 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. Sommaire de l'information financière (non audité) Six mois clos les 30 juin Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action 2026 2025 Variation $ $ % Produits 517 335 612 847 (15,6 ) % Perte nette (67 356 ) (70 184 ) (4,0 ) % Par action - De base (1,96 ) (2,15 ) (8,8 ) % Par action - Diluée (1,96 ) (2,15 ) (8,8 ) % Perte nette ajustée 1) (45 782 ) (44 771 ) 2,3 % Par action - Diluée 1) (1,33 ) (1,37 ) (2,9 ) % Nombre d'actions en circulation – Nombre de base, moyenne pondérée 34 449 107 32 649 733 Nombre dilué, moyenne pondérée 34 449 107 32 649 733 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.





Dorel Produits de puériculture Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Trois mois clos les 30 juin (non audité) 2026

2025

Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 209 658 218 060 (3,9) % Bénéfice brut 58 568 27,9 % 63 268 29,0 % (7,4) % Bénéfice opérationnel 3 583 6 486 (44,8) % Bénéfice opérationnel ajusté 1) 5 107 7 841 (34,9) % 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Six mois clos les 30 juin (non audité) 2026

2025

Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 432 434 433 918 (0,3) % Bénéfice brut 116 407 26,9 % 122 116 28,1 % (4,7) % Bénéfice opérationnel 7 229 9 510 (24,0) % Bénéfice opérationnel ajusté 1) 10 382 12 042 (13,8) % 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.

Les produits du deuxième trimestre se sont élevés à 209,7 millions de dollars US, soit une baisse de 3,9 % par rapport à l'an dernier. Les produits sur une base comparable1 ont diminué de 6,8 %, après avoir éliminé l'impact des variations des taux de change d'une année à l'autre. Aux États-Unis, le principal moteur de la baisse des produits provient principalement de la politique de prix agressive de la concurrence du marché, qui a eu un impact sur les niveaux de commandes pour Dorel. Cette baisse des produits a été partiellement compensée par des améliorations des produits à deux chiffres en Australie, au Brésil, sur les marchés d'exportation et au Canada, qui concernaient la plupart des marques et catégories de produits. Les produits de la division depuis le début de l'année étaient de 432,4 millions de dollars US comparativement à 433,9 millions de dollars US l'année précédente, soit une baisse de 0,3 %. La baisse des produits sur une base comparable1 depuis le début de l'année était d'environ 4,7 %. Quant au trimestre, la cause de cette baisse était le marché américain.

Le bénéfice opérationnel ajusté1 pour le trimestre était de 5,1 millions de dollars US, soit 2,7 millions de dollars US de moins que l'année précédente. Cependant, la performance opérationnelle sous-jacente a continué de s'améliorer au cours du trimestre, les résultats de l'année précédente ayant inclus un bénéfice significatif lié aux gains de change. En excluant les variations de change d'une année à l'autre, le bénéfice opérationnel ajusté1 pour le trimestre s'est amélioré d'environ 4,0 millions de dollars US. La croissance des produits dans les petits marchés s'est traduite par de solides contributions aux bénéfices, grâce aux bénéfice opérationnel ajusté1 au Brésil, en Australie, au Canada et dans les marchés d'exportation ayant augmenté ensemble de 62 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice opérationnel ajusté1 depuis le début de l'année était de 10,4 millions de dollars US, soit une baisse de 1,7 million de dollars US, soit 13,8 % par rapport à l'année précédente. Pour le trimestre, en excluant les variations de change, le bénéfice opérationnel ajusté1 depuis le début de l'année s'est amélioré d'environ 7,9 millions de dollars US.

Dorel Maison Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Trois mois clos les 30 juin (non audité) 2026 2025 Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 39 837 74 331 (46,4 ) % Bénéfice brut (18 286 ) (45,9 ) % (13 725 ) (18,5 ) % (33,2 ) % Perte opérationnelle (23 889 ) (35 163 ) (32,1 ) % Bénéfice brut ajusté1) (837 ) (2,1 ) % (472 ) (0,6 ) % (77,3 ) % Perte opérationnelle ajustée1) (6 458 ) (12 729 ) (49,3 ) % 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Six mois clos les 30 juin (non audité) 2026 2025 Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 84 901 178 929 (52,6 ) % Bénéfice brut (18 226 ) (21,5 ) % (12 438 ) (7,0 ) % (46,5 ) % Perte opérationnelle (29 797 ) (46 657 ) (36,1 ) % Bénéfice brut ajusté1) (286 ) (0,3 ) % 1 173 0,7 % n.s. Perte opérationnelle ajustée1) (11 376 ) (23 864 ) (52,3 ) % n.s. = non significatif 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.



Les produits du deuxième trimestre se sont élevés à 39,8 millions de dollars US, soit une baisse de 34,5 millions de dollars US, soit 46,4 %, par rapport à 74,3 millions de dollars l'an dernier. La décision de quitter certaines catégories de produits et canaux de distribution a été le principal moteur du déclin. La perte opérationnelle ajustée1 pour le trimestre était de 6,5 millions de dollars US, comparativement à 12,7 millions de dollars US pour la même période l'an dernier. Les produits sur six mois s'élèvent à 84,9 millions de dollars US, soit une baisse de 94,0 millions de dollars US, soit 52,6 %, par rapport à 178,9 millions de dollars l'an dernier. La perte opérationnelle ajustée1 depuis le début de l'année était de 11,4 millions de dollars US contre 23,9 millions de dollars US l'année précédente. Bien qu'il s'agisse d'une amélioration significative d'une année à l'autre, l’impact provenant du volume de ventes plus faible l’a emporté sur l'avantage d'une structure de coûts plus faible qui faisait partie du programme de restructuration des années précédentes.

La combinaison d'une demande plus faible des consommateurs, de la pression sur les prix à l'échelle de l'industrie, des tarifs et des contraintes de liquidité vécues en 2025 a accéléré la nécessité de nouveaux changements. En réponse, la Société a lancé des actions supplémentaires pour restructurer et stabiliser la division Dorel Maison. Le plan vise à préserver la liquidité, réduire les coûts fixes, simplifier l'organisation et reconstruire la division autour de ses activités les plus viables, notamment :

la gamme de produits de marque Cosco, incluant des escabeaux, des échelles, des chariots et des meubles pliants;

du mobilier jeunesse, intégré à la plateforme de la division Dorel Produits de puériculture; et

Notio, l’unité d’exploitation de mobilier de Dorel basée en Europe, en complément d’une sélection de certains items de mobilier qui seront vendus en Amérique du Nord.





Les résultats du deuxième trimestre reflètent cette transition vers une activité axée sur Cosco, cette gamme de produits représentant environ 88 % des ventes en Amérique du Nord. Le modèle d'affaires de Cosco repose fortement sur les ventes directes par expédition aux grands détaillants et élimine la nécessité d’un important réseau de distribution et facilitera d'autres réductions d'espace d'entreposage. Cependant, malgré des coûts opérationnels beaucoup plus faibles que l'année précédente, l'excédent d'espace d'entreposage et la dépréciation des stocks dont la commercialisation ne sera pas poursuivie ont été la principale cause des pertes au cours du trimestre.

Restructuration

À la suite de cette décision, les résultats de la division Dorel Maison du deuxième trimestre incluent des coûts de restructuration non monétaires de 17,4 millions de dollars US, principalement pour la dépréciation des stocks et la perte de valeur des actifs au titre de droits d’utilisation. La dépréciation des stocks reflète l'objectif d’écouler agressivement les articles qui ne feront pas partie des activités futures, permettant ainsi de se retirer des installations de distribution excédentaires. Les réductions de personnel se sont poursuivies durant le trimestre et, en plus des montants enregistrés dans la division Dorel Maison, la division Dorel Produits de puériculture a éliminé certains postes, dont une partie résultait de la fusion supplémentaire des fonctions entre les deux divisions. En conséquence, les résultats de la division Dorel Produits de puériculture incluent des coûts de restructuration de 1,5 million de dollars US, principalement pour les indemnités de départ.

Perspectives

« La division Dorel Produits de puériculture aborde la seconde moitié de 2026 confiante dans ses priorités stratégiques et la force de sa plateforme mondiale. S'appuyant sur les performances solides des marchés internationaux clés, la Société prévoit une amélioration des bénéfices tant aux États-Unis qu'en Europe, soutenue par des lancements de nouveaux produits au début du quatrième trimestre de cette année. À titre d'indicateur précoce, les ventes aux États-Unis se sont améliorées en juillet, et nous prévoyons que cette tendance se poursuit. La division Dorel Produits de puériculture reste concentrée sur une croissance durable et rentable tout en renforçant davantage sa position de leader mondial dans les Produits de puériculture », a commenté M. Schwartz.

« La division Dorel Maison reste concentrée sur la mise en œuvre de sa stratégie de transformation et sur la construction d'une entreprise plus simple, plus agile et financièrement durable. Soutenue par la rentabilité continue de Cosco et une opération européenne stable qui devrait contribuer positivement aux bénéfices, la Société se concentre sur l'élimination des coûts hérités et la mise à l'échelle de ses plateformes les plus rentables », a conclu M. Schwartz.

Téléconférence

Les Industries Dorel inc. tiendra une conférence téléphonique le jeudi 6 août 2026 à 11 h, heure de l’Est, pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l’appel en composant le 1-833-752-3231. Il sera également possible de participer à la conférence en direct sur le Web en se rendant à http://www.dorel.com/fr. Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la conférence téléphonique en téléphonant au 1-855-669-9658 et en entrant le code 6187551 sur votre clavier téléphonique. L’enregistrement sera accessible à compter de 14 h 30, le jeudi 6 août 2026 jusqu’à 23 h 59 le jeudi 13 août 2026.



Des états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités au 30 juin 2026 seront disponibles sur le site Web de la Société, www.dorel.com/fr, et seront mis à votre disposition sur le site Web SEDAR+.

Profil de Dorel

Les Industries Dorel inc. (TSX : DII.B, DII.A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans deux secteurs distincts, soit les produits de puériculture et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l’innovation et la qualité de ses produits, ainsi qu’à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Maxi-Cosi, Safety 1st et Tiny Love, auxquelles s’ajoutent des marques régionales comme BebeConfort, Cosco, Mother’s Choice et Infanti. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique et un réseau de distribution dans des magasins ayant pignon sur rue, commercialise un vaste assortiment de meubles. Dorel, dont les ventes annuelles atteignent 1,1 milliard de dollars US, compte environ 2 900 employés qui œuvrent dans des installations réparties dans vingt-deux pays à travers le monde.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Sous réserve de ce qui pourrait être exigé par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, notamment les énoncés qui portent sur la réduction substantielle de la taille de la division Maison de Dorel, l’incidence de la conjoncture macroéconomique, dont les pressions inflationnistes, l’évolution des dépenses de consommation, les variations des taux de change, l’imposition de tarifs et les variations des taux d’intérêt, sur les activités commerciales, la situation financière et les activités opérationnelles de la Société, et ils sont fondés sur plusieurs hypothèses qui laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels puissent différer de façon importante des attentes de la Société telles qu’elles sont exprimées de manière explicite ou implicite dans ces énoncés, et que les objectifs, plans, priorités stratégiques et perspectives commerciales pourraient ne pas se matérialiser. Par conséquent, la Société ne peut garantir qu’un énoncé prospectif se matérialisera ou, s’il se matérialise, ce que la Société en bénéficiera, incluant les énoncés relatifs à la réduction substantielle de la taille de la division Maison. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué de presse aux fins de communiquer des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres personnes de mieux comprendre le contexte d’exploitation de la Société. Cependant, le lecteur est mis en garde que ces énoncés prospectifs pourraient ne pas convenir à d’autres fins.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur plusieurs hypothèses que la Société estimait raisonnables le jour où elle les a exprimés. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les résultats réels par rapport aux attentes de la Société exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont notamment les suivants :

les conditions économiques et financières en général, y compris par suite du contexte actuel d’inflation élevée;

les changements dans les lois ou règlements applicables;

les changements survenus dans les coûts des produits et les réseaux d’approvisionnement, y compris la perturbation de la chaîne d’approvisionnement de la Société en raison du contexte macroéconomique;

les fluctuations des devises étrangères, notamment les niveaux élevés de volatilité des devises étrangères par rapport au dollar US qui traduisent les incertitudes liées au contexte macroéconomique;

l’impact des tarifs sur les biens importés;

le risque lié à la clientèle et au crédit, y compris la concentration de revenus auprès d’un petit nombre de clients;

il n’y a aucune certitude que les avantages escomptés dérivés de la réduction substantielle de la taille de la division Dorel Maison se matérialiseront;

les coûts associés à la responsabilité produits;

les changements intervenus à la législation fiscale, ou l’interprétation ou l’application de ces règles;

la capacité continue de mettre au point des produits et de soutenir les noms de marques;

les changements apportés au cadre réglementaire;

des crises de santé publique susceptibles d’avoir une incidence négative sur les économies mondiales et les marchés financiers et pouvant donner lieu à un ralentissement économique durant une période de temps prolongée et avoir des répercussions négatives importantes sur la demande pour les produits de la Société et sur ses activités, sa situation financière et ses résultats opérationnels;

l’impact des conflits internationaux sur les ventes de la Société;

un accès continu aux sources de financement, y compris le respect par la Société de l’ensemble des clauses restrictives de sa facilité de crédit garantie par des actifs et son prêt à terme, ainsi que les coûts des emprunts y afférents, tous ces éléments étant susceptibles de subir les effets préjudiciables du contexte macroéconomique;

les défaillances liées aux systèmes de technologie de l’information;

les modifications des hypothèses servant à l’évaluation des autres immobilisations incorporelles, ainsi qu’une diminution de la capitalisation boursière de la Société dans l’avenir;

l’absence de certitude que la Société déclarera des dividendes dans l’avenir;

l’exposition accrue aux risques liés à la cybersécurité en raison du travail à distance des employés de la Société;

la capacité de la Société à protéger ses technologies et ses produits, actuels et futurs, et à défendre ses droits de propriété intellectuelle;

les éventuels dommages à la réputation de la Société; et

l’incidence des changements climatiques sur la Société.





Ces facteurs de risque et d’autres facteurs de risque susceptibles de faire varier considérablement les résultats réels par rapport aux attentes exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont analysés dans le rapport de gestion annuel et dans la notice annuelle de la Société déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes. Les facteurs de risque exposés dans les documents précédemment mentionnés sont expressément incorporés par renvoi au présent communiqué de presse dans leur intégralité.

La Société met en garde le lecteur que les risques décrits plus haut ne sont pas les seuls susceptibles d’avoir des répercussions. D’autres risques et incertitudes dont la Société n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou que la Société estime non importants peuvent aussi avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats opérationnels. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne devraient pas se fier de manière indue aux énoncés prospectifs pour en prédire les résultats réels.

Tous les chiffres des tableaux qui suivent sont exprimés en milliers de dollars US, sauf les montants par action.

Résultats consolidés Trois mois clos les Six mois clos les 30 juin 30 juin Variation 30 juin 30 juin Variation 2026 2025 $ % 2026 2025 $ % Produits 249 495 292 391 (42 896 ) (14,7 ) % 517 335 612 847 (95 512 ) (15,6 ) % Coût des produits vendus 209 213 242 848 (33 635 ) (13,9 ) % 419 154 503 169 (84 015 ) (16,7 ) % Bénéfice brut 40 282 49 543 (9 261 ) (18,7 ) % 98 181 109 678 (11 497 ) (10,5 ) % Bénéfice brut ajusté 1) 57 731 62 796 (5 065 ) (8,1 ) % 116 121 123 289 (7 168 ) (5,8 ) % Frais de vente 28 968 31 782 (2 814 ) (8,9 ) % 57 762 64 161 (6 399 ) (10,0 ) % Frais généraux et administratifs 29 301 39 329 (10 028 ) (25,5 ) % 57 535 74 389 (16 854 ) (22,7 ) % Frais de recherche et de développement 4 474 5 028 (554 ) (11,0 ) % 9 328 10 667 (1 339 ) (12,6 ) % Perte de valeur sur les créances clients 318 113 205 181,4 % 437 27 410 n.s. Frais de restructuration 1 506 10 536 (9 030 ) (85,7 ) % 3 634 11 802 (8 168 ) (69,2 ) % Perte opérationnelle (24 285 ) (37 245 ) (12 960 ) (34,8 ) % (30 515 ) (51 368 ) (20 853 ) (40,6 ) % Perte opérationnelle ajustée 1) (5 330 ) (13 456 ) (8 126 ) (60,4 ) % (8 941 ) (25 955 ) (17 014 ) (65,6 ) % Frais financiers 16 953 8 322 8 631 103,7 % 35 164 17 690 17 474 98,8 % Perte avant impôts sur le résultat (41 238 ) (45 567 ) (4 329 ) (9,5 ) % (65 679 ) (69 058 ) (3 379 ) (4,9 ) % Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat 1 233 (633 ) 1 866 n.s. 1 677 1 126 551 48,9 % Perte nette (42 471 ) (44 934 ) (2 463 ) (5,5 ) % (67 356 ) (70 184 ) (2 828 ) (4,0 ) % Perte nette ajustée 1) (23 516 ) (21 145 ) 2 371 11,2 % (45 782 ) (44 771 ) 1 011 2,3 % Perte par action - De base (1,23 ) (1,38 ) (0,15 ) (10,9 ) % (1,96 ) (2,15 ) (0,19 ) (8,8 ) % Perte par action - Diluée (1,23 ) (1,38 ) (0,15 ) (10,9 ) % (1,96 ) (2,15 ) (0,19 ) (8,8 ) % Perte par action ajustée - Diluée 1) (0,68 ) (0,65 ) 0,03 4,6 % (1,33 ) (1,37 ) (0,04 ) (2,9 ) % Nombre moyen pondéré d'actions - De base 34 571 074 32 662 037 s.o. s.o. 34 449 107 32 649 733 s.o. s.o. Nombre moyen pondéré d'actions - Dilué 34 571 074 32 662 037 s.o. s.o. 34 449 107 32 649 733 s.o. s.o. Marge brute 2) 16,1 % 16,9 % s.o. (80) pb 19,0 % 17,9 % s.o. 110 pb Marge brute ajustée 1) 23,1 % 21,5 % s.o. 160 pb 22,4 % 20,1 % s.o. 230 pb Frais de vente en pourcentage des produits 3) 11,6 % 10,9 % s.o. 70 pb 11,2 % 10,5 % s.o. 70 pb Frais généraux et administratifs en en pourcentage des produits 4) 11,7 % 13,5 % s.o. (180) pb 11,1 % 12,1 % s.o. (100) pb n.s. = non significatif s.o. = sans objet pb = point de base 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. 2) La marge brute correspond au bénéfice brut divisé par les produits. 3) Les frais de vente en pourcentage des produits correspondent aux frais de vente divisés par les produits. 4) Les frais généraux et administratifs en pourcentage des produits correspondent aux frais généraux et administratifs divisés par les produits.





Dorel Produits de puériculture Trois mois clos les Six mois clos les 30 juin 30 juin Variation 30 juin 30 juin Variation 2026 2025 $ % 2026 2025 $ % Produits 209 658 218 060 (8 402 ) (3,9 ) % 432 434 433 918 (1 484 ) (0,3 ) % Coût des produits vendus 151 090 154 792 (3 702 ) (2,4 ) % 316 027 311 802 4 225 1,4 % Bénéfice brut 58 568 63 268 (4 700 ) (7,4 ) % 116 407 122 116 (5 709 ) (4,7 ) % Frais de vente 27 136 27 528 (392 ) (1,4 ) % 53 878 55 120 (1 242 ) (2,3 ) % Frais généraux et administratifs 21 974 23 463 (1 489 ) (6,3 ) % 43 304 46 000 (2 696 ) (5,9 ) % Frais de recherche et de développement 4 093 4 210 (117 ) (2,8 ) % 8 469 8 825 (356 ) (4,0 ) % Perte de valeur sur les créances clients 258 226 32 14,2 % 374 129 245 189,9 % Frais de restructuration 1 524 1 355 169 12,5 % 3 153 2 532 621 24,5 % Bénéfice opérationnel 3 583 6 486 (2 903 ) (44,8 ) % 7 229 9 510 (2 281 ) (24,0 ) % Bénéfice opérationnel ajusté1) 5 107 7 841 (2 734 ) (34,9 ) % 10 382 12 042 (1 660 ) (13,8 ) % Marge brute2) 27,9 % 29,0 % s.o. (110) pb 26,9 % 28,1 % s.o. (120) pb Frais de vente en pourcentage des produits3) 12,9 % 12,6 % s.o. 30 pb 12,5 % 12,7 % s.o. (20) pb Frais généraux et administratifs en en pourcentage des produits4) 10,5 % 10,8 % s.o. (30) pb 10,0 % 10,6 % s.o. (60) pb s.o. = sans objet pb = point de base 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. 2) La marge brute correspond au bénéfice brut divisé par les produits. 3) Les frais de vente en pourcentage des produits correspondent aux frais de vente divisés par les produits. 4) Les frais généraux et administratifs en pourcentage des produits correspondent aux frais généraux et administratifs divisés par les produits.





Dorel Maison Trois mois clos les Six mois clos les 30 juin 30 juin Variation 30 juin 30 juin Variation 2026 2025 $ % 2026 2025 $ % Produits 39 837 74 331 (34 494 ) (46,4 ) % 84 901 178 929 (94 028 ) (52,6 ) % Coût des produits vendus 58 123 88 056 (29 933 ) (34,0 ) % 103 127 191 367 (88 240 ) (46,1 ) % Bénéfice brut (18 286 ) (13 725 ) (4 561 ) (33,2 ) % (18 226 ) (12 438 ) (5 788 ) (46,5 ) % Bénéfice brut ajusté1) (837 ) (472 ) (365 ) (77,3 ) % (286 ) 1 173 (1 459 ) n.s. Frais de vente 1 832 4 254 (2 422 ) (56,9 ) % 3 884 9 041 (5 157 ) (57,0 ) % Frais généraux et administratifs 3 348 7 298 (3 950 ) (54,1 ) % 6 284 14 256 (7 972 ) (55,9 ) % Frais de recherche et de développement 381 818 (437 ) (53,4 ) % 859 1 842 (983 ) (53,4 ) % Perte de valeur (reprise de perte de valeur) sur les créances clients 60 (113 ) 173 n.s. 63 (102 ) 165 n.s. Frais de restructuration (18 ) 9 181 (9 199 ) n.s. 481 9 182 (8 701 ) (94,8 ) % Perte opérationnelle (23 889 ) (35 163 ) (11 274 ) (32,1 ) % (29 797 ) (46 657 ) (16 860 ) (36,1 ) % Perte opérationnelle ajustée1) (6 458 ) (12 729 ) (6 271 ) (49,3 ) % (11 376 ) (23 864 ) (12 488 ) (52,3 ) % Marge brute2) (45,9 ) % (18,5 ) % s.o. (2740) pb (21,5 ) % (7,0 ) % s.o. (1450) pb Marge brute ajustée1) (2,1 ) % (0,6 ) % s.o. (150) pb (0,3 ) % 0,7 % s.o. (100) pb Frais de vente en pourcentage des produits3) 4,6 % 5,7 % s.o. (110) pb 4,6 % 5,1 % s.o. (50) pb Frais généraux et administratifs en en pourcentage des produits4) 8,4 % 9,8 % s.o. (140) pb 7,4 % 8,0 % s.o. (60) pb n.s. = non significatif s.o. = sans objet pb = point de base 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. 2) La marge brute correspond au bénéfice brut divisé par les produits. 3) Les frais de vente en pourcentage des produits correspondent aux frais de vente divisés par les produits. 4) Les frais généraux et administratifs en pourcentage des produits correspondent aux frais généraux et administratifs divisés par les produits.



Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR

Dorel inclut dans le présent communiqué de presse certains ratios et mesures financières non conformes aux PCGR, comme expliqué ci-après. Ces ratios et mesures financières non conformes aux PCGR n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Ces ratios et mesures financières non conformes aux PCGR ne devraient pas être considérés de façon isolée ni comme un substitut aux mesures calculées conformément aux IFRS. Le présent communiqué de presse comprend les rapprochements entre les ratios et mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios et mesures financières qui sont les plus directement comparables calculées conformément aux IFRS.

Dorel considère que les ratios et mesures financières non conformes aux PCGR utilisés dans le présent communiqué de presse fournissent des informations additionnelles aux investisseurs leur permettant d’analyser ses résultats et de mesurer sa performance financière en excluant la variation liée à certains éléments qui, de l’avis de Dorel, ne reflètent pas la performance de ses activités principales et offre ainsi une meilleure comparabilité d’une période à l’autre. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. Les mesures financières non conformes aux PCGR sont également utilisées par la direction pour évaluer la performance financière de Dorel et prendre des décisions opérationnelles et stratégiques.

Ajustements aux ratios et aux mesures non conformes aux PCGR

Tel que mentionné ci-dessus, certains de nos ratios et mesures financières non conformes aux PCGR excluent la variation liée à certains ajustements qui affectent la comparabilité des résultats financiers de Dorel et qui pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Les ajustements qui ont un impact sur plus d’un ratio ou d’une mesure financière non conforme aux PCGR sont expliqués ci-après.

Frais de restructuration

Les frais de restructuration comprennent les frais directement liés aux activités significatives de sortie, incluant la vente d’usines de fabrication, la fermeture d’activités, la réorganisation, l’optimisation, la transformation et la consolidation afin d’améliorer la position compétitive de la Société sur le marché et de réduire les coûts et ainsi amener des gains en efficacité, ainsi que les frais d’acquisition en lien avec l’acquisition de compagnies. Les frais de restructuration sont inclus comme un ajustement dans le calcul du bénéfice brut ajusté, de la marge brute ajustée, du bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e), et du bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) et bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e). Les frais de restructuration ont été respectivement de 19,0 millions de dollars US et 21,6 millions de dollars US pour les trois et six mois clos le 30 juin 2026 (23,8 millions de dollars US et 25,4 millions de dollars US en 2025). De ce montant, les frais de restructuration enregistrés dans le coût des produits vendus ont été respectivement de 17,4 millions de dollars US et 17,9 millions de dollars US pour les trois et six mois clos le 30 juin 2026 (13,3 millions de dollars US et 13,6 millions de dollars US en 2025). Veuillez consulter la section « Frais de restructuration » dans le rapport de gestion pour plus de détails.

Bénéfice brut ajusté et marge brute ajustée

Le bénéfice brut ajusté correspond au bénéfice brut excluant l’impact des frais de restructuration. La marge brute ajustée est un ratio non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice brut ajusté divisé par les produits. Dorel utilise le bénéfice brut ajusté et la marge brute ajustée pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, en excluant la variation liée aux ajustements décrits ci-dessus. Dorel utilise également le bénéfice brut ajusté et la marge brute ajustée par division pour mesurer sa performance au niveau des divisions. Dorel exclut cet élément puisqu’il nuit à la comparabilité des résultats financiers de Dorel et qu’il pourrait potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Certains investisseurs et analystes utilisent le bénéfice brut ajusté et la marge brute ajustée pour mesurer la performance des activités de la Société dans son ensemble et au niveau des divisions d’une période à l’autre, sans la variation causée par l’impact des frais de restructuration. Le fait d’exclure cet élément ne signifie pas qu’il est nécessairement non récurrent. Ces ratios et mesures n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs.

Trois mois clos les Six mois clos les 30 juin 30 juin 30 juin 30 juin 2026 2025 2026 2025 Bénéfice brut 40 282 49 543 98 181 109 678 Ajusté pour : Frais de restructuration comptabilisés dans le bénéfice brut 17 449 13 253 17 940 13 611 Bénéfice brut ajusté 57 731 62 796 116 121 123 289 Marge brute ajustée1) 23,1 % 21,5 % 22,4 % 20,1 % 1) Il s'agit d'un ratio financier non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice brut ajusté divisé par les produits. Trois mois clos les Six mois clos les 30 juin 30 juin 30 juin 30 juin Dorel Maison 2026 2025 2026 2025 Bénéfice brut (18 286 ) (13 725 ) (18 226 ) (12 438 ) Ajusté pour : Frais de restructuration comptabilisés dans le bénéfice brut 17 449 13 253 17 940 13 611 Bénéfice brut ajusté (837 ) (472 ) (286 ) 1 173 Marge brute ajustée1) (2,1 ) % (0,6 ) % (0,3 ) % 0,7 % 1) Il s'agit d'un ratio financier non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice brut ajusté divisé par les produits.

Bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e)

Le bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e) correspond au bénéfice (perte) opérationnel(le) excluant l’impact des frais de restructuration. Le bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e) exclut également la perte de valeur du goodwill. La direction utilise le bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e) pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, en excluant la variation liée aux ajustements décrits ci-dessus. Dorel utilise également le bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e) par division pour mesurer sa performance au niveau des divisions. Dorel exclut ces éléments puisqu’ils affectent la comparabilité des résultats financiers de Dorel et ils pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Certains investisseurs et analystes utilisent le bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e) pour mesurer la performance des activités de la Société dans son ensemble et au niveau des divisions d’une période à l’autre, sans la variation causée par l’impact des frais de restructuration et de la perte de valeur du goodwill. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. Cette mesure n’a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’elle puisse être comparée à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Trois mois clos les Six mois clos les 30 juin 30 juin 30 juin 30 juin 2026 2025 2026 2025 Perte opérationnelle (24 285 ) (37 245 ) (30 515 ) (51 368 ) Ajustée pour : Total des frais de restructuration 18 955 23 789 21 574 25 413 Perte opérationnelle ajustée (5 330 ) (13 456 ) (8 941 ) (25 955 ) Trois mois clos les Six mois clos les 30 juin 30 juin 30 juin 30 juin Dorel Produits de puériculture 2026 2025 2026 2025 Bénéfice opérationnel 3 583 6 486 7 229 9 510 Ajusté pour : Frais de restructuration 1 524 1 355 3 153 2 532 Bénéfice opérationnel ajusté 5 107 7 841 10 382 12 042 Trois mois clos les Six mois clos les 30 juin 30 juin 30 juin 30 juin Dorel Maison 2026 2025 2026 2025 Perte opérationnelle (23 889 ) (35 163 ) (29 797 ) (46 657 ) Ajustée pour : Frais de restructuration 17 431 22 434 18 421 22 793 Perte opérationnelle ajustée (6 458 ) (12 729 ) (11 376 ) (23 864 )

Bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) et bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e)

Le bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) correspond au bénéfice (perte) net(te) excluant l’impact des frais de restructuration et de la perte de valeur du goodwill, ainsi que la charge (recouvrement) d’impôts lié(e) aux ajustements ci-dessus. Le bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e) est un ratio non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) divisé(e) par le nombre moyen pondéré d’actions diluées. La direction utilise le bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) et le bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e) pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, en excluant la variation liée aux ajustements décrits ci-dessus. Dorel exclut ces éléments puisqu’ils affectent la comparabilité des résultats financiers de Dorel et ils pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Certains investisseurs et analystes utilisent le bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) et le bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e) pour mesurer la performance des activités de la Société d’une période à l’autre. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. Ces mesures n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) et bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e) Trois mois clos les Six mois clos les 30 juin 30 juin 30 juin 30 juin 2026 2025 2026 2025 Perte nette (42 471 ) (44 934 ) (67 356 ) (70 184 ) Ajustée pour : Total des frais de restructuration 18 955 23 789 21 574 25 413 Perte nette ajustée (23 516 ) (21 145 ) (45 782 ) (44 771 ) Perte par action - De base (1,23 ) (1,38 ) (1,96 ) (2,15 ) Perte par action - Diluée (1,23 ) (1,38 ) (1,96 ) (2,15 ) Perte par action ajustée - Diluée1) (0,68 ) (0,65 ) (1,33 ) (1,37 ) 1) Il s'agit d'un ratio financier non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) divisé(e) par le nombre moyen pondéré d'actions diluées.

Augmentation (diminution) des produits sur une base comparable et augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustés

L’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable correspond à l’augmentation (diminution) des produits en comparaison avec la période précédente excluant l’incidence des fluctuations des taux de change. L’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustés correspond à l’augmentation (diminution) des produits en comparaison avec la période précédente excluant l’incidence des variations des taux de change, l’incidence des entreprises acquises pour le premier exercice d’exploitation, et l’incidence de la vente de divisions. La direction utilise l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable et l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustés pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, en excluant la variation liée aux ajustements décrits ci-dessus. Dorel exclut ces éléments puisqu’ils affectent la comparabilité de ses résultats financiers et ils pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Certains investisseurs et analystes utilisent l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable et l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustés pour mesurer la performance des activités de la Société dans son ensemble et au niveau des divisions d’une période à l’autre. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. Ces mesures n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs.

Trois mois clos les 30 juin Consolidé Dorel Produits de puériculture Dorel Maison 2026 2025 2026 2025 2026 2025 $ % $ % $ % $ % $ % $ % Produits de la période 249 495 292 391 209 658 218 060 39 837 74 331 Produits de la période comparative (292 391 ) (348 077 ) (218 060 ) (216 434 ) (74 331 ) (131 643 ) (Diminution) augmentation des produits (42 896 ) (14,7 ) (55 686 ) (16,0 ) (8 402 ) (3,9 ) 1 626 0,8 (34 494 ) (46,4 ) (57 312 ) (43,5 ) Incidence des fluctuations des taux de change (6 478 ) (2,2 ) (2 911 ) (0,8 ) (6 343 ) (2,9 ) (2 546 ) (1,2 ) (135 ) (0,2 ) (365 ) (0,3 ) Diminution des produits sur une base comparable1) (49 374 ) (16,9 ) (58 597 ) (16,8 ) (14 745 ) (6,8 ) (920 ) (0,4 ) (34 629 ) (46,6 ) (57 677 ) (43,8 ) 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. Six mois clos les 30 juin Consolidé Dorel Produits de puériculture Dorel Maison 2026 2025 2026 2025 2026 2025 $ % $ % $ % $ % $ % $ % Produits de la période 517 335 612 847 432 434 433 918 84 901 178 929 Produits de la période comparative (612 847 ) (699 149 ) (433 918 ) (429 124 ) (178 929 ) (270 025 ) (Diminution) augmentation des produits (95 512 ) (15,6 ) (86 302 ) (12,3 ) (1 484 ) (0,3 ) 4 794 1,1 (94 028 ) (52,6 ) (91 096 ) (33,7 ) Incidence des fluctuations des taux de change (20 075 ) (3,3 ) 2 837 0,4 (18 893 ) (4,4 ) 2 825 0,7 (1 182 ) (0,6 ) 12 - (Diminution) augmentation des produits sur une base comparable1) (115 587 ) (18,9 ) (83 465 ) (11,9 ) (20 377 ) (4,7 ) 7 619 1,8 (95 210 ) (53,2 ) (91 084 ) (33,7 ) 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.



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